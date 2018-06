Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc7f3c6d-4681-4f42-8047-fc62331eb0ac","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Jobbik három képviselője a kormány alaptörvénymódosításában szeretné végleg megszüntetni a letelepedési kötvényeket, de indítványuk elfogadására nincs esély.","shortLead":"A Jobbik három képviselője a kormány alaptörvénymódosításában szeretné végleg megszüntetni a letelepedési kötvényeket...","id":"20180607_A_Jobbik_becsempeszne_az_alaptorvenymodositasba_a_letelepedesi_kotveny_betiltasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7f3c6d-4681-4f42-8047-fc62331eb0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ad0cf7-a9ab-45a5-a7ca-ce623f6b86d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_A_Jobbik_becsempeszne_az_alaptorvenymodositasba_a_letelepedesi_kotveny_betiltasat","timestamp":"2018. június. 07. 13:17","title":"A Jobbik becsempészné az alaptörvénymódosításba a letelepedési kötvény betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a79bb1-855c-4ed2-b339-51c08256216c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héttel az után, hogy a Curiosity marsjáró lefúrt a talajba és mintát vett belőle, a NASA tudósai sajtótájékoztatót hívtak össze. És nagyon titkolóznak.","shortLead":"Egy héttel az után, hogy a Curiosity marsjáró lefúrt a talajba és mintát vett belőle, a NASA tudósai sajtótájékoztatót...","id":"20180607_nasa_mars_felfedezes_curiosity_bejelentes_sajtotajekoztato","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0a79bb1-855c-4ed2-b339-51c08256216c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c4ee42-d530-48ab-9ee2-bc2c1f2c56c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_nasa_mars_felfedezes_curiosity_bejelentes_sajtotajekoztato","timestamp":"2018. június. 07. 07:02","title":"Találtak valamit a Marson, bejelentésre készül ma este a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b90e102-0f89-4868-8cd1-2c517986c9f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elena Udreát megvesztegetés elfogadásában és hivatali visszaélésben találták bűnösnek. ","shortLead":"Elena Udreát megvesztegetés elfogadásában és hivatali visszaélésben találták bűnösnek. ","id":"20180605_Korrupcio_miatt_hat_ev_bortonre_iteltek_a_volt_roman_minisztert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b90e102-0f89-4868-8cd1-2c517986c9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a09bac-355b-49cb-808f-bddbfb367f15","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Korrupcio_miatt_hat_ev_bortonre_iteltek_a_volt_roman_minisztert","timestamp":"2018. június. 05. 15:49","title":"Korrupció miatt hat év börtönre ítélték a volt román minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f234ad5e-2f85-4c76-be4c-82a6d02d2674","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Űrdongó eredettörténetet mutatja be a Travis Knight rendezésében készülő BumbleBee. Kijött hozzá az első előzetes.","shortLead":"Űrdongó eredettörténetet mutatja be a Travis Knight rendezésében készülő BumbleBee. Kijött hozzá az első előzetes.","id":"20180605_Itt_az_uj_Transformersmozi_elozetese_amit_nem_Michael_Bay_rendez__lehet_pont_ettol_lesz_jo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f234ad5e-2f85-4c76-be4c-82a6d02d2674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91e0e0d-56e5-4598-891d-9b0020169c26","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Itt_az_uj_Transformersmozi_elozetese_amit_nem_Michael_Bay_rendez__lehet_pont_ettol_lesz_jo","timestamp":"2018. június. 05. 20:38","title":"Itt az új Transformers-mozi előzetese, amit nem Michael Bay rendez - lehet, pont ettől lesz jó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02bd982-9c02-4320-a2be-ad3bbfedbb23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos változás jön ettől az évtől a szépségversenyben a Me Too-mozgalom hatására. A versenyért felelős szervezet elnöke szerint ennek köszönhetően valószínűleg több nő érez majd bátorságot ahhoz, hogy elinduljon a megméretésen.","shortLead":"Fontos változás jön ettől az évtől a szépségversenyben a Me Too-mozgalom hatására. A versenyért felelős szervezet...","id":"20180605_kikerul_az_egyik_legismertebb_versenyszam_a_miss_america_szepsegversenybol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d02bd982-9c02-4320-a2be-ad3bbfedbb23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f4efcc-f18d-4975-b53b-04f55f1de774","keywords":null,"link":"/elet/20180605_kikerul_az_egyik_legismertebb_versenyszam_a_miss_america_szepsegversenybol","timestamp":"2018. június. 05. 17:35","title":"Kikerül az egyik legismertebb versenyszám a Miss America szépségversenyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú Katinka az Iron Aquaticsban úszó gyerekek szüleit nyugtatta egy rendkívül értekezleten, egyre több derül ki az elmondottakról. ","shortLead":"Hosszú Katinka az Iron Aquaticsban úszó gyerekek szüleit nyugtatta egy rendkívül értekezleten, egyre több derül ki...","id":"20180607_Hosszu_Keves_eselyt_latok_hogy_Shane_ujra_Magyarorszagra_jojjon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e7767c-ef50-4bf5-9e29-4bfbcc556d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Hosszu_Keves_eselyt_latok_hogy_Shane_ujra_Magyarorszagra_jojjon","timestamp":"2018. június. 07. 11:53","title":"Hosszú: \"Kevés esélyt látok, hogy Shane újra Magyarországra jöjjön\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad a 30 fok feletti csúcshőmérséklet, de a napsütést többfelé zivatarok zavarhatják meg. ","shortLead":"Marad a 30 fok feletti csúcshőmérséklet, de a napsütést többfelé zivatarok zavarhatják meg. ","id":"20180606_ma_is_leszakadhat_az_eg_a_fulledt_melegben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa883e3-6c7e-4bd5-8fa7-7cdd1bdcc8e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_ma_is_leszakadhat_az_eg_a_fulledt_melegben","timestamp":"2018. június. 06. 05:13","title":"Ma is leszakadhat az ég a fülledt melegben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a222e1-67fe-4632-9f15-391add0d8269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb halálozási rátát produkáló betegségek ellen küzdene.","shortLead":"A legnagyobb halálozási rátát produkáló betegségek ellen küzdene.","id":"20180607_kasler_egeszsegugy_nepegeszsegugy_program","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1a222e1-67fe-4632-9f15-391add0d8269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753caf65-2bce-4c29-9695-defc16faba77","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_kasler_egeszsegugy_nepegeszsegugy_program","timestamp":"2018. június. 07. 13:39","title":"Kásler: Három héten belül fontos egészségügyi programok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]