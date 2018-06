Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51d90a5d-7667-4cc4-bd20-43040d04b7cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nagykutya is bemutatkozott kedden hivatalos fotókon a nagyközönségnek, a BMW X5 mellett az Audi Q8 is.","shortLead":"Két nagykutya is bemutatkozott kedden hivatalos fotókon a nagyközönségnek, a BMW X5 mellett az Audi Q8 is.","id":"20180605_bmw_x5_fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d90a5d-7667-4cc4-bd20-43040d04b7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93c0a41-b59a-4140-a063-affbb8ed6561","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_bmw_x5_fotok","timestamp":"2018. június. 05. 17:19","title":"Az sem lehet véletlen, hogy ma bukkant fel az új BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7968f9-e669-4370-9685-484d17224988","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180606_Nincs_jovo_kepzeloero_nelkul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7968f9-e669-4370-9685-484d17224988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9d9fa3-6c4d-4f52-b5fa-715f76b013cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Nincs_jovo_kepzeloero_nelkul","timestamp":"2018. június. 07. 09:30","title":"Nincs jövő képzelőerő nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a79bb1-855c-4ed2-b339-51c08256216c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héttel az után, hogy a Curiosity marsjáró lefúrt a talajba és mintát vett belőle, a NASA tudósai sajtótájékoztatót hívtak össze. És nagyon titkolóznak.","shortLead":"Egy héttel az után, hogy a Curiosity marsjáró lefúrt a talajba és mintát vett belőle, a NASA tudósai sajtótájékoztatót...","id":"20180607_nasa_mars_felfedezes_curiosity_bejelentes_sajtotajekoztato","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0a79bb1-855c-4ed2-b339-51c08256216c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c4ee42-d530-48ab-9ee2-bc2c1f2c56c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_nasa_mars_felfedezes_curiosity_bejelentes_sajtotajekoztato","timestamp":"2018. június. 07. 07:02","title":"Találtak valamit a Marson, bejelentésre készül ma este a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f562445e-8fae-487a-b766-7c3e0fba11e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánynak szerintük éppen az lenne a dolga, hogy megvédje az átverésektől az embereket. Rétvári Bence nem ezt tette. ","shortLead":"A kormánynak szerintük éppen az lenne a dolga, hogy megvédje az átverésektől az embereket. Rétvári Bence nem ezt tette. ","id":"20180606_Kiakadtak_az_akademikusok_a_homeopatiat_vedo_Emmiallamtitkarra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f562445e-8fae-487a-b766-7c3e0fba11e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968cfcfb-166f-4456-b1a8-a333fec5ac21","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Kiakadtak_az_akademikusok_a_homeopatiat_vedo_Emmiallamtitkarra","timestamp":"2018. június. 06. 16:20","title":"Kiakadtak az akadémikusok a homeopátiát védő Emmi-államtitkárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magánokirat-hamisításban is bűnösnek találták. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Magánokirat-hamisításban is bűnösnek találták. Az ítélet nem jogerős.","id":"20180605_Tobb_mint_harom_ev_bortonre_iteltek_Novenyi_Norbertet_adocsalas_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e080e8b8-f4a2-470c-997c-c64c40e0d425","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Tobb_mint_harom_ev_bortonre_iteltek_Novenyi_Norbertet_adocsalas_miatt","timestamp":"2018. június. 05. 17:52","title":"Több mint három év börtönre ítélték Növényi Norbertet adócsalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5679914-d4ba-4799-ac7c-271b6977f83b","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Szombat reggel van. Glembáné Szecsődi Margit, a XIII. kerületi önkormányzat anyakönyvvezetője szemmel láthatóan feszült, noha az elmúlt huszonegy évben számos szombati napot töltött esketésekkel. Ma tizenegy házasságot köt, félóránként egyet. Elkísértük.



","shortLead":"Szombat reggel van. Glembáné Szecsődi Margit, a XIII. kerületi önkormányzat anyakönyvvezetője szemmel láthatóan...","id":"hvgextrano_20180605_Ahol_megall_az_ido__Egy_anyakonyvvezeto_portreja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5679914-d4ba-4799-ac7c-271b6977f83b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14dac6d-00a9-44e8-9ebd-cfdd193046f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180605_Ahol_megall_az_ido__Egy_anyakonyvvezeto_portreja","timestamp":"2018. június. 05. 18:00","title":"Ahol megáll az idő - Egy anyakönyvvezető portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"29459e57-fb26-4639-b08b-d96112068a49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bőven keringtek kamugyanús hírek az elmúlt hetekben is a Facebookon. Egy rövid kvízből kiderül, mely álhíreknek dőlt be és melyik hihetetlennek tűnő híreket jobb, ha komolyan veszi.","shortLead":"Bőven keringtek kamugyanús hírek az elmúlt hetekben is a Facebookon. Egy rövid kvízből kiderül, mely álhíreknek dőlt be...","id":"20180606_urban_legends_majusi_hoaxkviz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29459e57-fb26-4639-b08b-d96112068a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1c84fb-cd11-4472-970f-ffbc0085189a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_urban_legends_majusi_hoaxkviz","timestamp":"2018. június. 06. 20:03","title":"Ez kamu, vagy tényleg újra kell most indítani az otthoni wifi routereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad26e6-d795-4999-9dbc-2baf714aeb59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendszeresen állati testrészek és tetemek sokkolják a 3. kerületi gazdikat, mikor egy aquincumi mezős részen sétáltatják kutyáikat. Volt, hogy több kiló állati belsőséget találtak, de rendszeresen levágott kutyalábakat is el kell szedni saját ebeiktől. Hiába fordultak azonban több illetékes(nek tűnő) szervhez, mindegyik a másikra mutogat, a rendőrség pedig nem hajlandó nyomozni a bizarr és gusztustalan ügyben.","shortLead":"Rendszeresen állati testrészek és tetemek sokkolják a 3. kerületi gazdikat, mikor egy aquincumi mezős részen...","id":"20180606_Setaltatod_a_kutyat_erre_hoz_egy_nyuzott_nyulfejet_maskor_egy_levagott_labat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bad26e6-d795-4999-9dbc-2baf714aeb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b347c36e-55b0-494a-aecd-9bbd5bb4248b","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Setaltatod_a_kutyat_erre_hoz_egy_nyuzott_nyulfejet_maskor_egy_levagott_labat","timestamp":"2018. június. 06. 10:11","title":"„Sétáltatod a kutyát, erre hoz egy nyúzott nyúlfejet vagy levágott lábat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]