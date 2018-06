Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor ma már szinte a csapból is a hibrid és az elektromos meghajtás folyik, az év motorja 2018-ban is egy szupersportos olasz erőforrás lett.","shortLead":"Amikor ma már szinte a csapból is a hibrid és az elektromos meghajtás folyik, az év motorja 2018-ban is...","id":"20180607_ferrari_488_gtb_spider_pista_v8_biturbo_benzinmotor_olasz_sportauto_ev_motorja_dij_ferrari_812_superfast_porsche_911","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2daa12d-383d-4ac1-94f5-0df3b1359379","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_ferrari_488_gtb_spider_pista_v8_biturbo_benzinmotor_olasz_sportauto_ev_motorja_dij_ferrari_812_superfast_porsche_911","timestamp":"2018. június. 07. 14:46","title":"Politikailag nem túl korrekt, de idén is a Ferrarié az év legjobb motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b189e3c-c9f4-4711-bb3f-af8dcbc75bdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A HVG és a hvg.hu publicistája, Tóta W. Árpád országjárásra indult, hogy személyes tapasztalatokat szerezzen a hazai mikrogazdasági klímáról. Kipróbálja, milyen lángost vagy hekket sütni a Balatonnál, miből él egy fröccsöntő, nehéz-e a meló egy struccfarmon. Mindenekelőtt azonban a szamócafrontot térképezte fel. A sorozat pénteki premierje előtt ez egy kis ízelítő az első helyszínről, Kiskunmajsa környékéről. ","shortLead":"A HVG és a hvg.hu publicistája, Tóta W. Árpád országjárásra indult, hogy személyes tapasztalatokat szerezzen a hazai...","id":"20180607_Tota_W_napszamosnak_allt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b189e3c-c9f4-4711-bb3f-af8dcbc75bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bad9855-d4fe-4186-9c9a-a86300070506","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Tota_W_napszamosnak_allt","timestamp":"2018. június. 07. 15:55","title":"Tóta W. napszámosnak állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető könyörgött Donald Trumpnak, hogy vonja vissza a június 12-ére tervezett koreai-amerikai csúcstalálkozó lemondásáról hozott döntését – állítja Rudy Giuliani, az amerikai elnök egyik ügyvédje. ","shortLead":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető könyörgött Donald Trumpnak, hogy vonja vissza a június 12-ére tervezett...","id":"20180607_Kim_Dzsong_Un_konyorgott_hogy_megiscsak_legyen_csucstalalkozo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae0e138-6205-4e5f-a380-b9db359cdeef","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_Kim_Dzsong_Un_konyorgott_hogy_megiscsak_legyen_csucstalalkozo","timestamp":"2018. június. 07. 11:45","title":"Kim Dzsong Un könyörgött, hogy mégiscsak legyen csúcstalálkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi néhány típusnál jóval többfajta routernél találták meg azt a sebezhetőséget, melyet kihasználva vírussal fertőztek meg világszerte több százezer eszközt. Egyenesen a felhasználóra vadásznak.","shortLead":"A korábbi néhány típusnál jóval többfajta routernél találták meg azt a sebezhetőséget, melyet kihasználva vírussal...","id":"20180607_vpnfilter_wifi_router_lista_virus_orosz_hackerek_ujrainditas_cisco_talos_symantec","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b028b1-2633-4838-ad6a-849a17efb30b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_vpnfilter_wifi_router_lista_virus_orosz_hackerek_ujrainditas_cisco_talos_symantec","timestamp":"2018. június. 07. 08:03","title":"Wifit használ otthon? Nézzen ma rá a routerre, 72+ típusban találtak egy elég durva vírusos hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzemet, ahol centrifugákat állítanak elő, még az atomprogram korlátozására született többhatalmi megállapodás előtt kezdték építeni a közép-iráni Natanz városban. ","shortLead":"Az üzemet, ahol centrifugákat állítanak elő, még az atomprogram korlátozására született többhatalmi megállapodás előtt...","id":"20180607_iranban_uj_urandusito_letesitmenyt_avattak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9760416a-bbf7-4114-b925-ef97330b6893","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_iranban_uj_urandusito_letesitmenyt_avattak","timestamp":"2018. június. 07. 05:32","title":"Nem vesztegeti az időt Irán: új urándúsító létesítményt avattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e64961-5f1a-4af6-b93d-65bc055b8110","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem igaz, hogy a kormány pénzt adna a profi labdarúgásra – ezt a véleményt írásba is adta Rétvári Bence.","shortLead":"Nem igaz, hogy a kormány pénzt adna a profi labdarúgásra – ezt a véleményt írásba is adta Rétvári Bence.","id":"20180607_A_kormany_szerint_ok_nem_is_tamogatjak_a_magyar_profi_focit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1e64961-5f1a-4af6-b93d-65bc055b8110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fa2956-dfc0-4c10-8ca1-2114110a7f39","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_A_kormany_szerint_ok_nem_is_tamogatjak_a_magyar_profi_focit","timestamp":"2018. június. 07. 17:22","title":"A kormány azt állítja, nem is támogatja a magyar profi focit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4768cf-213f-44a4-87d7-895e94529567","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180607_Uzenet_a_poffeszkedo_Okovacsnak_a_csajozasban_elakado_fiukat_kapja_el_meleglobbi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4768cf-213f-44a4-87d7-895e94529567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17ad323-a927-4958-8503-b9d9fd139d45","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Uzenet_a_poffeszkedo_Okovacsnak_a_csajozasban_elakado_fiukat_kapja_el_meleglobbi","timestamp":"2018. június. 07. 09:19","title":"Üzenet a pöffeszkedő Ókovácsnak: a csajozásban elakadó fiúkat kapja el a meleglobbi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz azonnal reagált az EU alapjogi ügynökségének frissen kijött jelentésére. A kormánypárt szerint egyértelmű, hogy az üzletembernek már az ügynökségben is megvannak a saját emberei.","shortLead":"A Fidesz azonnal reagált az EU alapjogi ügynökségének frissen kijött jelentésére. A kormánypárt szerint egyértelmű...","id":"20180607_Tartsa_meg_a_szennyes_penzet__ezt_uzeni_a_Fidesz_Sorosnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4407d34-d76a-401d-9ea5-75c6e263a380","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Tartsa_meg_a_szennyes_penzet__ezt_uzeni_a_Fidesz_Sorosnak","timestamp":"2018. június. 07. 18:04","title":"\"Tartsa meg a szennyes pénzét\" – ezt üzeni a Fidesz Sorosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]