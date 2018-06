Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f04a6cf-ec7a-4fac-a523-07ca068931d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy számban nyerhetnek új felhasználókat a GitHub konkurensei, nem mindenkinek tetszik ugyanis az, hogy a Microsoft megvásárolja a platformot.","shortLead":"Nagy számban nyerhetnek új felhasználókat a GitHub konkurensei, nem mindenkinek tetszik ugyanis az, hogy a Microsoft...","id":"20180608_microsoft_github_felvasarlas_fejlesztok_elvandorlasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f04a6cf-ec7a-4fac-a523-07ca068931d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb67134-9ae8-4680-b3f5-29442b4b49c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_microsoft_github_felvasarlas_fejlesztok_elvandorlasa","timestamp":"2018. június. 08. 17:03","title":"Nem bíznak a Microsoftban: sok fejlesztő elhagyja a GitHubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01173c57-e3b2-407f-ae01-691ce390d9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havas Szófia a kormánylap hasábjain, a Magyar Időkön keresztül lő az egyik elnökjelöltre, Tóth Bertalanra.","shortLead":"Havas Szófia a kormánylap hasábjain, a Magyar Időkön keresztül lő az egyik elnökjelöltre, Tóth Bertalanra.","id":"20180607_Toth_Bertalant_tamadja_az_MSZPs_akit_korabban_a_kommunizmus_buneinek_tagadasa_miatt_jelentettek_fel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01173c57-e3b2-407f-ae01-691ce390d9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92171ff9-ba41-4329-9d1d-2cf1d151ae88","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Toth_Bertalant_tamadja_az_MSZPs_akit_korabban_a_kommunizmus_buneinek_tagadasa_miatt_jelentettek_fel","timestamp":"2018. június. 07. 13:59","title":"Tóth Bertalant támadja az MSZP-s, akit korábban a kommunizmus bűneinek tagadása miatt jelentettek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A magyar mérnökök által meghatározott pénzügyi keret 525 milliárd forint, plusz 10 százaléknyi tartalék.","shortLead":"A magyar mérnökök által meghatározott pénzügyi keret 525 milliárd forint, plusz 10 százaléknyi tartalék.","id":"20180608_Szijjarto_Ot_ev_mulva_kesz_kell_legyen_a_BudapestBelgrad_gyorsvasut","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc727df-75bd-4a8e-85f1-67f27972a55b","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Szijjarto_Ot_ev_mulva_kesz_kell_legyen_a_BudapestBelgrad_gyorsvasut","timestamp":"2018. június. 08. 10:01","title":"Szijjártó: Öt év múlva kész kell legyen a Budapest–Belgrád-gyorsvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3a5a6c-17ce-499c-84f3-e78bcde28096","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a keletnémet kisbusz valódi időutazásra viheti a benne helyet foglalókat. 