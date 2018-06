Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94527d46-1c82-4dca-ac64-f9c37edd0e9b","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Hazánkban évtizedek óta téma a születésszám növelése, a miniszterelnök szerint az új ciklusban meg kell fordítani a trendet, és meg kell fékezni a népességcsökkenést – ehhez pedig, mint mondta, megállapodásra szeretne jutni a nőkkel. A TASZ rendezvényén húsz előadó reagált az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.



","shortLead":"Hazánkban évtizedek óta téma a születésszám növelése, a miniszterelnök szerint az új ciklusban meg kell fordítani...","id":"hvgextrano_20180607_A_gyerekvallalas_nem_nougy__De_mitol_fog_tobb_gyerek_szuletni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94527d46-1c82-4dca-ac64-f9c37edd0e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9781bbc7-1c25-497d-bd9c-63f45a711b0f","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180607_A_gyerekvallalas_nem_nougy__De_mitol_fog_tobb_gyerek_szuletni","timestamp":"2018. június. 07. 09:34","title":"„A gyerekvállalás nem nőügy” – De mitől fog több gyerek születni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Díjnet nevével és logójával visszaélve ismeretlenek regisztráció megerősítésének indokával e-mailben kérnek személyes és banki adatokat magánszemélyektől.","shortLead":"A Díjnet nevével és logójával visszaélve ismeretlenek regisztráció megerősítésének indokával e-mailben kérnek személyes...","id":"20180607_Adathalaszok_kernek_kartyaadatokat_a_Dijnet_neveben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd66a80-7ea2-4695-ad91-f739f46cc791","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Adathalaszok_kernek_kartyaadatokat_a_Dijnet_neveben","timestamp":"2018. június. 07. 11:49","title":"Adathalászok kérnek kártyaadatokat a Díjnet nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74beca41-fdbb-4a32-9a4d-c927aaef67f3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Kevesebb a közmunkás tavalyhoz képest, de az állami intézményeknél, cégeknél alig kimutatható a csökkenés, és közöttük gályáznak a diplomások is. Fiókban maradt az a terv, amit tavaly áprilisig kellett kidolgoznia a Belügyminisztériumnak arra, hogyan lehetséges az itt dolgozók állományba vétele. Vannak más furcsaságok is.","shortLead":"Kevesebb a közmunkás tavalyhoz képest, de az állami intézményeknél, cégeknél alig kimutatható a csökkenés, és közöttük...","id":"20180606_Kulturkubikos_vagyok_otvenezerert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74beca41-fdbb-4a32-9a4d-c927aaef67f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4323fe91-06c4-45f3-944c-0819f6d19eeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Kulturkubikos_vagyok_otvenezerert","timestamp":"2018. június. 06. 15:00","title":"Diplomás közmunka éhbérét: \"Kultúrkubikos vagyok ötvenezerért\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35366f98-a500-4ca7-ad62-7eab0fe41574","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossoveréről most egy újabb kép érkezett.","shortLead":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossoveréről most egy újabb kép érkezett.","id":"20180607_tesla_model_y_elon_musk_villanyauto_elektromos_auto_crossover","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35366f98-a500-4ca7-ad62-7eab0fe41574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15809288-8a3a-468d-ba83-23a8c86e7e5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_tesla_model_y_elon_musk_villanyauto_elektromos_auto_crossover","timestamp":"2018. június. 07. 11:21","title":"Hivatalos kedvcsináló fotó: ilyen lesz a titokzatos, akár kormány nélküli Tesla Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce9f506-3a5d-41b0-beb6-e2273833b1e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi vizsgálatok több mint kétharmadában talált valami olyat az OLAF, ami miatt ajánlást tett a magyar hatóságoknak. Az Elios-ügyet külön kiemelte a szervezet éves jelentése.","shortLead":"A magyarországi vizsgálatok több mint kétharmadában talált valami olyat az OLAF, ami miatt ajánlást tett a magyar...","id":"20180606_Erre_az_OLAFjelentesre_sem_lehet_buszke_a_magyar_kormany_itt_vannak_a_reszletek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ce9f506-3a5d-41b0-beb6-e2273833b1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a1a5c5-8fc2-4bf0-8fa2-b15379d78040","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Erre_az_OLAFjelentesre_sem_lehet_buszke_a_magyar_kormany_itt_vannak_a_reszletek","timestamp":"2018. június. 06. 12:08","title":"Erre az OLAF-jelentésre sem lehet büszke a magyar kormány, itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","shortLead":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","id":"20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d50ef54-ea11-440b-b6e8-6349b2c0a4ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","timestamp":"2018. június. 06. 17:35","title":"Lángol egy ötcsillagos hotel Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d448150-239b-4de7-899b-4eeeb0ba814a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokat vizsgálódott az OLAF Magyarországon, és az esetek több mint kétharmadában talált valamit, ami miatt ajánlást küldött a magyar hatóságoknak.","shortLead":"Sokat vizsgálódott az OLAF Magyarországon, és az esetek több mint kétharmadában talált valamit, ami miatt ajánlást...","id":"20180606_Itt_a_friss_jelentes_nagyon_rossz_helyen_allunk_az_OLAFnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d448150-239b-4de7-899b-4eeeb0ba814a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb80009-d4df-4ec2-af5a-c440c8ddf50f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Itt_a_friss_jelentes_nagyon_rossz_helyen_allunk_az_OLAFnal","timestamp":"2018. június. 06. 11:08","title":"Itt a friss jelentés, nagyon rossz helyen állunk az OLAF-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV vendége volt kedd este a fideszes politikus, ahol az ismert örökség ügye is feljött.","shortLead":"Az ATV vendége volt kedd este a fideszes politikus, ahol az ismert örökség ügye is feljött.","id":"20180606_Kosa_az_1300_milliardos_tortenetrol_Az_ellenzek_mindenre_kepes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f299a111-8816-456c-ab8f-b31011af700f","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Kosa_az_1300_milliardos_tortenetrol_Az_ellenzek_mindenre_kepes","timestamp":"2018. június. 06. 13:58","title":"Kósa az 1300 milliárdos történetről: \"Az ellenzék mindenre képes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]