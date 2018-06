Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf533247-5946-4190-95a0-410f1e64795f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyanúsan sok olcsó kínai ruha és cipő érkezik Magyarországra az OLAF szerint.","shortLead":"Gyanúsan sok olcsó kínai ruha és cipő érkezik Magyarországra az OLAF szerint.","id":"20180606_OLAF_a_gorog_es_a_magyar_kapun_jutnak_be_Europaba_a_gyanusan_olcso_kinai_ruhak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf533247-5946-4190-95a0-410f1e64795f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb0ce57-536a-404b-a4b7-2d4e1ce1c232","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_OLAF_a_gorog_es_a_magyar_kapun_jutnak_be_Europaba_a_gyanusan_olcso_kinai_ruhak","timestamp":"2018. június. 06. 14:49","title":"OLAF: a görög és a magyar kapun jutnak be Európába a gyanúsan olcsó kínai ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6ab0e6-3e13-4546-be4b-4a44f25a7c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság szerdán javaslatot tett az első Digitális Európa program létrehozására, amelynek keretében 9,2 milliárd eurót fordítana a következő hosszú távú, 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó uniós költségvetésben a mind sürgetőbb digitális kihívások kezelésére.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerdán javaslatot tett az első Digitális Európa program létrehozására, amelynek keretében 9,2...","id":"20180606_europai_bizottsag_digitalis_europa_program_mesterseges_intelligencia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c6ab0e6-3e13-4546-be4b-4a44f25a7c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c56585-fe20-483c-9218-2f68296992b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_europai_bizottsag_digitalis_europa_program_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 06. 22:03","title":"2,5 milliárd eurót adna az EU arra, hogy mi is mesterségesen intelligensek legyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01deabfd-1d38-453d-8b64-6ab0d4938a1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véletlen egybeesésnek tartja, hogy az elmúlt években a Fidesznek kedvező nyilatkozatokat tett. ","shortLead":"Véletlen egybeesésnek tartja, hogy az elmúlt években a Fidesznek kedvező nyilatkozatokat tett. ","id":"20180606_Zuschlag_Janos_megdicserte_Orban_Viktort_es_Habony_Arpadot_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01deabfd-1d38-453d-8b64-6ab0d4938a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977e3758-9d4a-4c55-98b2-8eec5ef76d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Zuschlag_Janos_megdicserte_Orban_Viktort_es_Habony_Arpadot_is","timestamp":"2018. június. 06. 13:35","title":"Zuschlag János megdicsérte Orbán Viktort és Habony Árpádot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába jelezte a bank az ügyfeleknek, hogy május végéig el kell költeni a 2016-ban feltöltött összeget, még mindig voltak, akik elfeledkeztek erről.","shortLead":"Hiába jelezte a bank az ügyfeleknek, hogy május végéig el kell költeni a 2016-ban feltöltött összeget, még mindig...","id":"20180607_Masfelmilliard_forint_veszett_el_az_OTPs_SZEPkartyakrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57924d9-1e51-4b31-aa49-d138e947ffdf","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Masfelmilliard_forint_veszett_el_az_OTPs_SZEPkartyakrol","timestamp":"2018. június. 07. 15:55","title":"Másfél milliárd forint veszett el az OTP-s SZÉP-kártyákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c55f38-ae6b-4652-b57e-3545f7522ace","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte több mint 60 ország tesz már intézkedéseket a műanyaghulladékok egyre súlyosbodó problémájának kezelése érdekében – derül ki a témában készített eddigi legnagyobb, az indiai Újdelhiben bemutatott ENSZ-tanulmányból. Az elemzők azt is vizsgálták, melyik módszer milyen hatékony.","shortLead":"Világszerte több mint 60 ország tesz már intézkedéseket a műanyaghulladékok egyre súlyosbodó problémájának kezelése...","id":"20180607_muanyag_muanyagszennyezes_intezkedesek_ensz_tanulmany_korlatozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c55f38-ae6b-4652-b57e-3545f7522ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdb4f57-7409-49d0-b6f3-72f62037ac43","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_muanyag_muanyagszennyezes_intezkedesek_ensz_tanulmany_korlatozas","timestamp":"2018. június. 07. 13:03","title":"Be kell tiltani a műanyag dolgokat, úgy tűnik, hogy ez a módszer működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796fe7ad-67cb-47d0-bfef-68302798b166","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A török csapatot pénzbüntetéssel sújtották, mert a Bayern München elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján egy macska berohant a pályára.","shortLead":"A török csapatot pénzbüntetéssel sújtották, mert a Bayern München elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő...","id":"20180607_dragan_megfizet_a_macska_miatt_a_besiktas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=796fe7ad-67cb-47d0-bfef-68302798b166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2893fe6a-3feb-41d4-896c-66217f36b4c9","keywords":null,"link":"/sport/20180607_dragan_megfizet_a_macska_miatt_a_besiktas","timestamp":"2018. június. 07. 10:41","title":"Drágán megfizet a macska miatt a Besiktas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6178b86-84e4-4063-9989-d65523633da5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Harminckétezer focis matricát vittek el a fegyveres rablók.","shortLead":"Harminckétezer focis matricát vittek el a fegyveres rablók.","id":"20180607_Nem_akartak_Paninimatricakat_cserelgetni_inkabb_kiraboltak_a_nyomdat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6178b86-84e4-4063-9989-d65523633da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b7b295-2bae-426c-b384-58352c128043","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Nem_akartak_Paninimatricakat_cserelgetni_inkabb_kiraboltak_a_nyomdat","timestamp":"2018. június. 07. 10:52","title":"Nem akartak Panini-matricákat cserélgetni, inkább kirabolták a nyomdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde48f58-3d5a-49b3-a501-68de80862073","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi áprilisban bántalmazott egy idős embert, aki belehalt sérüléseibe. Ezután két tettestársával elvitte értékeit. Az elkövető és egyik társa már rendőrkézen van, harmadik társuk elfogásában a lakosság segítségét kéri a rendőrség.","shortLead":"Egy férfi áprilisban bántalmazott egy idős embert, aki belehalt sérüléseibe. Ezután két tettestársával elvitte...","id":"20180607_Kirabolta_megolte_az_idos_embert_tarsait_keresi_a_rendorseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde48f58-3d5a-49b3-a501-68de80862073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bb380e-5038-4416-b99e-0b87c167e76b","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Kirabolta_megolte_az_idos_embert_tarsait_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. június. 07. 13:08","title":"Kirabolta, megölte az idős embert, társait keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]