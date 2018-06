Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A május végi, parázs hangulatú közmeghallgatás után népszavazást írtak ki a paksi bővítés miatt Madocsára tervezett kavicsbányáról, de lehet, hogy még egy sikeres referendum sem állítja meg a beruházást.","shortLead":"A május végi, parázs hangulatú közmeghallgatás után népszavazást írtak ki a paksi bővítés miatt Madocsára tervezett...","id":"20180608_STOP_kavicsbanya__nepszavazast_rendeznek_vasarnap_Madocsan_a_Paks_II_miatt_nyitando_banyarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4163c5b6-1d00-4890-baa5-b03ee0ab192e","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_STOP_kavicsbanya__nepszavazast_rendeznek_vasarnap_Madocsan_a_Paks_II_miatt_nyitando_banyarol","timestamp":"2018. június. 08. 09:31","title":"„STOP kavicsbánya” – népszavazást rendeznek vasárnap Madocsán a Paks II. miatt nyitandó bányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kommandósok rohantak le egy villát Pitesti városában, ahol elfogták a Camorra főnökének helyi emberét, az ingatlanbiznisz koronázatlan királyát, egy 43 éves olasz üzletembert. Nicola Inquieta alsónadrágban ugrott ki az ágyból, majd kattant a kezén a bilincs. ","shortLead":"Kommandósok rohantak le egy villát Pitesti városában, ahol elfogták a Camorra főnökének helyi emberét...","id":"20180607_Ezt_az_Erdelyhadmuveletet_sokaig_emlegetni_fogjak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42935a46-d70b-4c4b-9295-345f09d13b87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Ezt_az_Erdelyhadmuveletet_sokaig_emlegetni_fogjak","timestamp":"2018. június. 07. 11:35","title":"Ezt az Erdély-hadműveletet sokáig emlegetni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4d4865-0efc-4aae-a282-a203592d816f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leginkább azt nem érti, hogy az \"állítólagosan\" zaklatott nők miért 10, 20, 30 év után bújtak elő a történeteikkel. ","shortLead":"Leginkább azt nem érti, hogy az \"állítólagosan\" zaklatott nők miért 10, 20, 30 év után bújtak elő a történeteikkel. ","id":"20180607_Vegre_Putyin_is_elmondta_a_velemenyet_a_MeToo_mozgalomrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e4d4865-0efc-4aae-a282-a203592d816f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a07f48-6288-4cc2-9140-f49faf75ad33","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Vegre_Putyin_is_elmondta_a_velemenyet_a_MeToo_mozgalomrol","timestamp":"2018. június. 07. 20:03","title":"Végre Putyin is elmondta a véleményét a #MeToo mozgalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cc61bd-734b-4c77-b75a-d8d624ccca34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori híres profi kosárlabdázó, Dennis Rodman hiába venne részt Donald Trump és Kim Dzsong Un szingapúri csúcstalálkozóján, a Fehér Ház ezt nagyon nem akarja.","shortLead":"Az egykori híres profi kosárlabdázó, Dennis Rodman hiába venne részt Donald Trump és Kim Dzsong Un szingapúri...","id":"20180607_Trump_visszautasitotta_a_Kim_Dzsong_Unrajongo_Dennis_Rodman_ajanlatat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52cc61bd-734b-4c77-b75a-d8d624ccca34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd08219-3634-44f6-a8d2-2305a2288f5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_Trump_visszautasitotta_a_Kim_Dzsong_Unrajongo_Dennis_Rodman_ajanlatat","timestamp":"2018. június. 07. 19:29","title":"Trump visszautasította a Kim Dzsong Un-rajongó Dennis Rodman ajánlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István szerint új tározókra is szükség van, hogy a tavaszi áradáskor érkező vizet meg tudják őrizni. ","shortLead":"Nagy István szerint új tározókra is szükség van, hogy a tavaszi áradáskor érkező vizet meg tudják őrizni. ","id":"20180607_Ontozesi_ugynokseget_allit_fel_az_uj_agrarminiszter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbec2e63-f10c-4d66-acee-f65ad343614d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Ontozesi_ugynokseget_allit_fel_az_uj_agrarminiszter","timestamp":"2018. június. 07. 07:43","title":"Öntözési ügynökséget állít fel az új agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4190f0-141f-46cc-a504-4ec5c12732ed","c_author":"K.G.","category":"enesacegem","description":"A sörfőzés valaha női tevékenységnek számított, de az évszázadok során a férfiak átvették a sörfőzdék felett a hatalmat. Az utolsó évtized sem hozott nagy változást, a hazai főzdékben csak elvétve találunk női sörmestereket. Egyikük Késmárki-Nagy Kata, a Kapucinus Sörfőzde vezetője. Vele készített interjút a HVG Gasztro & Utazás kiadványa.\r

","shortLead":"A sörfőzés valaha női tevékenységnek számított, de az évszázadok során a férfiak átvették a sörfőzdék felett...","id":"20180607_Sor_noi_kezben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4190f0-141f-46cc-a504-4ec5c12732ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a443878-494a-4451-9063-dcbae84270cf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Sor_noi_kezben","timestamp":"2018. június. 07. 13:30","title":"Tanárnőból sörmester és főzdevezető - ilyen karrier is létezik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Toroczkai László kizárása után döntött erről. ","shortLead":"Toroczkai László kizárása után döntött erről. ","id":"20180608_duro_dora_kilep_a_jobbikbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939b1582-60ee-4b63-a52c-3f39b56be91e","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_duro_dora_kilep_a_jobbikbol","timestamp":"2018. június. 08. 13:44","title":"Dúró Dóra kilép a Jobbikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f74296d-e548-44fe-8571-6c76b6d29223","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kenya egy vándorcirkusszal érkezett a nyugat-németországi Neuwiedbe, de lelépett, és sétált egyet.","shortLead":"Kenya egy vándorcirkusszal érkezett a nyugat-németországi Neuwiedbe, de lelépett, és sétált egyet.","id":"20180607_elefant_allatkert_nemetorszag_neuwied","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f74296d-e548-44fe-8571-6c76b6d29223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afd34df-88e0-43ee-bd41-53c2218b1bb2","keywords":null,"link":"/elet/20180607_elefant_allatkert_nemetorszag_neuwied","timestamp":"2018. június. 07. 09:37","title":"Ilyen, amikor a városban szembejön egy gazdátlan elefánt – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]