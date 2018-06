Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a456f65-9a67-4796-b5f9-f130f24d12a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a bajor márka legújabb divatterepjárója, a negyedik generációs X5-ös. ","shortLead":"Megérkezett a bajor márka legújabb divatterepjárója, a negyedik generációs X5-ös. ","id":"20180606_hivatalos_bmw_x5_suv_divatterepjaro_benzines_dizel_hud_legrugo_parfum_offroad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a456f65-9a67-4796-b5f9-f130f24d12a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e98ed7b-6aa2-49e2-ad25-043819fbc8ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_hivatalos_bmw_x5_suv_divatterepjaro_benzines_dizel_hud_legrugo_parfum_offroad","timestamp":"2018. június. 06. 10:57","title":"Hivatalos: itt a nagyobb, erősebb és okosabb teljesen új BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee741ec8-a8d1-4d75-ad3f-201610631937","c_author":"Mastercard","category":"brandchannel","description":"Tavaly már 605 milliószor használtuk a bankkártyáinkat vagy telefonunkat fizetésre, ez csaknem 120 millióval több, mint 2016-ban. Egyelőre még belefuthatunk néhány helybe, ahol nem tudjuk a kártyáinkat használni, de négy év alatt ezek száma is harmincezerrel csökkent, sőt az egy érintéssel történő fizetés lehetősége is közelít a 100 százalékhoz. Lassan búcsút mondhatunk a készpénznek, és ez már nem túlzás. Infografikánkon mutatjuk be a folyamatot.","shortLead":"Tavaly már 605 milliószor használtuk a bankkártyáinkat vagy telefonunkat fizetésre, ez csaknem 120 millióval több, mint...","id":"mastercardbch_20180530_A_keszpenznek_tenyleg_vege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee741ec8-a8d1-4d75-ad3f-201610631937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d8c7f8-0135-4c83-b8e8-47fcc707819a","keywords":null,"link":"/brandchannel/mastercardbch_20180530_A_keszpenznek_tenyleg_vege","timestamp":"2018. június. 06. 11:30","title":"A készpénznek tényleg vége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Mastercard Bolti mobilfizetés","c_partnerlogo":"ca155a02-9856-4b4a-9349-8e30493042e6","c_partnertag":"mastercardbch"},{"available":true,"c_guid":"6e4d4865-0efc-4aae-a282-a203592d816f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leginkább azt nem érti, hogy az \"állítólagosan\" zaklatott nők miért 10, 20, 30 év után bújtak elő a történeteikkel. ","shortLead":"Leginkább azt nem érti, hogy az \"állítólagosan\" zaklatott nők miért 10, 20, 30 év után bújtak elő a történeteikkel. ","id":"20180607_Vegre_Putyin_is_elmondta_a_velemenyet_a_MeToo_mozgalomrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e4d4865-0efc-4aae-a282-a203592d816f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a07f48-6288-4cc2-9140-f49faf75ad33","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Vegre_Putyin_is_elmondta_a_velemenyet_a_MeToo_mozgalomrol","timestamp":"2018. június. 07. 20:03","title":"Végre Putyin is elmondta a véleményét a #MeToo mozgalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz azonnal reagált az EU alapjogi ügynökségének frissen kijött jelentésére. A kormánypárt szerint egyértelmű, hogy az üzletembernek már az ügynökségben is megvannak a saját emberei.","shortLead":"A Fidesz azonnal reagált az EU alapjogi ügynökségének frissen kijött jelentésére. A kormánypárt szerint egyértelmű...","id":"20180607_Tartsa_meg_a_szennyes_penzet__ezt_uzeni_a_Fidesz_Sorosnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4407d34-d76a-401d-9ea5-75c6e263a380","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Tartsa_meg_a_szennyes_penzet__ezt_uzeni_a_Fidesz_Sorosnak","timestamp":"2018. június. 07. 18:04","title":"\"Tartsa meg a szennyes pénzét\" – ezt üzeni a Fidesz Sorosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi néhány típusnál jóval többfajta routernél találták meg azt a sebezhetőséget, melyet kihasználva vírussal fertőztek meg világszerte több százezer eszközt. Egyenesen a felhasználóra vadásznak.","shortLead":"A korábbi néhány típusnál jóval többfajta routernél találták meg azt a sebezhetőséget, melyet kihasználva vírussal...","id":"20180607_vpnfilter_wifi_router_lista_virus_orosz_hackerek_ujrainditas_cisco_talos_symantec","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b028b1-2633-4838-ad6a-849a17efb30b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_vpnfilter_wifi_router_lista_virus_orosz_hackerek_ujrainditas_cisco_talos_symantec","timestamp":"2018. június. 07. 08:03","title":"Wifit használ otthon? Nézzen ma rá a routerre, 72+ típusban találtak egy elég durva vírusos hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1815e5-cc35-49b0-8c4e-efb3068f812f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hawaiin továbbra is súlyos gondokat okoz a Kilauea vulkán kitörése. Összevont katonai erő segít most a régióban élőknek, és dolgozik a kármentésen is.","shortLead":"Hawaiin továbbra is súlyos gondokat okoz a Kilauea vulkán kitörése. Összevont katonai erő segít most a régióban...","id":"20180607_Bamulatos_es_felelmetes_a_hawaii_vulkan_ejjel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a1815e5-cc35-49b0-8c4e-efb3068f812f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6839e970-f9eb-4253-8e9c-74f3469bc2dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_Bamulatos_es_felelmetes_a_hawaii_vulkan_ejjel","timestamp":"2018. június. 07. 12:57","title":"Bámulatos és félelmetes a Hawaii-i vulkán éjjel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2713bc3a-d1a5-4f9d-b6e4-ce8a6fd09144","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken is több helyen valószínűek zivatarok, melyek közül a hevesebbek leginkább a délutáni, késő esti órákban várhatóak.","shortLead":"Pénteken is több helyen valószínűek zivatarok, melyek közül a hevesebbek leginkább a délutáni, késő esti órákban...","id":"20180607_narancs_figyelmeztetest_adtak_ki_negy_megyere_pentekre_heves_zivatar_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2713bc3a-d1a5-4f9d-b6e4-ce8a6fd09144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc25aa-1f93-4f03-ac04-b3aff3e21fbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_narancs_figyelmeztetest_adtak_ki_negy_megyere_pentekre_heves_zivatar_miatt","timestamp":"2018. június. 07. 18:27","title":"Narancs figyelmeztetést adtak ki négy megyére péntekre heves zivatar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két forinttal csökkentek az üzemanyagárak. ","shortLead":"Két forinttal csökkentek az üzemanyagárak. ","id":"20180606_Kicsit_olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazolaj","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e26b636-5ad1-4446-8977-7c466c52936f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Kicsit_olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazolaj","timestamp":"2018. június. 06. 08:13","title":"Kicsit olcsóbb lett a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]