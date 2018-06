Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV vendége volt kedd este a fideszes politikus, ahol az ismert örökség ügye is feljött.","shortLead":"Az ATV vendége volt kedd este a fideszes politikus, ahol az ismert örökség ügye is feljött.","id":"20180606_Kosa_az_1300_milliardos_tortenetrol_Az_ellenzek_mindenre_kepes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f299a111-8816-456c-ab8f-b31011af700f","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Kosa_az_1300_milliardos_tortenetrol_Az_ellenzek_mindenre_kepes","timestamp":"2018. június. 06. 13:58","title":"Kósa az 1300 milliárdos történetről: \"Az ellenzék mindenre képes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e701c6-7a14-45bc-ad74-37554443f100","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyoldalú képet festett Magyarországról Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint a Bloomberg amerikai hírügynökség június 1-jén megjelent cikke, amelyben Orbán Viktor miniszterelnököt az Európán az utóbbi években végigsöprő és a kontinens megosztásával fenyegető populista hullám kulcsfigurájának nevezték.","shortLead":"Egyoldalú képet festett Magyarországról Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint a Bloomberg amerikai hírügynökség június...","id":"20180606_bloomberg_kovacs_zoltan_valasza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e701c6-7a14-45bc-ad74-37554443f100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afaae57-4983-494c-aede-a02ad6450b60","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_bloomberg_kovacs_zoltan_valasza","timestamp":"2018. június. 06. 18:51","title":"Most a Bloomberget osztotta ki Kovács Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kommandósok rohantak le egy villát Pitesti városában, ahol elfogták a Camorra főnökének helyi emberét, az ingatlanbiznisz koronázatlan királyát, egy 43 éves olasz üzletembert. Nicola Inquieta alsónadrágban ugrott ki az ágyból, majd kattant a kezén a bilincs. ","shortLead":"Kommandósok rohantak le egy villát Pitesti városában, ahol elfogták a Camorra főnökének helyi emberét...","id":"20180607_Ezt_az_Erdelyhadmuveletet_sokaig_emlegetni_fogjak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42935a46-d70b-4c4b-9295-345f09d13b87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Ezt_az_Erdelyhadmuveletet_sokaig_emlegetni_fogjak","timestamp":"2018. június. 07. 11:35","title":"Ezt az Erdély-hadműveletet sokáig emlegetni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58e2641-19bc-43cf-ad63-eb8920fa02ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Ünnepi Könyhéten debütál Tolnai Lajostól az Új föld, új szerencse, a Tisztviselőtelep születéséről szóló regény, amely a maga idejében akkora vihart kavart, hogy kötetben már meg sem jelent, így csaknem 130 év után ez az első kiadása. A kötet kiadója a könyv apropóján sétát tartott a VIII. kerületi telepen, ahol végigkövethettük a valóságban is létező szereplők életének helyszíneit: a falak mutyik, züllött mulatozások emlékét őrzik. Videó.","shortLead":"Az Ünnepi Könyhéten debütál Tolnai Lajostól az Új föld, új szerencse, a Tisztviselőtelep születéséről szóló regény...","id":"20180607_ahol_mutyik_zullott_mulatozasok_emleket_orzik_a_falak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d58e2641-19bc-43cf-ad63-eb8920fa02ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158aae46-fb85-418b-a352-e709d8cbcd92","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_ahol_mutyik_zullott_mulatozasok_emleket_orzik_a_falak","timestamp":"2018. június. 07. 19:17","title":"Ahol mutyik, züllött mulatozások emlékét őrzik a falak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száz méterre volt egymástól Márki-Zay Péter és Lázár János, igaz, másik helyen, csak a főtéren kellett volna átsétálni. Egyik sem engedett, csak üzengettek egymásnak, végül nem nyújtottak egymásnak békejobbot.","shortLead":"Száz méterre volt egymástól Márki-Zay Péter és Lázár János, igaz, másik helyen, csak a főtéren kellett volna átsétálni...","id":"20180607_Bohozatba_fulladt_a_LazarMarkiZay_bekejobb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e62fc03-2e7d-41b6-b4a4-e2cb8ba44b3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Bohozatba_fulladt_a_LazarMarkiZay_bekejobb","timestamp":"2018. június. 07. 16:07","title":"Bohózatba fulladt a Lázár és Márki-Zay békülési találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szomorú véget ért az Airbus két első, forgalomba állított szuper óriásgépe: alig tíz év szolgálat után szétbontják és alkatrészenként értékesítik a Singapore Airlines fölöslegessé vált A-380-asait.","shortLead":"Szomorú véget ért az Airbus két első, forgalomba állított szuper óriásgépe: alig tíz év szolgálat után szétbontják és...","id":"20180607_Vilagszenzacio_utan_csalodas_fekete_nap_az_Airbus_torteneteben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c44220-f947-4435-b303-748cb711e8ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Vilagszenzacio_utan_csalodas_fekete_nap_az_Airbus_torteneteben","timestamp":"2018. június. 07. 10:06","title":"Világszenzáció után csalódás, fekete nap az Airbus történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc0651f-31fd-417b-b4ef-7cd29191f2a2","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Informatikus körökből indult, ma viszont már nagyvállalatok használják arra, hogy innovatív ötleteket vagy új munkaerőt gyűjtsenek. Utánajártunk a műfaj legfontosabb jellemzőinek, és megnéztük, milyen területeken hasznosítható a geekek maratonjából kifejlődött ötletgyár.","shortLead":"Informatikus körökből indult, ma viszont már nagyvállalatok használják arra, hogy innovatív ötleteket vagy új munkaerőt...","id":"20180606_Madarvedelemtol_a_jovo_energiajaig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfc0651f-31fd-417b-b4ef-7cd29191f2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d71d6a5-0d2f-4e7e-adb1-03dcfdac1b18","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180606_Madarvedelemtol_a_jovo_energiajaig","timestamp":"2018. június. 07. 07:34","title":"Madárvédelemtől a jövő energiájáig: hackathonok hoznak friss szemléletet a nagyvállalati gondolkodásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd7fc2f-1be5-46fd-9377-49fb7cfb7460","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a felújítás kezdődött el, csak letakarták a leromlott állapotú homlokzatot. Újra. ","shortLead":"Nem a felújítás kezdődött el, csak letakarták a leromlott állapotú homlokzatot. Újra. ","id":"20180606_Megint_hozzanyultak_a_Corvin_aruhazhoz__fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bd7fc2f-1be5-46fd-9377-49fb7cfb7460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca61f290-121b-4ef7-a18e-969cbbb674f6","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Megint_hozzanyultak_a_Corvin_aruhazhoz__fotok","timestamp":"2018. június. 06. 16:45","title":"Megint hozzányúltak a Corvin áruházhoz – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]