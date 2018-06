Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5e701c6-7a14-45bc-ad74-37554443f100","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyoldalú képet festett Magyarországról Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint a Bloomberg amerikai hírügynökség június 1-jén megjelent cikke, amelyben Orbán Viktor miniszterelnököt az Európán az utóbbi években végigsöprő és a kontinens megosztásával fenyegető populista hullám kulcsfigurájának nevezték.","shortLead":"Egyoldalú képet festett Magyarországról Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint a Bloomberg amerikai hírügynökség június...","id":"20180606_bloomberg_kovacs_zoltan_valasza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e701c6-7a14-45bc-ad74-37554443f100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afaae57-4983-494c-aede-a02ad6450b60","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_bloomberg_kovacs_zoltan_valasza","timestamp":"2018. június. 06. 18:51","title":"Most a Bloomberget osztotta ki Kovács Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Díjnet nevével és logójával visszaélve ismeretlenek regisztráció megerősítésének indokával e-mailben kérnek személyes és banki adatokat magánszemélyektől.","shortLead":"A Díjnet nevével és logójával visszaélve ismeretlenek regisztráció megerősítésének indokával e-mailben kérnek személyes...","id":"20180607_Adathalaszok_kernek_kartyaadatokat_a_Dijnet_neveben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd66a80-7ea2-4695-ad91-f739f46cc791","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Adathalaszok_kernek_kartyaadatokat_a_Dijnet_neveben","timestamp":"2018. június. 07. 11:49","title":"Adathalászok kérnek kártyaadatokat a Díjnet nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaadók minden korábbinál magasabb fizetést kínálnak a diákmunkásoknak, akikből viszont egyre kevesebb van. ","shortLead":"A munkaadók minden korábbinál magasabb fizetést kínálnak a diákmunkásoknak, akikből viszont egyre kevesebb van. ","id":"20180606_diakmunkasbol_sincs_eleg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8338d26c-3459-4d6c-8615-f2c67fd3087f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_diakmunkasbol_sincs_eleg","timestamp":"2018. június. 06. 20:10","title":"Diákmunkásból sincs elég, pedig műtőssegédnek is mehetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az NHB Bank tiszta nyeresége 700 százalékkal nőtt egyetlen év alatt a 2017-es üzleti jelentés alapján. ","shortLead":"Az NHB Bank tiszta nyeresége 700 százalékkal nőtt egyetlen év alatt a 2017-es üzleti jelentés alapján. ","id":"20180607_Jol_kitomtek_milliardokkal_Matolcsy_unokatestverenek_bankjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd61977-a320-4dae-8e85-9d1564795e45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Jol_kitomtek_milliardokkal_Matolcsy_unokatestverenek_bankjat","timestamp":"2018. június. 07. 21:27","title":"Jól kitömték milliárdokkal Matolcsy unokatestvérének bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6178b86-84e4-4063-9989-d65523633da5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Harminckétezer focis matricát vittek el a fegyveres rablók.","shortLead":"Harminckétezer focis matricát vittek el a fegyveres rablók.","id":"20180607_Nem_akartak_Paninimatricakat_cserelgetni_inkabb_kiraboltak_a_nyomdat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6178b86-84e4-4063-9989-d65523633da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b7b295-2bae-426c-b384-58352c128043","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Nem_akartak_Paninimatricakat_cserelgetni_inkabb_kiraboltak_a_nyomdat","timestamp":"2018. június. 07. 10:52","title":"Nem akartak Panini-matricákat cserélgetni, inkább kirabolták a nyomdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec8f0cd-d599-45d2-9a70-e3a5254c87e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány szerint persze minden mérkőzésen fontos a győzelem, de az ősszel rajtoló Nemzetek Ligájára kell megtalálni a legjobb összeállítást.","shortLead":"A szövetségi kapitány szerint persze minden mérkőzésen fontos a győzelem, de az ősszel rajtoló Nemzetek Ligájára kell...","id":"20180606_kiserletnek_szanja_a_feheroroszok_elleni_meccset_leekens","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec8f0cd-d599-45d2-9a70-e3a5254c87e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33dcc659-4e28-4713-8b1f-ea6c38fa3008","keywords":null,"link":"/sport/20180606_kiserletnek_szanja_a_feheroroszok_elleni_meccset_leekens","timestamp":"2018. június. 06. 19:01","title":"Kísérletnek szánja a fehéroroszok elleni meccset Leekens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34eba5e0-e2ed-4a23-a41d-4cd95c0bd0d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eddig hipermarketek fejlesztésére és üzemeltetésére koncentráló Immochan lakás- és irodapiaci fejlesztések felé fordult.","shortLead":"Az eddig hipermarketek fejlesztésére és üzemeltetésére koncentráló Immochan lakás- és irodapiaci fejlesztések felé...","id":"20180607_Lakasokat_epit_az_Auchan_Kecskemeten_mar_be_is_fejezett_egy_projektet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34eba5e0-e2ed-4a23-a41d-4cd95c0bd0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6747d5f2-52c4-446d-ab66-12ef85292d19","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Lakasokat_epit_az_Auchan_Kecskemeten_mar_be_is_fejezett_egy_projektet","timestamp":"2018. június. 07. 11:33","title":"Lakásokat épít az Auchan, Kecskeméten már be is fejezett egy projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0994920-ce3b-4c60-aa8e-755e4303fddf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett 2018 új emoji-csapata, sok vörös hajú fejecskével. Immár közel 3000 jelből lehet válogatni.","shortLead":"Megérkezett 2018 új emoji-csapata, sok vörös hajú fejecskével. Immár közel 3000 jelből lehet válogatni.","id":"20180607_unicode_consortium_emoji_11_2018_uj_emojijai_hangulatjelek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0994920-ce3b-4c60-aa8e-755e4303fddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5bef62-c1c2-4517-9de6-4ad388c78ab2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_unicode_consortium_emoji_11_2018_uj_emojijai_hangulatjelek","timestamp":"2018. június. 07. 17:03","title":"Ön hányat használna közülük? Kiadták az új emojikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]