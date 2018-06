Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52e1ee82-3c3d-423a-a169-5a8c71a55d0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett a Robin Williams életéről szóló dokumentumfilm első trailere. Már az előzetes is megható. ","shortLead":"Megérkezett a Robin Williams életéről szóló dokumentumfilm első trailere. Már az előzetes is megható. ","id":"20180608_Ezt_a_filmet_Robin_Williamsrol_meg_fogjuk_konnyezni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52e1ee82-3c3d-423a-a169-5a8c71a55d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dff1023-e96d-4ead-9188-5d20dcc2517f","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Ezt_a_filmet_Robin_Williamsrol_meg_fogjuk_konnyezni","timestamp":"2018. június. 08. 10:03","title":"Ezt a filmet Robin Williamsről meg fogjuk könnyezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fd06d-e528-4fd6-857b-60dd345edfcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A három nagy német lánc közös levélben kérte az állami szervek segítségét; miközben ők nagy hangsúlyt fektetnek a fogyasztóvédelmi és egészségügyi előírások betartására, a netes kereskedőket, pl. az Amazont vagy E-bay-t senki sem ellenőrzi, és a felelősséget is könnyen elhárítják azzal, hogy ők csak közvetítők.","shortLead":"A három nagy német lánc közös levélben kérte az állami szervek segítségét; miközben ők nagy hangsúlyt fektetnek...","id":"20180608_Olcso_kinai_kozmetikumtol_retteg_a_Rossmann_a_Douglas_es_a_DM","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fd06d-e528-4fd6-857b-60dd345edfcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67512e9a-d416-4d2c-ba17-f3ebfa99944c","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Olcso_kinai_kozmetikumtol_retteg_a_Rossmann_a_Douglas_es_a_DM","timestamp":"2018. június. 08. 10:16","title":"Olcsó kínai kozmetikumoktól retteg a Rossmann, a Douglas és a DM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9576556c-66f5-47aa-997c-7711d75ba1dd","c_author":"Csányi Nikolett - Tóta W. Árpád","category":"kkv","description":"Kiskunmajsa körül tonnaszámra érik a szamóca, a munkások viszont hét határon túl szedik inkább, óránként tíz euróért. Pont ráértünk segíteni a hetven fölötti asszonyoknak, akik itt maradtak, és még élvezik is. Kemény munka, de a gazda, Zádori Zsolt dolga a legnehezebb. Nem a mesés profit, hanem romantika, hagyomány és szeretet táplálja az eperföldet. Publicistánk, Tóta W. Árpád országjárásának első megállója ez.","shortLead":"Kiskunmajsa körül tonnaszámra érik a szamóca, a munkások viszont hét határon túl szedik inkább, óránként tíz euróért...","id":"20180608_A_Nemzet_Napszamosa_Tota_W_szamocat_szed__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9576556c-66f5-47aa-997c-7711d75ba1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389a4de4-12ea-4fa2-8810-aa20ce4a1bb3","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_A_Nemzet_Napszamosa_Tota_W_szamocat_szed__video","timestamp":"2018. június. 08. 11:05","title":"A Nemzet Napszámosa: Tóta W. szamócát szed – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kavics- és homokbánya nyitásáról rendeznek vasárnap népszavazást a Tolna megyei településen. Sokan ellenzik, hogy bánya létesüljön Madocsa határában.","shortLead":"Kavics- és homokbánya nyitásáról rendeznek vasárnap népszavazást a Tolna megyei településen. Sokan ellenzik, hogy bánya...","id":"20180607_Nepszavazason_dontik_el_hogy_nyilhate_kavicsbanya_Madocsan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff711337-02a1-4ac2-a04f-d6793ae22e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Nepszavazason_dontik_el_hogy_nyilhate_kavicsbanya_Madocsan","timestamp":"2018. június. 07. 21:07","title":"Népszavazáson döntik el, hogy nyílhat-e kavicsbánya Madocsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A szombaton 55. születésnapját ünneplő színész a kilencvenes években még az amerikai film izgalmas kaméleonja volt. Rebellis kívülállóból lett közönségkedvenc a Jack Sparrow-alakítással, aztán a saját karikatúrájává torzult. Portré a teljesség igénye nélkül – hogy rájöjjünk, mi is történt Hollywood egyik legfoglalkoztatottabb A-listás színészével.



","shortLead":"A szombaton 55. születésnapját ünneplő színész a kilencvenes években még az amerikai film izgalmas kaméleonja volt...","id":"20180609_Mi_csuszott_ennyire_felre_Mr_Johnny_Depp_Jack_Sparrow_Tim_Burton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7926dd58-7417-4254-befa-3cb407aa5985","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Mi_csuszott_ennyire_felre_Mr_Johnny_Depp_Jack_Sparrow_Tim_Burton","timestamp":"2018. június. 09. 12:30","title":"Mi csúszott ennyire félre, Johnny Depp?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c77600-4e43-4aeb-8d80-9e991fbc59a9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Katalóniai Nemzeti Könyvtárból 2005 novembere előtt lophatták el a levelet, de csak 2012-ben derült ki, hogy évek óta egy hamisítványt őrizget az intézmény. A levelet végül 2014-ben hosszas tárgyalások után volt hajlandó visszaadni az akkori tulajdonosa. ","shortLead":"A Katalóniai Nemzeti Könyvtárból 2005 novembere előtt lophatták el a levelet, de csak 2012-ben derült ki, hogy évek óta...","id":"20180607_visszakapta_feltve_orzott_kolumbusz_kincset_amerikatol_a_kataloniai_nemzeti_konyvtar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91c77600-4e43-4aeb-8d80-9e991fbc59a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bb32b3-5873-4bf0-bf32-57f221902286","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_visszakapta_feltve_orzott_kolumbusz_kincset_amerikatol_a_kataloniai_nemzeti_konyvtar","timestamp":"2018. június. 07. 21:48","title":"Visszakapta féltve őrzött Kolumbusz-kincsét Amerikától a Katalóniai Nemzeti Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67d6025-6745-4bd4-a912-2482da629ca7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig ismert legősibb állatlábnyom-kövületet fedezték fel amerikai és kínai paleontológusok Kína déli részén.","shortLead":"Az eddig ismert legősibb állatlábnyom-kövületet fedezték fel amerikai és kínai paleontológusok Kína déli részén.","id":"20180609_legosibb_allatlabnyom_kina","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b67d6025-6745-4bd4-a912-2482da629ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d59cca-6895-4c0e-a35c-46f076c650e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_legosibb_allatlabnyom_kina","timestamp":"2018. június. 09. 11:03","title":"Találtak egy 541 millió éves lábnyomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0f13c2-486a-429e-af3c-662bcd152b47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy méregdrága Merciből rángatták ki a gyanúsítottat és barátnőjét. ","shortLead":"Egy méregdrága Merciből rángatták ki a gyanúsítottat és barátnőjét. ","id":"20180609_Filmszeru_videot_kozolt_a_rendorseg_a_zugloi_diler_lekapcsolasarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f0f13c2-486a-429e-af3c-662bcd152b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab06af1-d8fe-41d2-9533-53a590a15960","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Filmszeru_videot_kozolt_a_rendorseg_a_zugloi_diler_lekapcsolasarol","timestamp":"2018. június. 09. 10:22","title":"Filmszerű videót közölt a rendőrség a zuglói díler lekapcsolásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]