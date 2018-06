Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f53cfe14-3bd5-41fa-bd81-a0ffeaf71863","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Beiktatták hivatalába az új spanyol kormányt; a szocialista kabinet 17 minisztere közül 11 nő. A gazdasági tárcákat mind a nők kapták meg. ","shortLead":"Beiktatták hivatalába az új spanyol kormányt; a szocialista kabinet 17 minisztere közül 11 nő. A gazdasági tárcákat...","id":"20180607_A_nok_vannak_tobbsegben_az_uj_spanyol_kormanyban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53cfe14-3bd5-41fa-bd81-a0ffeaf71863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44832ea-e68b-4e2e-81d6-b317eefd030f","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_A_nok_vannak_tobbsegben_az_uj_spanyol_kormanyban","timestamp":"2018. június. 07. 16:06","title":"A nők vannak többségben az új spanyol kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b8bf7e-0bcc-4fb1-93c7-1b0af20fbd5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Russia-1 nevű orosz állami csatornán közöltek egy fotót Kim Dzsong Un és az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov találkozásáról, de nem egészen úgy mutatták be, ahogy az valóban történt.","shortLead":"A Russia-1 nevű orosz állami csatornán közöltek egy fotót Kim Dzsong Un és az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov...","id":"20180608_russia_1_orosz_allami_televizio_photoshop_kim_dzsong_un_szergej_lavrov","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b8bf7e-0bcc-4fb1-93c7-1b0af20fbd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5579ffc1-6635-49c3-8f13-4e9b3016d8e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_russia_1_orosz_allami_televizio_photoshop_kim_dzsong_un_szergej_lavrov","timestamp":"2018. június. 08. 08:03","title":"Nagyot ment az orosz állami tévé a Photoshoppal, nézze csak meg közelebbről Kim Dzsong Un fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2317d6-c0d5-4f33-b868-4b2c9ebf323c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Magyar Hangnak Sneider Tamás, a Jobbik új elnöke, aki arról is beszélt, hogy szerinte Toroczkai László a Fidesz felé sodródik, és a kormánypárt érdekeit szolgálja.","shortLead":"Interjút adott a Magyar Hangnak Sneider Tamás, a Jobbik új elnöke, aki arról is beszélt, hogy szerinte Toroczkai László...","id":"20180608_Politikai_elemzo_lehet_Vona_Gabor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b2317d6-c0d5-4f33-b868-4b2c9ebf323c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfad108-1ac2-41cb-bd0d-287c6aa810fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Politikai_elemzo_lehet_Vona_Gabor","timestamp":"2018. június. 08. 09:18","title":"Politikai elemző lehet Vona Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944c25c1-1e56-402f-9923-279a114762fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy iskola szerint életveszélyes az Esztergomi Bazilika, az épület üzemeltetői szerint szó sincs erről.","shortLead":"Egy iskola szerint életveszélyes az Esztergomi Bazilika, az épület üzemeltetői szerint szó sincs erről.","id":"20180607_Esztergomi_Bazilika_cafoljak_az_eletveszelyes_omlast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=944c25c1-1e56-402f-9923-279a114762fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbad1927-8a88-4fe5-9f48-1aa6336a7104","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Esztergomi_Bazilika_cafoljak_az_eletveszelyes_omlast","timestamp":"2018. június. 07. 14:42","title":"Esztergomi Bazilika: cáfolják az életveszélyes omlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca1190d-5497-4948-906d-6502907a157d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este megnyílt a 23. Budapest Pride, idén először egy hónapon át tart a rendezvény. A megnyitón beszédet mondott többek között Árvai Péter és Enyedi Ildikó is. A legerősebb mondatokból válogattunk.","shortLead":"Péntek este megnyílt a 23. Budapest Pride, idén először egy hónapon át tart a rendezvény. A megnyitón beszédet mondott...","id":"20180609_Pride_Husegesen_ketezer_eve_nem_vesszuk_komolyan_a_jezusi_parancsolatot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aca1190d-5497-4948-906d-6502907a157d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040271cb-f7a0-451c-9495-e2758a9120e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Pride_Husegesen_ketezer_eve_nem_vesszuk_komolyan_a_jezusi_parancsolatot","timestamp":"2018. június. 09. 08:30","title":"Pride: Hűségesen, kétezer éve nem vesszük komolyan a jézusi parancsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d6c384-2016-4427-a647-3ce73e0251ec","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Végre itt a nyár, ami több szabadidővel, ezáltal pedig extra pénzkereseti lehetőségekkel jár. Gondoltál már rá, hogy érdemes lenne a fizetés mellett értékes tapasztalatot is bezsebelni? Ha ettől csak azok a rémhírek tartottak vissza, amelyeket a gyakornoki munkákról hallottál, akkor ez a cikk neked szól.","shortLead":"Végre itt a nyár, ami több szabadidővel, ezáltal pedig extra pénzkereseti lehetőségekkel jár. Gondoltál már rá...","id":"20180607_Leszamolunk_a_gyakornoki_munkakat_ovezo_sztereotipiakkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97d6c384-2016-4427-a647-3ce73e0251ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed42f741-0598-414d-96b0-568b8a4c497e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180607_Leszamolunk_a_gyakornoki_munkakat_ovezo_sztereotipiakkal","timestamp":"2018. június. 08. 10:00","title":"Leszámolunk a gyakornoki munkákat övező sztereotípiákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Minden internetes kereskedővel előfordult már, hogy olyan termék iránt ugrik meg hirtelen a kereslet, melyet csak hébe-hóba rendelgettek addig. Nem elég, ha gyorsan rendel belőle, fogadja meg a tartalommarketing-specialista tanácsait is.","shortLead":"Minden internetes kereskedővel előfordult már, hogy olyan termék iránt ugrik meg hirtelen a kereslet, melyet csak...","id":"20180608_Panik_helyett_ezt_tegye_ha_a_webaruhaza_kifogy_egy_termekbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b64503-d62b-49ba-b931-830d3214529c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180608_Panik_helyett_ezt_tegye_ha_a_webaruhaza_kifogy_egy_termekbol","timestamp":"2018. június. 08. 12:58","title":"Pánik helyett: ezt tegye, ha a webáruháza kifogy egy termékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kavics- és homokbánya nyitásáról rendeznek vasárnap népszavazást a Tolna megyei településen. Sokan ellenzik, hogy bánya létesüljön Madocsa határában.","shortLead":"Kavics- és homokbánya nyitásáról rendeznek vasárnap népszavazást a Tolna megyei településen. Sokan ellenzik, hogy bánya...","id":"20180607_Nepszavazason_dontik_el_hogy_nyilhate_kavicsbanya_Madocsan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff711337-02a1-4ac2-a04f-d6793ae22e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Nepszavazason_dontik_el_hogy_nyilhate_kavicsbanya_Madocsan","timestamp":"2018. június. 07. 21:07","title":"Népszavazáson döntik el, hogy nyílhat-e kavicsbánya Madocsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]