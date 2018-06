Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e3a5a6c-17ce-499c-84f3-e78bcde28096","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a keletnémet kisbusz valódi időutazásra viheti a benne helyet foglalókat. Ennek azonban alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"Ez a keletnémet kisbusz valódi időutazásra viheti a benne helyet foglalókat. Ennek azonban alaposan megkérik az árát. ","id":"20180608_barkas_b1000_keletnemet_kisbusz_ketutemu_wartburg_motor_veteran_oldtimer_elado_hasznalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e3a5a6c-17ce-499c-84f3-e78bcde28096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb14b752-c497-413e-9909-c8b63702f0e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_barkas_b1000_keletnemet_kisbusz_ketutemu_wartburg_motor_veteran_oldtimer_elado_hasznalt","timestamp":"2018. június. 09. 08:21","title":"Íme a legdrágább magyar Barkas, 3 millió forintot kérnek a patika állapotért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábbi értesülések szerint öt lehetséges széria, illetve azok története került be a lehetséges indulók közé, melyek közül egyet most jóváhagyott a csatorna.","shortLead":"Korábbi értesülések szerint öt lehetséges széria, illetve azok története került be a lehetséges indulók közé, melyek...","id":"20180609_Zold_utat_adott_az_HBO_jon_a_Tronok_harca_elso_elozmenysorozata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652b0225-0b30-43f0-95b5-793b40c51e4f","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Zold_utat_adott_az_HBO_jon_a_Tronok_harca_elso_elozmenysorozata","timestamp":"2018. június. 09. 13:00","title":"Zöld utat adott az HBO, jön a Trónok harca első előzménysorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1110f5e3-0b38-4cb9-a1fe-0c9ac7a185bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az abszolút győztes a nézők szavazatai alapján Beke Márk lett.\r

\r

","shortLead":"Az abszolút győztes a nézők szavazatai alapján Beke Márk lett.\r

\r

","id":"20180609_Megvan_a_Virtuozok_gyoztese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1110f5e3-0b38-4cb9-a1fe-0c9ac7a185bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580c95be-a905-4542-b400-d7bf800d6996","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Megvan_a_Virtuozok_gyoztese","timestamp":"2018. június. 09. 10:10","title":"Megvan a Virtuózok győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A szombaton 55. születésnapját ünneplő színész a kilencvenes években még az amerikai film izgalmas kaméleonja volt. Rebellis kívülállóból lett közönségkedvenc a Jack Sparrow-alakítással, aztán a saját karikatúrájává torzult. Portré a teljesség igénye nélkül – hogy rájöjjünk, mi is történt Hollywood egyik legfoglalkoztatottabb A-listás színészével.



","shortLead":"A szombaton 55. születésnapját ünneplő színész a kilencvenes években még az amerikai film izgalmas kaméleonja volt...","id":"20180609_Mi_csuszott_ennyire_felre_Mr_Johnny_Depp_Jack_Sparrow_Tim_Burton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7926dd58-7417-4254-befa-3cb407aa5985","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Mi_csuszott_ennyire_felre_Mr_Johnny_Depp_Jack_Sparrow_Tim_Burton","timestamp":"2018. június. 09. 12:30","title":"Mi csúszott ennyire félre, Johnny Depp?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20689f1-292c-486c-88a8-13d293bdc6c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kis őz nagyjából tízhetes lehet. A mályi madármentő állomáson ápolják, már eszik, de még időnként riadt és az anyját hívogatja. ","shortLead":"A kis őz nagyjából tízhetes lehet. A mályi madármentő állomáson ápolják, már eszik, de még időnként riadt és az anyját...","id":"20180608_a_kompos_ozikeje_fuldoklo_gidat_mentettek_ki_a_sajobol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d20689f1-292c-486c-88a8-13d293bdc6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8bddda-1e30-4de2-92b1-4a0f7de6c4d2","keywords":null,"link":"/elet/20180608_a_kompos_ozikeje_fuldoklo_gidat_mentettek_ki_a_sajobol","timestamp":"2018. június. 08. 19:46","title":"A kompos őzikéje: fuldokló gidát mentettek ki a Sajóból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tegnapinál szárazabb, némileg kevésbé dunsztos, szaunás idő lesz vasárnap nagyjából ideális feltételekkel.\r

\r

","shortLead":"A tegnapinál szárazabb, némileg kevésbé dunsztos, szaunás idő lesz vasárnap nagyjából ideális feltételekkel.\r

\r

","id":"20180610_Irany_a_strand__popec_nyari_napunk_lesz_kis_esovel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3918bb8-6cb7-461e-8cd5-8384ca0e16e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Irany_a_strand__popec_nyari_napunk_lesz_kis_esovel","timestamp":"2018. június. 10. 08:01","title":"Irány a strand - pöpec nyári napunk lesz kis esővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6169885-ca7e-409a-b5ba-3a59d2abe97a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sokkal olcsóbban lehet a szén-dioxidot kivonni a levegőből egy kanadai cég új fejlesztésével.","shortLead":"Sokkal olcsóbban lehet a szén-dioxidot kivonni a levegőből egy kanadai cég új fejlesztésével.","id":"20180609_szen_dioxid_kivonasa_a_levegobol_carbon_engineering","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6169885-ca7e-409a-b5ba-3a59d2abe97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cca9559-a49a-44ef-ad8f-95eaa851d80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_szen_dioxid_kivonasa_a_levegobol_carbon_engineering","timestamp":"2018. június. 09. 12:03","title":"A tudósok is meglepődtek, milyen olcsó: 27 ezer forintból megoldják a szén-dioxid kivonását a levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3369c62-bf42-4f2d-aa6c-d78ffccd310d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Nyílt támadást intézett a kormány az igazságszolgáltatás függetlensége ellen: az alaptörvény módosításával létrehozná házi bíróságát, az ítélkezők számára pedig azt is előírná, hogyan kell értelmezniük a jogszabályokat.","shortLead":"Nyílt támadást intézett a kormány az igazságszolgáltatás függetlensége ellen: az alaptörvény módosításával...","id":"201823__alaptorvenymodositas__kulonbirosagok__leckeztetes__talar_sullyedt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3369c62-bf42-4f2d-aa6c-d78ffccd310d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004ea239-d4bd-49e4-b053-343885490e39","keywords":null,"link":"/itthon/201823__alaptorvenymodositas__kulonbirosagok__leckeztetes__talar_sullyedt","timestamp":"2018. június. 09. 10:00","title":"Jogi kényszerzubbonyt készül adni a kormány a bírókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]