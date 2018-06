Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63bb9585-7595-47f4-b8c4-d2ca8ae0faca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180608_Elvesztette_egyik_kozeppalyasat_Argentina","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63bb9585-7595-47f4-b8c4-d2ca8ae0faca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b903b55a-9626-4789-b008-2957559cb278","keywords":null,"link":"/sport/20180608_Elvesztette_egyik_kozeppalyasat_Argentina","timestamp":"2018. június. 08. 16:34","title":"Elvesztette egyik középpályását Argentína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Zsolt államtitkárról és feleségéről a kampányhajrában állította azt a Magyar Nemzet, hogy egy olyan offshore cég igazgatói, amelynek számláján 1,2 milliárd forintnyi pénz van. Nyomoznak.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkárról és feleségéről a kampányhajrában állította azt a Magyar Nemzet, hogy egy olyan offshore cég...","id":"20180608_Koltsegvetesi_csalas_miatt_nyomoznak_a_fideszes_Szabo_Zsolt_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a404de1-0d33-4480-b523-eb0bdefe6f35","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Koltsegvetesi_csalas_miatt_nyomoznak_a_fideszes_Szabo_Zsolt_ellen","timestamp":"2018. június. 08. 16:19","title":"Költségvetési csalás miatt nyomoznak a fideszes Szabó Zsolt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2ff49e-21dc-4ed2-827a-bf40dc15fdd3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Történelmi és társadalmi okai lehetnek, hogy Ausztria példátlanul szigorúan, mecsetek bezárásával és vallási vezetők kiutasításával lépett föl a helyi muszlimok ellen – mondta Maróth Miklós orientalista az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.","shortLead":"Történelmi és társadalmi okai lehetnek, hogy Ausztria példátlanul szigorúan, mecsetek bezárásával és vallási vezetők...","id":"20180609_Szakerto_tobb_okra_vezetheto_vissza_a_muszlimok_elleni_osztrak_fellepes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2ff49e-21dc-4ed2-827a-bf40dc15fdd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e801a015-3986-4147-9e57-86d00c49e498","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Szakerto_tobb_okra_vezetheto_vissza_a_muszlimok_elleni_osztrak_fellepes","timestamp":"2018. június. 09. 20:29","title":"Szakértő: több okra vezethető vissza a muszlimok elleni osztrák fellépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék története?","shortLead":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék...","id":"20180610_a_kerti_torpek_tortenete","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2781585-bbeb-479e-b653-d41de5781a07","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_a_kerti_torpek_tortenete","timestamp":"2018. június. 10. 07:03","title":"Miért van ez a kerti törpe ma a Google keresőben? Mi a kerti törpék története?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A zuglói polgármester a Thököly út érintett részére vonatkozó a fakivágási terv felülvizsgálatára és a döntés megváltoztatására kérte a főpolgármestert. A jelek szerint Tarlós István megfontolja a kérést. ","shortLead":"A zuglói polgármester a Thököly út érintett részére vonatkozó a fakivágási terv felülvizsgálatára és a döntés...","id":"20180608_egyelore_megsem_vagnak_ki_17_fat_a_thokoly_uton_tarlos_meg_tajekozodik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cebe03-0c92-4d73-b7be-89e6617c065c","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_egyelore_megsem_vagnak_ki_17_fat_a_thokoly_uton_tarlos_meg_tajekozodik","timestamp":"2018. június. 08. 14:52","title":"Egyelőre mégsem vágnak ki 17 fát a Thököly úton, Tarlós még tájékozódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3244527b-08a2-451d-bab7-5abf15be152b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországban szóba került a dolgozó nyugdíjasok adómentessége és a 13. havi nyugdíj is - valahogy épp a 2019-es parlamenti választások előtt.\r

\r

","shortLead":"Lengyelországban szóba került a dolgozó nyugdíjasok adómentessége és a 13. havi nyugdíj is - valahogy épp a 2019-es...","id":"20180610_Van_ahol_az_extra_Erzsebetutalvanynal_galansabb_modon_udvarolnak_a_nyugdijasoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3244527b-08a2-451d-bab7-5abf15be152b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff2e121-f77e-45b0-89f5-4611d62a4237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Van_ahol_az_extra_Erzsebetutalvanynal_galansabb_modon_udvarolnak_a_nyugdijasoknak","timestamp":"2018. június. 10. 10:56","title":"Van, ahol az extra Erzsébet-utalványnál gálánsabb módon udvarolnak a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"II. Erzsébet az elmúlt hetekben többször jelent meg nyilvános rendezvényeken napszemüvegben, amit orvosai javaslatára viselt, hogy a műtét után gyógyulni tudjon a szeme.","shortLead":"II. Erzsébet az elmúlt hetekben többször jelent meg nyilvános rendezvényeken napszemüvegben, amit orvosai javaslatára...","id":"20180608_megmutottek_a_brit_kiralyno_szemet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c9dfc8-df3a-4ff4-ae2d-62351e6207dd","keywords":null,"link":"/elet/20180608_megmutottek_a_brit_kiralyno_szemet","timestamp":"2018. június. 08. 20:42","title":"Megműtötték a brit királynő szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb6f3f-52eb-4b58-8c13-28d669684d46","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Összevissza játszó zenekar ki nem próbált karmestere, a kormánypártok bábja, Senki Úr – ilyen és ehhez hasonló módon illették a minap felesküdött új olasz kormányfőt, Giuseppe Contét. HVG-kontúr.","shortLead":"Összevissza játszó zenekar ki nem próbált karmestere, a kormánypártok bábja, Senki Úr – ilyen és ehhez hasonló módon...","id":"201823_giuseppe_conte_zoldfulu_olaszkormanyfo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19fb6f3f-52eb-4b58-8c13-28d669684d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d9217e-9b47-4b55-902b-bc9b59d50cb5","keywords":null,"link":"/vilag/201823_giuseppe_conte_zoldfulu_olaszkormanyfo","timestamp":"2018. június. 09. 09:30","title":"\"Az olasz nép ügyvédje\" lesz, ígéri a zöldfülű olasz kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]