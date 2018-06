Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkészült a csomagtartóban talált kötélről vett DNS-minták vizsgálata. A Blikk azt írja, a rendőrség már tudja, ki a bűnpártolója a lány feltételezett gyilkosának. ","shortLead":"Elkészült a csomagtartóban talált kötélről vett DNS-minták vizsgálata. A Blikk azt írja, a rendőrség már tudja, ki...","id":"20180609_VV_Fanniugy_Csaladtag_segithette_a_gyanusitottat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe7b4c-fcc4-4d24-9c20-96bca459a5f6","keywords":null,"link":"/elet/20180609_VV_Fanniugy_Csaladtag_segithette_a_gyanusitottat","timestamp":"2018. június. 09. 08:12","title":"VV Fanni-ügy: Családtag segíthette a gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b40a2a-7735-47e8-9249-a2fa4307a336","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Háromnapos tűzszünetet hirdettek szombaton az afganisztáni tálibok a ramadánt lezáró íd al-fitr nevű ünnep alkalmából szombaton. Két nappal azután, hogy Asraf Gáni afgán elnök is a harcok felfüggesztéséről tett bejelentést.","shortLead":"Háromnapos tűzszünetet hirdettek szombaton az afganisztáni tálibok a ramadánt lezáró íd al-fitr nevű ünnep alkalmából...","id":"20180609_A_talibok_eloszor_hirdettek_tuzszunetet_Vallasi_eloljarok_szerint_a_terrorizmus_iszlamellenes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5b40a2a-7735-47e8-9249-a2fa4307a336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7464e8e5-1aed-413c-8707-0452af2054bb","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_A_talibok_eloszor_hirdettek_tuzszunetet_Vallasi_eloljarok_szerint_a_terrorizmus_iszlamellenes","timestamp":"2018. június. 09. 15:49","title":"A tálibok először hirdettek tűzszünetet. Vallási elöljárók szerint a terrorizmus iszlámellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45a90ce-1192-4786-8b73-985325f2688b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre a márkajelzésre mostantól egész biztosan egy picit máshogy fog tekinteni. ","shortLead":"Erre a márkajelzésre mostantól egész biztosan egy picit máshogy fog tekinteni. ","id":"20180610_autogyarto_emblema_tipusjelzes_logo_titkos_jelentes_hyundai_delkorea","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45a90ce-1192-4786-8b73-985325f2688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655c8fa6-2cb1-43cb-b69d-6376233d172e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_autogyarto_emblema_tipusjelzes_logo_titkos_jelentes_hyundai_delkorea","timestamp":"2018. június. 10. 08:21","title":"Ön ismeri ennek az autógyártó emblémának a titkos jelentését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Márton hollandiai előadásához hozzászólt a magyar nagykövet, elítélvén az arroganciát és felhívván a figyelmet a párbeszéd fontosságára - majd elmenekült Gulyás kérdései elől.","shortLead":"Gulyás Márton hollandiai előadásához hozzászólt a magyar nagykövet, elítélvén az arroganciát és felhívván a figyelmet...","id":"20180610_Nyitva_kene_tartanunk_a_dialogust_mondta_a_hollandiai_magyar_nagykovet_majd_elmenekult_Gulyas_Marton_elol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fd6fc7-b71e-42c8-9046-23fbc6b3ad43","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Nyitva_kene_tartanunk_a_dialogust_mondta_a_hollandiai_magyar_nagykovet_majd_elmenekult_Gulyas_Marton_elol","timestamp":"2018. június. 10. 09:57","title":"\"Nyitva kéne tartanunk a dialógust\", mondta a hollandiai magyar nagykövet, majd elmenekült Gulyás Márton elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"Soha vissza nem térő alkalom\" lesz az ázsiai ország számára a jövő heti szingapúri csúcstalálkozója Kim Dzsong Un észak-koreai elnökkel – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"\"Soha vissza nem térő alkalom\" lesz az ázsiai ország számára a jövő heti szingapúri csúcstalálkozója Kim Dzsong Un...","id":"20180609_Trump_melegit_a_szingapuri_csucstalalkozora_mely_szerinte_sikeres_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033c75aa-1f78-420b-a8c4-8bc91d1319a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Trump_melegit_a_szingapuri_csucstalalkozora_mely_szerinte_sikeres_lesz","timestamp":"2018. június. 09. 18:38","title":"Trump melegít a szingapúri csúcstalálkozóra, mely szerinte sikeres lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3daaa6-ae78-421b-8467-8065a6a292e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sztálini időkben indultak a kísérletek, de a rókaszelídítéshez nagy ravaszság is kellett.","shortLead":"A sztálini időkben indultak a kísérletek, de a rókaszelídítéshez nagy ravaszság is kellett.","id":"201819_rokaszelidites_kutyaba_veszik_oket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec3daaa6-ae78-421b-8467-8065a6a292e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7f65f1-e292-45bf-822b-939e3486831e","keywords":null,"link":"/tudomany/201819_rokaszelidites_kutyaba_veszik_oket","timestamp":"2018. június. 09. 07:45","title":"Gondolná, hogy szovjet tudósoknak köszönhetjük a háziasított rókákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca9b1a8-285e-4002-90a2-78c2b483501e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hagytuk, hogy a könyvek csomagolása csábítson, és a borítók alapján választottunk nyári olvasmányokat. Vigyázat, nem minden könyv az, amit a borító ígér!","shortLead":"Hagytuk, hogy a könyvek csomagolása csábítson, és a borítók alapján választottunk nyári olvasmányokat. Vigyázat, nem...","id":"20180608_Bedoltunk_a_latszatnak__nyari_konyvajanlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ca9b1a8-285e-4002-90a2-78c2b483501e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f44872-b882-493f-abc7-51ebccb3580d","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Bedoltunk_a_latszatnak__nyari_konyvajanlo","timestamp":"2018. június. 08. 20:00","title":"Bedőltünk a látszatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Radikálisnak tűnő ötletektől az egészségügyi problémákon át számos területtel foglalkozik az Amazon berkein belül működő, Grand Challenge néven illetett speciális csapat, melynek nem kisebb célja van, mint megoldást találni a világ jelenlegi és várható kihívásaira. ","shortLead":"Radikálisnak tűnő ötletektől az egészségügyi problémákon át számos területtel foglalkozik az Amazon berkein belül...","id":"20180609_rak_kutatas_amazon_grand_challenge_team_amazon_dronok_amazon_x_1942","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fff981c-5b69-4752-bc5b-78085d06c78d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_rak_kutatas_amazon_grand_challenge_team_amazon_dronok_amazon_x_1942","timestamp":"2018. június. 09. 09:03","title":"Van az Amazonnak egy titkos részlege, ahol 50 ember dolgozik azon, hogy megtalálják a rák ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]