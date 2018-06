Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39568e9a-067a-4d55-9775-42368016edb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bugár Bélát, a Most-Híd elnökét indítja államfőjelöltként a szlovák-magyar vegyes párt a jövő tavasszal sorra kerülő köztársaságielnök-választáson. Indulását a pártelnök jelentette be szombaton Pozsonyban, a szervezet kongresszusa utáni sajtótájékoztatón.","shortLead":"Bugár Bélát, a Most-Híd elnökét indítja államfőjelöltként a szlovák-magyar vegyes párt a jövő tavasszal sorra kerülő...","id":"20180609_Bugar_Bela_indul_a_szlovak_allamfovalasztason","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39568e9a-067a-4d55-9775-42368016edb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4642b7-e8a8-467c-b19b-7c990001dd61","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Bugar_Bela_indul_a_szlovak_allamfovalasztason","timestamp":"2018. június. 09. 16:39","title":"Bugár Béla indul a szlovák államfőválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a52dc-058a-43cc-8062-01b298ec35d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Közönség előtt jóval hangosabban kárognak és segítséget hívnak a hollók - állapították meg osztrák kutatók.","shortLead":"Közönség előtt jóval hangosabban kárognak és segítséget hívnak a hollók - állapították meg osztrák kutatók.","id":"20180609_hollok_karogas_segitsegkeres_kozonseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=312a52dc-058a-43cc-8062-01b298ec35d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc966df1-6dcd-4a35-9bde-04fef1d95b3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_hollok_karogas_segitsegkeres_kozonseg","timestamp":"2018. június. 09. 10:03","title":"Különös dolog derült ki a hollók károgásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"414acb39-dfe3-45a3-ae83-d30154ec3e26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha el akarja kerülni a bosszankodást, érdemes megnézni, hol mi változik a budapesti közösségi közlekedésben vasárnap.\r

