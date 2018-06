Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98dee8a3-0781-486b-b4a0-884dd2124f7a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Testről és lélekről című filmjével Arany Medvét nyert filmrendező úgy érzi, visszafelé folyik a víz a Dunában. Néhány éve még azt gondolta, hogy nem lesz szükség a Pride-ra, mert sikerült úgy újradefiniálni társas kapcsolatainkat. Tévedett. Enyedi Ildikó 2018-as Pride-megnyitón elhangzott beszédét közöljük.","shortLead":"A Testről és lélekről című filmjével Arany Medvét nyert filmrendező úgy érzi, visszafelé folyik a víz a Dunában. Néhány...","id":"20180608_Enyedi_Ildiko_Pride_megnyito_beszed","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98dee8a3-0781-486b-b4a0-884dd2124f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a59c0b-1525-453f-94ac-67bcebfed3e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Enyedi_Ildiko_Pride_megnyito_beszed","timestamp":"2018. június. 08. 21:24","title":"Enyedi Ildikó: Ott állnak a politikusok, ahol semmi keresnivalójuk, a hálószobánkban, legintimebb döntéseinkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt etikai bizottság szerint egyértelműen sérelmes volt a Jobbik számára, hogy Toroczkai a párton belüli vitákat a sajtó előtt folytatta le, nem pedig belső fórumokon. ","shortLead":"A párt etikai bizottság szerint egyértelműen sérelmes volt a Jobbik számára, hogy Toroczkai a párton belüli vitákat...","id":"20180608_Toroczkait_kizartak_a_Jobbikbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fa791a-f48b-49d9-84b6-cd993e34e28c","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Toroczkait_kizartak_a_Jobbikbol","timestamp":"2018. június. 08. 12:12","title":"Toroczkait kizárták a Jobbikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1110f5e3-0b38-4cb9-a1fe-0c9ac7a185bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az abszolút győztes a nézők szavazatai alapján Beke Márk lett.\r

\r

","shortLead":"Az abszolút győztes a nézők szavazatai alapján Beke Márk lett.\r

\r

","id":"20180609_Megvan_a_Virtuozok_gyoztese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1110f5e3-0b38-4cb9-a1fe-0c9ac7a185bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580c95be-a905-4542-b400-d7bf800d6996","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Megvan_a_Virtuozok_gyoztese","timestamp":"2018. június. 09. 10:10","title":"Megvan a Virtuózok győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Július közepén megszünteti az e-bank szolgáltatásába chipkártyával történő belépési lehetőséget a K&H.","shortLead":"Július közepén megszünteti az e-bank szolgáltatásába chipkártyával történő belépési lehetőséget a K&H.","id":"20180608_kh_bank_e_bank_chipkartyas_azonositas_nem_mukodik_sms_mobil_token_okostelefon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0298f1-813e-4492-8be5-15668326d367","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_kh_bank_e_bank_chipkartyas_azonositas_nem_mukodik_sms_mobil_token_okostelefon","timestamp":"2018. június. 08. 19:03","title":"Megszűnik egy netbankos belépési mód a K&H Banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Minden internetes kereskedővel előfordult már, hogy olyan termék iránt ugrik meg hirtelen a kereslet, melyet csak hébe-hóba rendelgettek addig. Nem elég, ha gyorsan rendel belőle, fogadja meg a tartalommarketing-specialista tanácsait is.","shortLead":"Minden internetes kereskedővel előfordult már, hogy olyan termék iránt ugrik meg hirtelen a kereslet, melyet csak...","id":"20180608_Panik_helyett_ezt_tegye_ha_a_webaruhaza_kifogy_egy_termekbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b64503-d62b-49ba-b931-830d3214529c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180608_Panik_helyett_ezt_tegye_ha_a_webaruhaza_kifogy_egy_termekbol","timestamp":"2018. június. 08. 12:58","title":"Pánik helyett: ezt tegye, ha a webáruháza kifogy egy termékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e1ee82-3c3d-423a-a169-5a8c71a55d0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett a Robin Williams életéről szóló dokumentumfilm első trailere. Már az előzetes is megható. ","shortLead":"Megérkezett a Robin Williams életéről szóló dokumentumfilm első trailere. Már az előzetes is megható. ","id":"20180608_Ezt_a_filmet_Robin_Williamsrol_meg_fogjuk_konnyezni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e1ee82-3c3d-423a-a169-5a8c71a55d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dff1023-e96d-4ead-9188-5d20dcc2517f","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Ezt_a_filmet_Robin_Williamsrol_meg_fogjuk_konnyezni","timestamp":"2018. június. 08. 10:03","title":"Ezt a filmet Robin Williamsről meg fogjuk könnyezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tegnapinál szárazabb, némileg kevésbé dunsztos, szaunás idő lesz vasárnap nagyjából ideális feltételekkel.\r

\r

","shortLead":"A tegnapinál szárazabb, némileg kevésbé dunsztos, szaunás idő lesz vasárnap nagyjából ideális feltételekkel.\r

\r

","id":"20180610_Irany_a_strand__popec_nyari_napunk_lesz_kis_esovel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3918bb8-6cb7-461e-8cd5-8384ca0e16e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Irany_a_strand__popec_nyari_napunk_lesz_kis_esovel","timestamp":"2018. június. 10. 08:01","title":"Irány a strand - pöpec nyári napunk lesz kis esővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf29d14c-3bac-4e33-987a-55913f452027","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első Bond-filmben még úgy is mutatkozott be, mint a híres titkosügynök.\r

\r

","shortLead":"Az első Bond-filmben még úgy is mutatkozott be, mint a híres titkosügynök.\r

\r

","id":"20180610_Meghalt_az_elso_Bondlany_Eunice_Gayson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf29d14c-3bac-4e33-987a-55913f452027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac057564-6473-4e3e-889e-5e2674e69c61","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Meghalt_az_elso_Bondlany_Eunice_Gayson","timestamp":"2018. június. 10. 09:12","title":"Meghalt az első Bond-lány Eunice Gayson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]