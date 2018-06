Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"637aedfa-bf75-4785-b47e-19d4d61cd478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Sony eladta Vaio márkáját, az ilyen típusú gépek beszorultak az ázsiai piacra. Két újabb modell viszont a nemzetközi piacokon is bemutatkozhat.","shortLead":"Miután a Sony eladta Vaio márkáját, az ilyen típusú gépek beszorultak az ázsiai piacra. Két újabb modell viszont...","id":"20180609_computex_2018_uj_vaio_laptopok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=637aedfa-bf75-4785-b47e-19d4d61cd478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23cda36-da12-4031-8105-130c6bc74dcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_computex_2018_uj_vaio_laptopok","timestamp":"2018. június. 09. 17:03","title":"Emlékszik a Sony laptopokra? Úgy néz ki, visszatérnek a Vaio notebookok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar versenyzők három aranyérmet egy ezüstöt és egy bronzot szereztek vasárnap délelőtt a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság 500 méteres döntőiben.\r

\r

","shortLead":"A magyar versenyzők három aranyérmet egy ezüstöt és egy bronzot szereztek vasárnap délelőtt a belgrádi kajak-kenu...","id":"20180610_Kozak_Danuta_ujabb_aranya_es_mas_vasarnapi_kajaksikerek_a_belgradi_Ebn","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abb2eee-37ea-41f8-ac2c-790f9b4d2ad3","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Kozak_Danuta_ujabb_aranya_es_mas_vasarnapi_kajaksikerek_a_belgradi_Ebn","timestamp":"2018. június. 10. 11:42","title":"Kozák Danuta újabb aranya és más vasárnapi kajaksikerek a belgrádi Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765e4687-a0c1-4ca5-be7e-29848871f0bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche bejelentette első, teljesen elektromos sportkocsijának hivatalos nevét.","shortLead":"A Porsche bejelentette első, teljesen elektromos sportkocsijának hivatalos nevét.","id":"20180609_Porsche_Taycan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=765e4687-a0c1-4ca5-be7e-29848871f0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9f94f6-758d-4d13-ab73-5b65f5713693","keywords":null,"link":"/cegauto/20180609_Porsche_Taycan","timestamp":"2018. június. 09. 15:12","title":"Török eredetű nevet kapott az első villany Porsche ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyszabású akcióba kezd hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fővárosban, és fokozott hatósági jelenléttel számolhatnak a Budapesten működő kereskedők, vendéglősök, más vállalkozások - írta szombati számában a Magyar Idők.","shortLead":"Nagyszabású akcióba kezd hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fővárosban, és fokozott hatósági jelenléttel...","id":"20180609_Nagyszabasu_razziaba_kezd_hetfotol_a_NAV_Budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ac4377-bd00-4885-a073-efbbcda84822","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Nagyszabasu_razziaba_kezd_hetfotol_a_NAV_Budapesten","timestamp":"2018. június. 09. 10:33","title":"Nagyszabású razziába kezd hétfőtől a NAV Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fac113-e4cd-4824-a365-44bb01ee8d7c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ezzel az apró kütyüvel akár a nyári fesztiválok forgatagában is kézzel foghatóvá, sőt, bárhova felragaszthatóvá tehetjük a másodpercekkel korábban megörökített pillanatokat. Mutatjuk, hogy mit tud a szó szerint zsebben elférő HP Sprocket.","shortLead":"Ezzel az apró kütyüvel akár a nyári fesztiválok forgatagában is kézzel foghatóvá, sőt, bárhova felragaszthatóvá...","id":"20180610_hp_sprocket_zseb_nyomtato_teszt_kezi_fotonyomtato","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8fac113-e4cd-4824-a365-44bb01ee8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b7d2d6-538d-46f1-85eb-bb4bacc06211","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_hp_sprocket_zseb_nyomtato_teszt_kezi_fotonyomtato","timestamp":"2018. június. 10. 12:30","title":"Teszten a zsebben elférő kütyü, amely bármikor kinyomtatja a fényképeit – tintapatron nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2545f7b2-6e72-4cd1-8a2e-1d2c29732ff3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A válságok és konfliktusok sújtotta területeken élő 8 millió lány tanulását segítenék a G7-ek.\r

\r

","shortLead":"A válságok és konfliktusok sújtotta területeken élő 8 millió lány tanulását segítenék a G7-ek.\r

\r

","id":"20180610_Boduletes_800_milliard_forintos_oktatasi_program_indul_lanyoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2545f7b2-6e72-4cd1-8a2e-1d2c29732ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb38e92-005d-4faf-a93e-95b520ba05c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Boduletes_800_milliard_forintos_oktatasi_program_indul_lanyoknak","timestamp":"2018. június. 10. 10:36","title":"Bődületes, 800 milliárd forintos oktatási program indul lányoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas zenésznek okostelefonja sincs.","shortLead":"A Kossuth-díjas zenésznek okostelefonja sincs.","id":"20180609_Demjen_Ferenc_Ritkan_megyek_fel_a_vilaghalora_az_egy_gonosz_folyo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f854c35e-f90e-4898-bc9f-79d324651a6d","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Demjen_Ferenc_Ritkan_megyek_fel_a_vilaghalora_az_egy_gonosz_folyo","timestamp":"2018. június. 09. 16:30","title":"Demjén Ferenc: „Ritkán megyek fel a világhálóra, az egy gonosz folyó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"II. Erzsébet az elmúlt hetekben többször jelent meg nyilvános rendezvényeken napszemüvegben, amit orvosai javaslatára viselt, hogy a műtét után gyógyulni tudjon a szeme.","shortLead":"II. Erzsébet az elmúlt hetekben többször jelent meg nyilvános rendezvényeken napszemüvegben, amit orvosai javaslatára...","id":"20180608_megmutottek_a_brit_kiralyno_szemet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c9dfc8-df3a-4ff4-ae2d-62351e6207dd","keywords":null,"link":"/elet/20180608_megmutottek_a_brit_kiralyno_szemet","timestamp":"2018. június. 08. 20:42","title":"Megműtötték a brit királynő szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]