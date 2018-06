Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ea87c43-012e-42d9-81ee-28967b29cfae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már az Antarktisz távoli vizeiben is kimutatható a műanyag- és vegyi szennyezettség a Greenpeace természetvédelmi szervezet szerint. ","shortLead":"Már az Antarktisz távoli vizeiben is kimutatható a műanyag- és vegyi szennyezettség a Greenpeace természetvédelmi...","id":"20180608_muanyagszemcsek_vegyszerek_szennyezes_antarktisz_greenpeace","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea87c43-012e-42d9-81ee-28967b29cfae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f498ce-9422-442e-aa8d-105bb26eadcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_muanyagszemcsek_vegyszerek_szennyezes_antarktisz_greenpeace","timestamp":"2018. június. 08. 20:03","title":"Az emberiség szégyene: már az Antarktiszon is mikroműanyagot és vegyszereket találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfc6b1c-4c53-4930-8371-fcb49a256c7e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A svéd recept ezúttal úgy szól, hogy vegyünk egy szép karosszériát, fújjuk fel egy picit a hátulját, adjunk hozzá egy kiváló futóművet és fűszerezzük meg a legfrissebb technológiai fejlesztésekkel. De vajon finomabb-e a végeredmény a húsgolyóknál?","shortLead":"A svéd recept ezúttal úgy szól, hogy vegyünk egy szép karosszériát, fújjuk fel egy picit a hátulját, adjunk hozzá...","id":"20180610_volvo_v60_sved_kombi_xc60_divatterepjaro_suv_autoteszt_bmw3_audia4_mercedes_cosztaly_skoda_octavia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bfc6b1c-4c53-4930-8371-fcb49a256c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db13b71-9798-4cc3-a931-f92a0e15173e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_volvo_v60_sved_kombi_xc60_divatterepjaro_suv_autoteszt_bmw3_audia4_mercedes_cosztaly_skoda_octavia","timestamp":"2018. június. 10. 10:00","title":"Ha unja már a divatterepjárókat: kipróbáltuk a Volvo V60-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180610_A_net_nepe_mar_Orbant_is_rarakta_a_tokeletes_G7kepre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefac972-c23c-4375-be55-8171b0cb17d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_A_net_nepe_mar_Orbant_is_rarakta_a_tokeletes_G7kepre","timestamp":"2018. június. 10. 09:03","title":"A net népe már Orbánt is rárakta a tökéletes G7-képre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4149e2-f16f-4617-a3bf-4b9fc25fa988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A katonai tematikájú nyári táborok mellett a legnépszerűbbek azok, amelyekben nyelvet vagy programozást tanítanak.\r

","shortLead":"A katonai tematikájú nyári táborok mellett a legnépszerűbbek azok, amelyekben nyelvet vagy programozást tanítanak.\r

","id":"20180610_Imadjuk_katonanak_kuldeni_nyarra_a_gyerekeket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a4149e2-f16f-4617-a3bf-4b9fc25fa988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deede721-78a9-4375-a4a6-b390dbe1911b","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Imadjuk_katonanak_kuldeni_nyarra_a_gyerekeket","timestamp":"2018. június. 10. 11:23","title":"Imádjuk katonának küldeni nyárra a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábbi értesülések szerint öt lehetséges széria, illetve azok története került be a lehetséges indulók közé, melyek közül egyet most jóváhagyott a csatorna.","shortLead":"Korábbi értesülések szerint öt lehetséges széria, illetve azok története került be a lehetséges indulók közé, melyek...","id":"20180609_Zold_utat_adott_az_HBO_jon_a_Tronok_harca_elso_elozmenysorozata","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652b0225-0b30-43f0-95b5-793b40c51e4f","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Zold_utat_adott_az_HBO_jon_a_Tronok_harca_elso_elozmenysorozata","timestamp":"2018. június. 09. 13:00","title":"Zöld utat adott az HBO, jön a Trónok harca első előzménysorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pórul járt utasoknak fél órát kellett várniuk, mire megjött a váltás, a Füzesabony előtt leállított IC pedig folytatni tudta az útját.","shortLead":"A pórul járt utasoknak fél órát kellett várniuk, mire megjött a váltás, a Füzesabony előtt leállított IC pedig...","id":"20180609_Lejart_a_munkaideje_az_utasokkal_egyutt_a_pusztaban_hagyta_a_vonatot_a_mozdonyvezeto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2fb2fb-d17f-4ac1-a563-ee161780e04d","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Lejart_a_munkaideje_az_utasokkal_egyutt_a_pusztaban_hagyta_a_vonatot_a_mozdonyvezeto","timestamp":"2018. június. 09. 12:17","title":"Lejárt a munkaideje, az utasokkal együtt a pusztában hagyta a vonatot a mozdonyvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30cb7a0-5f33-411e-bcaa-449faa6cfef8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A drága üzemanyag miatt tiltakozó autósok délután ötkor ott álltak meg, ahol éppen voltak. Több ezren tiltakoztak így. ","shortLead":"A drága üzemanyag miatt tiltakozó autósok délután ötkor ott álltak meg, ahol éppen voltak. Több ezren tiltakoztak így. ","id":"20180608_eleguk_lett_a_szerbiai_autoknak_tobb_helyen_megbenitottak_az_utakat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b30cb7a0-5f33-411e-bcaa-449faa6cfef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51083781-82dd-4aac-b74d-0bd8cc9b9e4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_eleguk_lett_a_szerbiai_autoknak_tobb_helyen_megbenitottak_az_utakat","timestamp":"2018. június. 08. 21:35","title":"Elegük lett a szerbiai autósoknak, több helyen megbénították az utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24cd38f-3f6a-49fb-bb6f-9156c4d0d072","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 92 esztendős II. Erzsébet királynő \"hivatalos\" születésnapját. A ceremóniát több, mint száz éve júniusban rendezik, amikor általában kora nyárias az idő.","shortLead":"Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 92 esztendős II. Erzsébet királynő \"hivatalos\"...","id":"20180609_Megunnepeltek_a_brit_uralkodo_hivatalos_szuletesnapjat_II_Erzsebet_66szor_vett_reszt_rajta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d24cd38f-3f6a-49fb-bb6f-9156c4d0d072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12c733b-e7cb-4b7b-879f-819b6b101bc9","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Megunnepeltek_a_brit_uralkodo_hivatalos_szuletesnapjat_II_Erzsebet_66szor_vett_reszt_rajta","timestamp":"2018. június. 09. 14:23","title":"Megünnepelték a brit uralkodó \"hivatalos\" születésnapját. II. Erzsébet 66-szor vett részt rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]