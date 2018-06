Az újautó eladási toplistákat immár hosszú évek óta a divatterepjárók uralják. Ma már azok is emelt karosszériás, hunyorítva terepjárónak tűnő személyautókat vásárolnak, akik néhány éve még Fiestákban, Golfokban vagy 5-ös BMW-kben ültek. Nem tudni, hogy meddig tart még a SUV-őrület, de benne van a pakliban, hogy néhány év múlva mosolyogva tekintünk majd vissza ezekre az évekre, hogy "te jó ég, emlékszel azokra az időkre, amikor még mindenki magas bódés autókba akart ülni".

Bár jelenleg nem éppen a fősodorral együtt úsznak, a kombik évtizedek óta nem mennek ki a divatból. És ha van olyan márka, mely sokak számára szinte egyet jelent a kombi fogalmával, az csakis a Volvo lehet. És ez a kínai tulajdonban lévő svéd márka épp most rukkolt elő egy ilyen típussal, a V60-nal. Amely ilyen formás hátsót kapott:

Szemrevaló

A Volvo 65 évvel ezelőtt mutatta be első kombiját, a Duettet, ezt aztán számos hasonló formavilágú praktikus modell követte. Ilyen volt például a 2010 óta gyártott és az S60-as alapjaira épülő V60-as, mely most kapta meg utódját. Jól látható, hogy a designerek ugyanazon az úton haladtak tovább, amelyen az XC60-as divatterepjáró, illetve a V90-es nagy kombi esetében elindultak. És tették mindezt nagyon jól, mert az utóbbi években kijött Volvók kinézete túlnyomórészt pozitív kritikát kapott. Ki merjük jelenteni továbbá, hogy ezen a designiskola kicsúcsosodásának éppen most, az új V60 megjelenésekor lehetünk tanúi.

A már ismert formai megoldások, a méretes hűtőrács, a Thor kalapácsra emlékeztető menetfényű fényszórók, a hosszú orr és a karakteres hátsó szekció véleményünk szerint ezen a kombin élnek együtt a legnagyobb harmóniában.

Nagyra nőtt

A gyártó által az utóbbi időkben alkalmazott SPA platformra épülő V60-as nemcsak szebb és karakteresebb lett az elődjénél, hanem jelentősen nagyobb is. Olyannyira, hogy a 4,76 méteres újdonság lényegében már akkora, mint a régi S80-asra épülő V70-es kombi, és minden riválisánál hosszabb. Nem árt tisztázni, hogy pontosan mely modellek az új V60-as riválisai. Egész konkrétan a német szentháromság prémiumkategóriás kompakt kombijairól beszélhetünk, vagyis az Audi A4-ről, a 3-as BMW-ről, illetve a C-osztályos Mercedesről. Ezek közül a BMW 14 centiméterrel rövidebb és eggyel kisebb kategóriásnak érződik, de nem illik emiatt bántani, hiszen éppen csere előtt álló régi típusról van szó.

A V60-as mindhárom német konkurensénél nagyobb tengelytávú, és ez nagyon is érződik a második üléssorban. Kipróbáltuk, egy 1,85 méter magas sofőr mögött kényelmesen elfér egy hasonló adottságú utas, és a lábtér mellett a fejtér is rendben van. Kritikát egyedül a magas kardánalagút érdemel, amely miatt hátul középen leginkább csak kisgyermekek utazhatnak kényelmesen.

Kofferkérdés

Az előd 430 literes csomagtartója minden volt, csak nem nagy, az új V60-asba viszont már 529 liternyi pakk zsúfolható be. Nem mellesleg pedig négy standard bőrönd elfér benne egymás mellett. A német triumvirátus 490-505 literes térfogatát simán veri a V60-as, de egy Skoda Octaviáéval továbbra is felesleges összemérni a puttonyát.

Az Octavia hátsó fetrálya 610 literes, és ráadásul egészen 1740 literig bővíthető. A V60-as a szinte teljesen síkba hajtott, 60/40 osztatú hátsó üléssorral maximum 1441 litert képes magába fogadni, és ebben már a padló alatti mintegy 77 literes térfogat is benne van. Az XC60-as 1600 literes térfogatával sem tud versenyezni a V60-as, viszont egyeseknek fontosabb lehet, hogy utóbbi modellben hosszabb tárgyak szállíthatók.

A csomagtartó akár egy egyszerű láblendítéssel is nyitható, és rendkívül hasznos, hogy több akasztófül és lekötőszem is található benne. A hátsó ülések opcionálisan akár motorosan is dönthetők, és ugyancsak gombnyomásra engedhető le az elektromosan mozgatott vonóhorog.



Az pedig szinte magától értetődik, hogy nemcsak a hátsó üléssorban, hanem a csomagtartóban is van egy-egy szivargyújtós töltőaljzat. Sőt, 35 ezer forint ellenében 230 V-os dugalj is rendelhető.

Milyen a belseje?

A V60-as beltere világos színben a legütősebb, de a kisgyermekes családok érthető okokból vélhetően inkább sötétebb utastérrel választják majd a modellt. A minőségérzet abszolút felsőkategóriás, mind szemre, mind tapintásra, és a designerek szerencsére nemcsak kívül, hanem belül is kiváló skandináv munkát végeztek.

A bőr, fa és fém felületekkel teli utastér elképesztő nyugalmat áraszt magából, a sofőrnek és az utasoknak a beszállás után az az érzete támad, hogy hazaérkeztek. A közepes oldaltartású ülések kényelmes hangolásúak, a hosszú utak komfortját pedig a 223 ezer forint ellenében rendelhető masszírozás funkció emelheti tovább.

A kellemes fogású kormány mögött alaphelyzetben analóg műszerek találhatók: Momentum felszereltség esetén 146 ezer forintba kerül a 12,3 colos és igen hasznos digitális műszeregység, amely Inscription szinten már alapáras.



A középső függőleges érintőképernyő 9 colos felületű és a Volvo már jól ismert felhasználói felületével fogad. Az Android Auto és Apple CarPlay támogatás szinte már magától értetődik, és a Spotify alkalmazás is már gyárilag ott figyel a többi kis ikon között.

Az akár hangvezérléssel is kezelhető V60-nak kapcsolatban említést érdemel egyebek közt a kristálytiszta képű 360 fokos kamerarendszer, a szélvédőre vetített HUD, illetve az igen jó minőségű hifi. Akiknek esetleg gyenge a 600 W-os Harman Kardon hangrendszer, azok akár 1100 W-os, 15 hangszórós és mélynyomós Bowers & Wilkins hifit is rendelhetnek. Más kérdés, hogy ez utóbbi ára meghaladja az 1 millió forintot.

Fő a biztonság

Már alapáron igen gazdag a biztonsági arzenál, így például nem kérnek felárat az automata vészfékező rendszerért, az útelhagyást megakadályozó asszisztensért, a táblafelismerőért vagy például a nagytestű állatokat detektáló technikáért. Feláras viszont az adaptív fényszóró, a keresztirányú forgalomfigyelő, illetve a Pilot Assist. Ez utóbbi a gyártó félautonóm vezetéstámogató rendszere, ami az XC60-asból már ismerős lehet, azóta azonban továbbfejlesztették. A legfrissebb Pilot Assist a korábbiaknál jobban teljesít kanyarokban, pontosabban teszi a dolgát és némileg megbízhatóbb lett, köszönhetően többek közt annak, hogy immár a navigációs rendszer adatait is képes felhasználni.

Ugyancsak újdonság, hogy a biztonsági rendszer már akkor is hatékonyan képes csökkenteni a baleseti kockázatokat, ha a szembe sávból egy autós a mi sávunkban próbál előzni, és ezáltal frontális ütközési helyzetet alakít ki.

Motorok, vezetési élmény

A Barcelona közelében megrendezett nemzetközi menetpróbán elsőként a T6-os V60-at próbáltuk ki. Az ebben lévő 2 literes négyhengeres turbós benzinmotor 310 lóerős teljesítményt és 400 Nm-es nyomatékot produkál. Mivel ez az erő esetünkben mind a négy kereket hajtja, a teljesítmény könnyen átvihető az útra, és a V60-ast nagyon nehezen lehet kihozni a sodrából.

Az 5,8 másodperces 0-100-as sprintidő, illetve a 250 km/h végsebesség nem lebecsülendő, és a V60 T6-tal bármikor egyszerű gyorsan haladni, a sportos karakterrel nehezen egyeztethető össze a motor nem túl kellemes négyhengeres orgánuma.

A kombis életérzéshez valahogy jobban passzol a második nekifutásra kipróbált D4-es dízelváltozat, mely elsősorban 190 lóerejéről, illetve ugyancsak 400 Nm-es nyomatékáról ismerszik meg. A 0-100-as gyorsulás ez esetben 7,9 másodpercig tart és a végsebesség 220 km/h, de mindenért kárpótol a T6-osnál sokkal szerényebb, 6-7 liter körüli fogyasztási érték.

A nyolcfokozatú Geartronic automatikus sebességváltónál találkoztunk már gyorsabb példánnyal, ezt leszámítva azonban nem nagyon lehet fogást találni rajta. A manuális váltás szerelmesei egyrészt rendelhetnek opcionális kormány mögötti váltófüleket, másrészt pedig akár hatsebességes kéziváltóval is kérhetik a V60-at, amely ily módon 700 ezer forinttal olcsóbb.

Bár egyelőre csak patika állapotú spanyol utakon nyúztuk a kocsit, a felfüggesztésről csak pozitívumokban tudunk nyilatkozni. A 291 ezer forintos aktív futómű számítógépe másodpercenként 500 számítást végez és ez alapján hangolja a rendszer, és a középkonzolon lévő üzemmódváltóval egyszerűen állítható a karakterisztikája.

A kasztni, a futómű és a hajtáslánc olyan remek szimbiózisban él egymással, hogy jelenleg messze a V60 a legnagyobb vezetési élményt kínáló Volvo.

Konklúzió, árak

+ : skandináv design, általánosan kiváló minőség, jó vezethetőség, komplett biztonsági arzenál. –: magas kardánalagút, a legnagyobb csomagteret nem tőle kapjuk, drága extrák.

Ha a vezetési élmény fontosabb, mint a divat, akkor a V60 sokkal jobb választásnak tűnik, mint bestseller SUV testvérmodellje, az XC60. Nem mellesleg pedig mintegy 1,1 millió forintot lehet spórolni azzal, ha XC60 helyett V60-at vásárolunk.

Cikkünk írásakor a V60 legolcsóbban mintegy 10,65 millió forintos áron kapható, mely összegért egy 150 lóerős D3-as dízelváltozat vezethető haza. A D4 11,35 milliótól indul, a T6 alapára pedig 14,4 millió forint.

150 lovas dízel Octaviánk már 7,8 millió forintért lehet, de a prémium kategóriás V60 nem ennek, hanem a 10 millió forintnál drágább német szentháromságnak a riválisa. Illetve már most kíváncsiak vagyunk arra, hogy vajon milyen lesz a gyakorlatban a V60-hoz több tekintetben is nagyon hasonló, éppen mostanság bejelentett Peugeot 508 SW.

V60 fronton a későbbiekben érkeznek az összkerékhajtású dízelek, a T4-es és T5-ös benzines modellek, illetve a csúcsragadozó T6 és T8 Twin Engine plugin hibridek. Illetve az S60-as szedán, mely érdekes módon csak a kombi után mutatkozik be, és amely már nem készül majd dízelmotorral.

