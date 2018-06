Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor és Soros György szerint is közelít az európai válság; 54 ezer forinttal többet kapnak a nyugdíjasok jövőre; egyetlen országban sem talált annyi gyanúsan elköltött pénzt az OLAF, mint itt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Orbán Viktor és Soros György szerint is közelít az európai válság; 54 ezer forinttal többet kapnak a nyugdíjasok...","id":"20180610_Es_akkor_Orban_es_Soros_megtalalta_a_kozos_ellenseget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d8d666-1ff8-41d4-8737-82077527261e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Es_akkor_Orban_es_Soros_megtalalta_a_kozos_ellenseget","timestamp":"2018. június. 10. 06:30","title":"És akkor Orbán és Soros megtalálta a közös ellenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre jobban felértékelődnek az egészségbiztosítások, a munkáltatók a súlyosbodó munkaerőhiány miatt ösztönző eszközként alkalmazzák ezt a juttatást - derül ki az Union Biztosító egyik legutóbbi felméréséből.","shortLead":"Egyre jobban felértékelődnek az egészségbiztosítások, a munkáltatók a súlyosbodó munkaerőhiány miatt ösztönző...","id":"20180610_Tudja_mennyit_sporolhat_ha_egeszsegbiztositast_kap_a_munkaltatojatol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6133d46a-c68e-45f1-b7c3-a7ddd7ce95a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Tudja_mennyit_sporolhat_ha_egeszsegbiztositast_kap_a_munkaltatojatol","timestamp":"2018. június. 10. 13:46","title":"Tudja, mennyit spórolhat, ha egészségbiztosítást kap a munkáltatójától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék története?","shortLead":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék...","id":"20180610_a_kerti_torpek_tortenete","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2781585-bbeb-479e-b653-d41de5781a07","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_a_kerti_torpek_tortenete","timestamp":"2018. június. 10. 07:03","title":"Miért van ez a kerti törpe ma a Google keresőben? Mi a kerti törpék története?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"Soha vissza nem térő alkalom\" lesz az ázsiai ország számára a jövő heti szingapúri csúcstalálkozója Kim Dzsong Un észak-koreai elnökkel – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"\"Soha vissza nem térő alkalom\" lesz az ázsiai ország számára a jövő heti szingapúri csúcstalálkozója Kim Dzsong Un...","id":"20180609_Trump_melegit_a_szingapuri_csucstalalkozora_mely_szerinte_sikeres_lesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033c75aa-1f78-420b-a8c4-8bc91d1319a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Trump_melegit_a_szingapuri_csucstalalkozora_mely_szerinte_sikeres_lesz","timestamp":"2018. június. 09. 18:38","title":"Trump melegít a szingapúri csúcstalálkozóra, mely szerinte sikeres lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2a06f7-e0c6-456a-ad95-efff771778e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közös hazasétálásra invitálja az embereket egy Facebook-esemény Robival, a medvével. Aki most már a szabadság megtestesítőjévé vált.\r

","shortLead":"Közös hazasétálásra invitálja az embereket egy Facebook-esemény Robival, a medvével. Aki most már a szabadság...","id":"20180610_Robi_a_medve_most_mar_a_szabadsag_szimboluma","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c2a06f7-e0c6-456a-ad95-efff771778e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99b883e-7e04-4760-b995-d928e0841dba","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Robi_a_medve_most_mar_a_szabadsag_szimboluma","timestamp":"2018. június. 10. 10:15","title":"Robi, a medve most már a szabadság szimbóluma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","shortLead":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","id":"20180610_torokorszag_automarka","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38664ed4-8862-40c6-b9dd-1c36140e5773","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_torokorszag_automarka","timestamp":"2018. június. 10. 11:45","title":"Saját autómárkát akar Törökország, 1000 milliárd forintnyit költenek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas zenésznek okostelefonja sincs.","shortLead":"A Kossuth-díjas zenésznek okostelefonja sincs.","id":"20180609_Demjen_Ferenc_Ritkan_megyek_fel_a_vilaghalora_az_egy_gonosz_folyo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f854c35e-f90e-4898-bc9f-79d324651a6d","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Demjen_Ferenc_Ritkan_megyek_fel_a_vilaghalora_az_egy_gonosz_folyo","timestamp":"2018. június. 09. 16:30","title":"Demjén Ferenc: „Ritkán megyek fel a világhálóra, az egy gonosz folyó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b65ecf-2103-4475-abc6-4c93439ebe3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elképesztően gondatlan baleset következtében az ajtó leszakadt, a gyalogos súlyosan megsérült, a rendőrség most küldte az ügyet az ügyészségre vádemelési javaslattal.\r

","shortLead":"Az elképesztően gondatlan baleset következtében az ajtó leszakadt, a gyalogos súlyosan megsérült, a rendőrség most...","id":"20180610_Nekitolt_hatramenetben_egy_gyalogost_a_raktarajtonak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60b65ecf-2103-4475-abc6-4c93439ebe3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04708ae-afa7-4841-981f-dd8b4a5bad40","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Nekitolt_hatramenetben_egy_gyalogost_a_raktarajtonak","timestamp":"2018. június. 10. 09:34","title":"Nekitolt hátramenetben egy gyalogost a raktárajtónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]