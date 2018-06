A Byton nevű cég még idén év elején tűnt fel, amikor a 2018-as Las Vegas Consumer Electronics Show-n (CES) bemutatták első koncepció autójukat.

A kínaiak már akkor úgy számoltak, hogy 2019-re már kész verziót is tudnak mutatni, majd jöhet egy szedán és egy minivan is. Most a Byton bejelentette, hogy összejött az 500 millió dollár a befektetők részéről, ami az első típus legyártásához szükséges.

A tisztán elektromos meghajtással rendelkező SUV alapmodellje 400 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, amivel a legtöbb vásárló mostanság már több mint elégedett tud lenni. A villámtöltőnek köszönhetően alig 20 perc alatt mintegy 240 kilométernyi hatótávolság nyerhető, egy 0-80 százalékos feltöltés pedig 30 percnyi időt vesz igénybe.

A kocsiban ezenkívül olyan fejlett hardver kapott helyet, melynek köszönhetően az Audi A8-aséhoz hasonló Level 3-as önvezető funkcionalitás is elérhető, és már dolgoznak azon, hogy a rendszer a későbbiekben Level 4-es szintre legyen frissíthető. Érdekesség, hogy a műszerfalat egy gigantikus 49 colos kijelző uralja, ezenkívül pedig a kormánykerék közepébe is került egy méretes képmegjelenítő.

Az SUV-t körülbelül 45 000 dollárért fogják árusítani, majd érkezhet az ugyan ezen a platformon épült szedán 2021-ben és az ígért egyterű családi autó 2022-ben.