Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98e12c35-f6fd-4a0c-9fcc-a2ebdfe866ce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök szabadkereskedelmi övezet létesítését javasolta a G7-országcsoport tagjai között a csoport kanadai csúcstalálkozójának szombati napján, mielőtt elutazott volna Szingapúrba.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szabadkereskedelmi övezet létesítését javasolta a G7-országcsoport tagjai között a csoport...","id":"20180609_Trump_szabad_kereskedelmet_javasol_de_nem_enged_Megosztott_G7csucs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98e12c35-f6fd-4a0c-9fcc-a2ebdfe866ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5971d397-dd46-4967-90e7-d3c9420a2746","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_Trump_szabad_kereskedelmet_javasol_de_nem_enged_Megosztott_G7csucs","timestamp":"2018. június. 09. 17:33","title":"Trump szabad kereskedelmet javasol, de nem enged. Megosztott G7-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f149fc-1f53-4fd6-9122-f69458fbce25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy társulati változások vannak Vidnyánszky Attila színházánál.\r

\r

","shortLead":"Nagy társulati változások vannak Vidnyánszky Attila színházánál.\r

\r

","id":"20180610_NagyKalozy_Eszter_es_masok_is_tavoznak_a_Nemzeti_Szinhazbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30f149fc-1f53-4fd6-9122-f69458fbce25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8b3956-2355-473d-a24d-86f07af363b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_NagyKalozy_Eszter_es_masok_is_tavoznak_a_Nemzeti_Szinhazbol","timestamp":"2018. június. 10. 08:21","title":"Nagy-Kálózy Eszter és mások is távoznak a Nemzeti Színházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A csupa női főszereplőkkel forgatott Ocean's 8 - Az évszázad átverése 41,5 millió dollárért váltottak jegyet az észak-amerikai mozikban.","shortLead":"A csupa női főszereplőkkel forgatott Ocean's 8 - Az évszázad átverése 41,5 millió dollárért váltottak jegyet...","id":"20180610_Az_Oceansakciosorozat_legjobb_nyito_hetvegi_bevetelet_hozta_az_Oceans_8","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a38d86-de1f-452b-96f2-e3d909306c8f","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Az_Oceansakciosorozat_legjobb_nyito_hetvegi_bevetelet_hozta_az_Oceans_8","timestamp":"2018. június. 10. 20:08","title":"Az Ocean's-akciósorozat legjobb nyitó hétvégi bevételét hozta az Oceans' 8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180610_A_net_nepe_mar_Orbant_is_rarakta_a_tokeletes_G7kepre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefac972-c23c-4375-be55-8171b0cb17d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_A_net_nepe_mar_Orbant_is_rarakta_a_tokeletes_G7kepre","timestamp":"2018. június. 10. 09:03","title":"A net népe már Orbánt is rárakta a tökéletes G7-képre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e805d1-f032-4dbe-afe6-73b9f304a0a4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis Hamilton csak ötödik lett, így átvette tőle a vezetést a pontversenyben.\r

","shortLead":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis...","id":"20180610_Vettel_50_futamgyozelmevel_az_elre_allt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e805d1-f032-4dbe-afe6-73b9f304a0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b169c62-6a71-450b-aa3c-6bde29e91685","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Vettel_50_futamgyozelmevel_az_elre_allt","timestamp":"2018. június. 10. 22:08","title":"Vettel 50. futamgyőzelmével az élre állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Kim Dzsong Unnál tervezett szingapúri találkozóra repülve üzente meg a Twitteren, hogy a kanadai miniszterelnök szerinte hamis dolgokat állított, és így ő már nem tudja támogatni, amiben a csúcson a maradtak. Trudeau-ék is a Twitteren válaszoltak neki.","shortLead":"A Kim Dzsong Unnál tervezett szingapúri találkozóra repülve üzente meg a Twitteren, hogy a kanadai miniszterelnök...","id":"20180610_Trump_visszavonta_alairasat_a_G7csucs_zaronyilatkozatarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbaf537-8227-4dc1-bef0-388f164c25d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Trump_visszavonta_alairasat_a_G7csucs_zaronyilatkozatarol","timestamp":"2018. június. 10. 07:39","title":"Trump visszavonta aláírását a G7-csúcs zárónyilatkozatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aec89c4-7c2d-4d15-bfaa-18d2567beb16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hókuszpók, Törpapa és Törpilla. Többek között velük is találkozhatnak a látogatók a brüsszeli Atomiumnál nyílt kiállításon.","shortLead":"Hókuszpók, Törpapa és Törpilla. Többek között velük is találkozhatnak a látogatók a brüsszeli Atomiumnál nyílt...","id":"20180610_Monstre_vandorkiallitas_unnepli_a_Hupikek_Torpikek_60_szulinapjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aec89c4-7c2d-4d15-bfaa-18d2567beb16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea436ee9-43f9-4218-ac0d-0247415c4655","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Monstre_vandorkiallitas_unnepli_a_Hupikek_Torpikek_60_szulinapjat","timestamp":"2018. június. 10. 08:49","title":"Monstre vándorkiállítás ünnepli a Hupikék Törpikék 60. szülinapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","shortLead":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","id":"20180610_torokorszag_automarka","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38664ed4-8862-40c6-b9dd-1c36140e5773","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_torokorszag_automarka","timestamp":"2018. június. 10. 11:45","title":"Saját autómárkát akar Törökország, 1000 milliárd forintnyit költenek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]