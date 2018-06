Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"A 60-as évektől próbálta szétfeszíteni az akkori egyenoktatás kereteit, majd 1988-ban megalakította az első alternatív...","id":"20180611_winkler_marta_tanitas_oktatas_modszerek_alternativ_pedagogia_kincskereso_iskola","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39da2e84-3bb1-4aed-b285-8971de7af474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2d44a2-f31a-4242-944e-b6256cc7502f","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_winkler_marta_tanitas_oktatas_modszerek_alternativ_pedagogia_kincskereso_iskola","timestamp":"2018. június. 11. 13:40","title":"Winkler Márta: \"A nehezen kezelhető diákok edzettek tanítóvá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746c1a66-e57e-4c40-8a8c-d208663de2eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a gyulai Kézműves Sörfesztivál apropóján meghirdetett Central European Beer Awards 2018 sörverseny díjait szombat délután a békési fürdővárosban.","shortLead":"Átadták a gyulai Kézműves Sörfesztivál apropóján meghirdetett Central European Beer Awards 2018 sörverseny díjait...","id":"20180609_Nyert_a_Kraken_es_az_American_Hop_Dog_a_gyulai_kezmuves_sorversenyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=746c1a66-e57e-4c40-8a8c-d208663de2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0408e6e-f428-426f-9c68-d187f81e5533","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Nyert_a_Kraken_es_az_American_Hop_Dog_a_gyulai_kezmuves_sorversenyen","timestamp":"2018. június. 09. 18:48","title":"Nyert a Kraken és az American Hop Dog a gyulai kézműves sörversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2545f7b2-6e72-4cd1-8a2e-1d2c29732ff3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A válságok és konfliktusok sújtotta területeken élő 8 millió lány tanulását segítenék a G7-ek.\r

","id":"20180610_Boduletes_800_milliard_forintos_oktatasi_program_indul_lanyoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2545f7b2-6e72-4cd1-8a2e-1d2c29732ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb38e92-005d-4faf-a93e-95b520ba05c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Boduletes_800_milliard_forintos_oktatasi_program_indul_lanyoknak","timestamp":"2018. június. 10. 10:36","title":"Bődületes, 800 milliárd forintos oktatási program indul lányoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4931519c-a670-4e17-995f-924d61f55697","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma estétől vasárnap éjfélig zivatartevékenység várható dél, délkelet felől északnyugat felé haladva több hullámban. A vihar Budapest felé halad.","shortLead":"Ma estétől vasárnap éjfélig zivatartevékenység várható dél, délkelet felől északnyugat felé haladva több hullámban...","id":"20180609_Ujabb_riasztas_felhoszakadas_es_jeg_johet_eros_szellokesek_lehetnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4931519c-a670-4e17-995f-924d61f55697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e717066-8a7b-4f65-ba78-39488483b2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ujabb_riasztas_felhoszakadas_es_jeg_johet_eros_szellokesek_lehetnek","timestamp":"2018. június. 09. 19:26","title":"Újabb riasztás: felhőszakadás és jég jöhet, erős széllökések lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Paks mellé tervezett kavicsbányáról tartottak vasárnap helyi népszavazást Madocsán, a faluban szinte minden szavazásra jogosult leadta a voksát. Nem csak most nem épülhet bánya, de arról is szavaztak, hogy soha nem fogja engedni ezt a település.","shortLead":"A Paks mellé tervezett kavicsbányáról tartottak vasárnap helyi népszavazást Madocsán, a faluban szinte minden...","id":"20180611_Eldolt_soha_nem_lesz_Madocsan_kavicsbanya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e179588d-0392-4e57-a785-08b697c3c3cc","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Eldolt_soha_nem_lesz_Madocsan_kavicsbanya","timestamp":"2018. június. 11. 05:33","title":"Eldőlt, soha nem lesz Madocsán kavicsbánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerős büntetését töltötte, a rendőrség szerint kizárható az idegenkezűség.\r

","id":"20180610_Ongyilkos_lett_egy_rab_a_szombathelyi_bortonben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ed6460-1d30-43d4-9c1c-060cf2e060d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Ongyilkos_lett_egy_rab_a_szombathelyi_bortonben","timestamp":"2018. június. 10. 11:52","title":"Öngyilkos lett egy rab a szombathelyi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7b0014-77bf-4372-aa77-f52273ecc723","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180611_Oriasi_Muller_folenye_a_vebe_gollovoi_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec7b0014-77bf-4372-aa77-f52273ecc723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121b9c3c-13c2-4345-bb0e-496a2f21b6f3","keywords":null,"link":"/sport/20180611_Oriasi_Muller_folenye_a_vebe_gollovoi_kozott","timestamp":"2018. június. 11. 13:28","title":"Óriási Thomas Müller fölénye a vébé góllövői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161fa05e-310a-45ce-8285-37db1dff34b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak a napokban hozták nyilvánosságra azt a videót, melyen egy 2017 őszén történt kisrepülőtéri ritka baleset látható.","shortLead":"Csak a napokban hozták nyilvánosságra azt a videót, melyen egy 2017 őszén történt kisrepülőtéri ritka baleset látható.","id":"20180611_florida_clearwater_air_park_kisrepulogep_helikopter_utkozes_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=161fa05e-310a-45ce-8285-37db1dff34b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba79e71e-8f64-499e-9198-d70f58b7116d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_florida_clearwater_air_park_kisrepulogep_helikopter_utkozes_video","timestamp":"2018. június. 11. 11:03","title":"Közzétették a videót: csoda, hogy mindenki túlélte a repülő és helikopter ütközését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]