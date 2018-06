Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis Hamilton csak ötödik lett, így átvette tőle a vezetést a pontversenyben.

Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis Hamilton csak ötödik lett, így átvette tőle a vezetést a pontversenyben. 2018. június. 10. 22:08 Vettel 50. futamgyőzelmével az élre állt

Nagy karriert futott be hétvégén az az Angela Merkel kabinetirodája által szombaton közzétett fénykép, amely sokak szerint jól illusztrálja a mai világpolitikai helyzetet. A mémgyárosok úgy gondolták: lehetne még érzékletesebb a kép, így nekiálltak „tökéletesteni". 2018. június. 11. 10:03 Elöntötték az internetet a mémek a remekül sikerült G7-fotó után

Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten. 2018. június. 10. 12:00 Ez történt: kitalálták, hogyan lehet a lakásban mindenhol erős a wifi

A szakértők és a pártok aggódnak, de úgy néz ki, a nép többsége is ellenzi a kezdeményezést. 2018. június. 10. 11:35 Olyasmiről szavaznak Svájcban, ami felboríthatja a hitelrendszert

Több mint 30 ezren írták alá az internetes petíciót, amelyben követelték, hogy ne vágják le az elkóborolt tehenet. Még Paul McCartney is kérte, hogy mentsék meg Habocska életét. Még Paul McCartney is kérte, hogy mentsék meg Habocska életét. 2018. június. 11. 19:22 Míg itthon egy medve, a bolgároknál egy tehén most a sztár

Rendőrök segítettek neki idejében bejutni a kórházba. 2018. június. 11. 07:38 Rendőri felvezetést kapott a vajúdó nő

Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető keddi szingapúri találkozója előtt az észak-koreai diktátor van kedvezőbb helyzetben, ő ugyanis már részben elérte azt, amit akart: hajlandó vele közvetlenül szóba állni a világ legnagyobb hatalmának az első embere. Trump viszont sokat kockáztat, ha ugyanis a történelmi találkozó rosszul sül el, úgy tűnhet a világnak, hogy a távol-keleti kommunista diktatúra felültette az amerikai elnököt. Ami után persze azonnal előtérbe kerülnek Trump tanácsadói, akik közül sokan már most meghúznák a ravaszt. 2018. június. 11. 18:06 Van min aggódni, merre változik a világ Trump és Kim Dzsong Un találkozója után

Egy munkanélküli férj, összesen 500 dollárnyi megtakarítás, és egy vége felé közeledő veszélyeztetett terhesség – így vágott neki Kendra Scott az ékszertervezésnek.

Egy munkanélküli férj, összesen 500 dollárnyi megtakarítás, és egy vége felé közeledő veszélyeztetett terhesség – így vágott neki Kendra Scott az ékszertervezésnek. 2018. június. 11. 12:10 Újszülött fiával a hordozókendőben építette fel az anyuka milliárddolláros bizniszét