[{"available":true,"c_guid":"44dac7a5-9dd7-45f1-8ec9-a839f6f26520","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Újabb védett tengeri teknős pusztult el a rengeteg lenyelt műanyagtól Thaiföldön. Gumiszalagokat, ballondarabkákat szedtek ki a gyomrából, és hiába próbálták az állat életét megmenteni, az orvosok nem jártak sikerrel. ","shortLead":"Újabb védett tengeri teknős pusztult el a rengeteg lenyelt műanyagtól Thaiföldön. Gumiszalagokat, ballondarabkákat...","id":"20180611_Ennyi_muanyagszemet_volt_a_vegul_elpusztult_teknos_gyomraban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44dac7a5-9dd7-45f1-8ec9-a839f6f26520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa3b210-1ffe-4126-8e15-74102bae0051","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Ennyi_muanyagszemet_volt_a_vegul_elpusztult_teknos_gyomraban","timestamp":"2018. június. 11. 20:45","title":"Ennyi műanyagszemét volt a végül elpusztult teknős gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el a szlovák határt. A 600 méter hosszú, ferdekábeles híd összsúlya 5400 tonna lesz, kétszer egysávos főút vezet majd át a Duna felett, de kerékpárutat és járdát is kialakítanak rajta.","shortLead":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el...","id":"20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcbdf38-07e3-4364-b9b8-e5ac084428a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","timestamp":"2018. június. 11. 17:24","title":"Formálódik az új Duna-híd, helyükre kerületek az első pályaelemek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat fogással hangoltak a tárgyalásokra.","shortLead":"Hat fogással hangoltak a tárgyalásokra.","id":"20180612_Pazar_menusorral_kenyeztettek_Kim_Dzsong_Unt_es_Donald_Trumpot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a283612f-6671-4495-9136-329ed61359fd","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Pazar_menusorral_kenyeztettek_Kim_Dzsong_Unt_es_Donald_Trumpot","timestamp":"2018. június. 12. 10:04","title":"Pazar menüsorral kényeztették Kim Dzsong Unt és Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c2803b-d644-40df-9a86-23c6bcd246e9","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Egy szülő, illetve a józsefvárosi óvodák vezetőjének állítása áll szemben egymással.","shortLead":"Egy szülő, illetve a józsefvárosi óvodák vezetőjének állítása áll szemben egymással.","id":"20180610_Ovodaban_osztogattak_a_levelet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6c2803b-d644-40df-9a86-23c6bcd246e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92edb066-2a4b-4f4a-90fc-43026f103958","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Ovodaban_osztogattak_a_levelet","timestamp":"2018. június. 10. 19:57","title":"Óvodában osztogatták a fideszes polgármesterjelölt levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b31c4d-40a8-4226-b01e-bf61599438cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajszló volt az első település, ahová a választás után Orbán Viktor személyesen ment el megköszönni, hogy a Fideszt támogatták a helyiek. Most 2,4 milliárdot kaptak a kormánytól. ","shortLead":"Vajszló volt az első település, ahová a választás után Orbán Viktor személyesen ment el megköszönni, hogy a Fideszt...","id":"20180611_Meghogy_a_hala_nem_politikai_kategoria_24_milliardot_kapott_az_Orban_tamogato_falu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78b31c4d-40a8-4226-b01e-bf61599438cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbca6e2-cd32-4109-b3be-196779c7807b","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Meghogy_a_hala_nem_politikai_kategoria_24_milliardot_kapott_az_Orban_tamogato_falu","timestamp":"2018. június. 12. 06:30","title":"Méghogy a hála nem politikai kategória: 2,4 milliárdot kapott az Orbánt támogató falu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ac0588-c2ff-4f62-9e91-d625b860b0cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A mentők állítólag 46 fokos testhőmérsékletet mértek az autóban felejtett két és fél éves gyermeknél. ","shortLead":"A mentők állítólag 46 fokos testhőmérsékletet mértek az autóban felejtett két és fél éves gyermeknél. ","id":"20180611_Meghalt_egy_felforrosodott_autoban_hagyott_kislany_Szlovakiaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4ac0588-c2ff-4f62-9e91-d625b860b0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89576b1a-72fa-4c27-ad27-e91dd9cb1db1","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180611_Meghalt_egy_felforrosodott_autoban_hagyott_kislany_Szlovakiaban","timestamp":"2018. június. 11. 18:18","title":"Meghalt egy felforrósodott autóban hagyott kislány Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789","c_author":"teol.hu","category":"itthon","description":"Szinte egész családját elvesztette a négy emberéletet követelő tragikus dombóvári baleset túlélője – írja a Tolna megyei Teol hírportál, amely szerint a hozzátartozóit elvesztő asszony a felelősöket keresi. ","shortLead":"Szinte egész családját elvesztette a négy emberéletet követelő tragikus dombóvári baleset túlélője – írja a Tolna...","id":"20180610_Nem_tonkre_ment_hanem_megsemmisult_a_csalad__megszolal_a_dombovari_vihartragedia_tuleloje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3403cc1-c36d-42c9-9e16-1e553621763d","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Nem_tonkre_ment_hanem_megsemmisult_a_csalad__megszolal_a_dombovari_vihartragedia_tuleloje","timestamp":"2018. június. 10. 18:21","title":"Nem tönkrement, hanem megsemmisült a család – megszólalt a dombóvári vihartragédia túlélője - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox fejlesztői egy régóta fennálló, és meglehetősen idegesítő problémára találtak megoldást, de gondoltak azokra is, akik nem elégedettek a böngésző kinézetével.","shortLead":"A Firefox fejlesztői egy régóta fennálló, és meglehetősen idegesítő problémára találtak megoldást, de gondoltak azokra...","id":"20180611_mozilla_firefox_side_view_kep_a_kepben_bovitmeny_bongeszo_bongeszolap_megnyitasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422953ad-a6c4-4c49-a03e-11313d8fd79f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_mozilla_firefox_side_view_kep_a_kepben_bovitmeny_bongeszo_bongeszolap_megnyitasa","timestamp":"2018. június. 11. 07:02","title":"Két új funkció is jön a Firefoxba, az egyiket máris imádjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]