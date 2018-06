Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e0973f1-9587-4079-95b6-0702affb1ec7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Feljelentették” Botka Lászlót, hogy már megint migránssimogató akcióba kezdett Szegeden. Botka szerint nem az önkormányzat, hanem a kormány szervezete, a Központi Statisztikai Hivatal programjának része az óvódákban dolgozók érzékenyítő tréningje.","shortLead":"„Feljelentették” Botka Lászlót, hogy már megint migránssimogató akcióba kezdett Szegeden. Botka szerint nem...","id":"20180611_Migranssimogatasert_jelentettek_Botkat_a_KSH_akciojat_lepleztek_le","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e0973f1-9587-4079-95b6-0702affb1ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c54685-ce6e-4105-9192-1b75ac0e4fa6","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Migranssimogatasert_jelentettek_Botkat_a_KSH_akciojat_lepleztek_le","timestamp":"2018. június. 11. 06:13","title":"„Migránssimogatásért\" jelentették fel Botkát, a KSH akcióját leplezték le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17f939b-147f-44a0-8fe3-ffd7de8738c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sandero mostantól egy a korábbiaknál olcsóbb változatban is készül. Cserébe viszont gyengébb motort kapunk. ","shortLead":"A Sandero mostantól egy a korábbiaknál olcsóbb változatban is készül. Cserébe viszont gyengébb motort kapunk. ","id":"20180611_dacia_sandero_urban_stepway_olcso_roman_auto_crossover_benzinmotor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f17f939b-147f-44a0-8fe3-ffd7de8738c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e5b220-7c75-4565-a66f-568c13dd1379","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_dacia_sandero_urban_stepway_olcso_roman_auto_crossover_benzinmotor","timestamp":"2018. június. 11. 11:21","title":"Még olcsóbb változatban támad a divatos Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d05215a-ac3a-433f-b752-9c53fff53be8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egyetlen dolog van, amiben egyetért Orbán Viktor és Soros György. Pénzügyi, gazdasági válság közelít. A kormányfő már most elkezdett felkészülni és felkészíteni, mert tudja, hogy az ilyen hullámok miniszterelnököket is maguk alá tudnak temetni. A hvg.hu heti közéleti elemzése.","shortLead":"Egyetlen dolog van, amiben egyetért Orbán Viktor és Soros György. Pénzügyi, gazdasági válság közelít. A kormányfő már...","id":"20180610_Orban_egyetlen_legitimacios_ervet_soporheti_el_a_valsag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d05215a-ac3a-433f-b752-9c53fff53be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb39554d-e410-4ca8-a100-b250cb6e019c","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Orban_egyetlen_legitimacios_ervet_soporheti_el_a_valsag","timestamp":"2018. június. 10. 17:30","title":"Orbán egyetlen legitimációs érvét söpörheti el a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3487cb17-972b-4fe1-a9b7-6730a5a6b1e3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mi pénzeljük a NATO-t, miközben több mint 151 milliárd dollár az Európai Unió kereskedelmi többlete az Egyesült Államokkal szemben – dühöngött Trump a Twitteren, immár Szingapúrból, ahova a csődbe vitt kanadai G7 csúcstalálkozó után érkezett meg.","shortLead":"Mi pénzeljük a NATO-t, miközben több mint 151 milliárd dollár az Európai Unió kereskedelmi többlete az Egyesült...","id":"20180611_Kinyirni_a_Mercedest_Amerikaban_Nyugati_zavar_keleti_egyseg_a_G7csucs_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3487cb17-972b-4fe1-a9b7-6730a5a6b1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5391de-eebe-47c2-8839-14e0b511b71a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Kinyirni_a_Mercedest_Amerikaban_Nyugati_zavar_keleti_egyseg_a_G7csucs_utan","timestamp":"2018. június. 11. 11:23","title":"Kinyírni a Mercedest Amerikában? Nyugati zavar, keleti egység a G7-csúcs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 25 éves svéd férfit 2016 áprilisában vették őrizetbe Brüsszelben, azóta egy belgiumi börtönben raboskodott.","shortLead":"A 25 éves svéd férfit 2016 áprilisában vették őrizetbe Brüsszelben, azóta egy belgiumi börtönben raboskodott.","id":"20180611_Belgium_atadta_Franciaorszagnak_a_parizsi_terrortamadasok_egyik_fo_gyanusitottjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8491c9f8-1bbe-4ac2-ab85-a20cd5e158ce","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Belgium_atadta_Franciaorszagnak_a_parizsi_terrortamadasok_egyik_fo_gyanusitottjat","timestamp":"2018. június. 11. 22:00","title":"Belgium átadta Franciaországnak a párizsi terrortámadások egyik fő gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812721fa-6d9b-4154-9c3c-0a67e2e5e598","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A több mint három éve életbe lépett szabályozás szerint a hagyományőrző cukrászipari termékeket csak akkor árusíthatják az adott néven, ha a Magyar élelmiszerkönyvben meghatározott minimális anyaghányadot és technológiai követelményeket betartják. Ez azonban nem mindenhol teljesül.","shortLead":"A több mint három éve életbe lépett szabályozás szerint a hagyományőrző cukrászipari termékeket csak akkor árusíthatják...","id":"20180611_Tul_nagy_keres_hogy_tejjel_keszuljon_a_kremes_Meg_mindig_sok_a_silany_sutemeny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812721fa-6d9b-4154-9c3c-0a67e2e5e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaab3e-b527-4ed7-9176-32a3a1d45491","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Tul_nagy_keres_hogy_tejjel_keszuljon_a_kremes_Meg_mindig_sok_a_silany_sutemeny","timestamp":"2018. június. 11. 10:17","title":"Túl nagy kérés, hogy tejjel készüljön a krémes? Még mindig sok a silány sütemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da56591-d950-411e-b044-17bde2cb11f3","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"Aminek pontos ára van, azt nem fizeti ki, ami átláthatatlan, arra jut bőven a közpénzből. ","shortLead":"Aminek pontos ára van, azt nem fizeti ki, ami átláthatatlan, arra jut bőven a közpénzből. ","id":"201823__mavpenzugyek__allami_bokezuseg__kezi_vezerles__tamogatasi_talany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8da56591-d950-411e-b044-17bde2cb11f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed2fd97-e238-4f7b-b041-9687fe9b80d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/201823__mavpenzugyek__allami_bokezuseg__kezi_vezerles__tamogatasi_talany","timestamp":"2018. június. 10. 15:00","title":"Minden, csak nem kiszámítható, ahogy az állam önti a százmilliárdokat a vasútba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9753b867-8451-43a9-abf7-db67f2bc0a1c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A vasárnap délután a hegyvidéken kialakult heves zivatarban is hullhatott néhol 50 milliméternél több csapadék, majd az éjszakai, órákon át tartó felhőszakadásból 100 milliméternél is több eső esett a Bükk egyes részein.","shortLead":"A vasárnap délután a hegyvidéken kialakult heves zivatarban is hullhatott néhol 50 milliméternél több csapadék, majd...","id":"20180611_villamarviz_volt_csapadekrekord_dolt_a_bukkben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9753b867-8451-43a9-abf7-db67f2bc0a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a745fc-c1d2-4c48-b641-86e54a903c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_villamarviz_volt_csapadekrekord_dolt_a_bukkben","timestamp":"2018. június. 11. 13:51","title":"Villámárvíz volt, csapadékrekord dőlt a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]