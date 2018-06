Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","shortLead":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","id":"20180610_torokorszag_automarka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38664ed4-8862-40c6-b9dd-1c36140e5773","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_torokorszag_automarka","timestamp":"2018. június. 10. 11:45","title":"Saját autómárkát akar Törökország, 1000 milliárd forintnyit költenek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5319151-daff-47ce-b2b0-96d19abb1e55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megyében és a fővárosban másodfokúra emelte a heves zivatarok miatt kiadott figyelmeztetését az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Több megyében és a fővárosban másodfokúra emelte a heves zivatarok miatt kiadott figyelmeztetését az Országos...","id":"20180612_narancs_figyelmeztetes_a_fel_orszagra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5319151-daff-47ce-b2b0-96d19abb1e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74daa39-938e-45e6-b7ec-c407273df3b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_narancs_figyelmeztetes_a_fel_orszagra","timestamp":"2018. június. 12. 06:18","title":"Itt a narancs figyelmeztetés a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezek után talán jobban meggondolja, eladja-e a képeit.","shortLead":"Ezek után talán jobban meggondolja, eladja-e a képeit.","id":"20180611_Erre_biztos_nem_szamitott_a_ferfi_aki_a_szulei_kutyajaval_fotozkodott_stock_foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86830a3-ca5d-45d7-9bd3-c7dbb12afbdb","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Erre_biztos_nem_szamitott_a_ferfi_aki_a_szulei_kutyajaval_fotozkodott_stock_foto","timestamp":"2018. június. 11. 15:56","title":"Erre biztos nem számított a férfi, aki a szülei kutyájával fotózkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista párt EP-képviselője Facebook-posztban jelentette be döntését.","shortLead":"A szocialista párt EP-képviselője Facebook-posztban jelentette be döntését.","id":"20180610_MSZP_Ujhelyi_felreall_hogy_Kunhalmi_lehessen_a_valasztmanyi_elnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5974d49c-4c89-421d-97b8-b6021d429c28","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_MSZP_Ujhelyi_felreall_hogy_Kunhalmi_lehessen_a_valasztmanyi_elnok","timestamp":"2018. június. 10. 18:27","title":"MSZP: Ujhelyi félreáll, hogy Kunhalmi lehessen a választmányi elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ede67e7-a8f7-45ed-b3e1-195755bfb0bf","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető keddi szingapúri találkozója előtt az észak-koreai diktátor van kedvezőbb helyzetben, ő ugyanis már részben elérte azt, amit akart: hajlandó vele közvetlenül szóba állni a világ legnagyobb hatalmának az első embere. Trump viszont sokat kockáztat, ha ugyanis a történelmi találkozó rosszul sül el, úgy tűnhet a világnak, hogy a távol-keleti kommunista diktatúra felültette az amerikai elnököt. Ami után persze azonnal előtérbe kerülnek Trump tanácsadói, akik közül sokan már most meghúznák a ravaszt.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető keddi szingapúri találkozója előtt az észak-koreai...","id":"20180611_Megvaltoztathatja_a_vilagot_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_talalkozoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ede67e7-a8f7-45ed-b3e1-195755bfb0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7c1a61-29fb-4283-a2fd-8be722dd7afd","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Megvaltoztathatja_a_vilagot_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_talalkozoja","timestamp":"2018. június. 11. 18:06","title":"Van min aggódni, merre változik a világ Trump és Kim Dzsong Un találkozója után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e812e44-7560-49e0-ac15-e4e3ab1388f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Intenzív órákat töltött együtt az amerikai elnök és az észak-koreai vezető.","shortLead":"Intenzív órákat töltött együtt az amerikai elnök és az észak-koreai vezető.","id":"20180612_Trump_a_tortenelmi_talalkozo_utan_Felhagyunk_a_haborus_jatakokkal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e812e44-7560-49e0-ac15-e4e3ab1388f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29491cb3-b109-4723-b107-e6002c35fdba","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Trump_a_tortenelmi_talalkozo_utan_Felhagyunk_a_haborus_jatakokkal","timestamp":"2018. június. 12. 10:54","title":"Trump a történelmi találkozó után: Felhagyunk a háborús játékokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1b9577-229e-4677-b8fa-c6b5a7c611e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kidőlt-bedőlt, de üzemelő épület Észak-Indiában, a Spiti-völgyben található 4400 méter magasan.","shortLead":"A kidőlt-bedőlt, de üzemelő épület Észak-Indiában, a Spiti-völgyben található 4400 méter magasan.","id":"20180612_Ilyen_a_vilag_legmagasabban_fekvo_postahivatala","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e1b9577-229e-4677-b8fa-c6b5a7c611e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8848ee7e-70b6-4f8a-beb3-3617b72d13e5","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Ilyen_a_vilag_legmagasabban_fekvo_postahivatala","timestamp":"2018. június. 12. 09:25","title":"Ilyen a világ legmagasabban fekvő postahivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18562200-f4a2-4015-bb07-c0ddef6ea566","c_author":"InfoRádió","category":"elet","description":"Négy év adatai alapján minősítették a szabad vízi fürdőhelyeket, 95 százalékuk kiváló minősítést kapott az uniós követelmények szerint – jelentette az Inforádió.","shortLead":"Négy év adatai alapján minősítették a szabad vízi fürdőhelyeket, 95 százalékuk kiváló minősítést kapott az uniós...","id":"20180610_Kivaloak_a_magyarorszagi_szabad_vizi_furdohelyek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18562200-f4a2-4015-bb07-c0ddef6ea566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d085d8-128c-4bc1-a1de-24d54660368e","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Kivaloak_a_magyarorszagi_szabad_vizi_furdohelyek","timestamp":"2018. június. 10. 19:21","title":"Kiválóak a magyarországi szabad vízi fürdőhelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]