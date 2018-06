Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e614a60-2e41-41d8-8cc9-3e20bfa396af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt a Diósgyőri gimnázium–Felső Majláth megállóhelyek között villamospótló autóbuszok közlekednek.","shortLead":"A baleset miatt a Diósgyőri gimnázium–Felső Majláth megállóhelyek között villamospótló autóbuszok közlekednek.","id":"20180611_elszabadult_kisvasuti_kocsik_villamossal_utkoztek_miskolcon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e614a60-2e41-41d8-8cc9-3e20bfa396af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcea152-ed35-4964-ae01-f529ad84cca3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_elszabadult_kisvasuti_kocsik_villamossal_utkoztek_miskolcon","timestamp":"2018. június. 11. 08:40","title":"Elszabadult kisvasúti kocsik villamossal ütköztek Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3448e4dc-3d45-4e4b-85a1-a1ee9f525888","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Holtan találtak rá kaliforniai otthonában Jackson Odellre, a Goldberg család és a Modern család című sitcomok színészére. A mindössze húsz éves Odell halálának oka egyelőre nem ismert. ","shortLead":"Holtan találtak rá kaliforniai otthonában Jackson Odellre, a Goldberg család és a Modern család című sitcomok...","id":"20180611_Meghalt_Jackson_Odell_a_Modern_csalad_20_eves_szinesze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3448e4dc-3d45-4e4b-85a1-a1ee9f525888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999e5a6f-58da-4900-b0a4-8eb966c0f225","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Meghalt_Jackson_Odell_a_Modern_csalad_20_eves_szinesze","timestamp":"2018. június. 11. 14:27","title":"Meghalt Jackson Odell, a Modern család 20 éves színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0c392e-7a31-4519-aeb2-b58dfec6142e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pohner Ádámék nagyon szépen, összeszedetten dolgoztak a versenyboxban. Eredményhirdetés holnap. ","shortLead":"Pohner Ádámék nagyon szépen, összeszedetten dolgoztak a versenyboxban. Eredményhirdetés holnap. ","id":"20180611_Elrajtolt_es_celba_is_ert_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOr_europai_valogatojan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f0c392e-7a31-4519-aeb2-b58dfec6142e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52dbec3d-b582-4fcd-9b3b-7c64235a84c4","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Elrajtolt_es_celba_is_ert_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOr_europai_valogatojan","timestamp":"2018. június. 11. 20:21","title":"Elrajtolt és célba is ért a magyar csapat a Bocuse d'Or európai válogatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af96d26-19c2-4483-8f17-b020ecddc6fb","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarországon több mint egymillió ember él lakhatási szegénységben. A nők és a gyerekek különösen kiszolgáltatottak.","shortLead":"Magyarországon több mint egymillió ember él lakhatási szegénységben. A nők és a gyerekek különösen kiszolgáltatottak.","id":"20180611_Alberlet_Csak_gyerekkel_ne","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5af96d26-19c2-4483-8f17-b020ecddc6fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b48afc-7e8a-4d41-a303-41b585a0e8cd","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Alberlet_Csak_gyerekkel_ne","timestamp":"2018. június. 11. 17:21","title":"Albérlet? Csak gyerekkel ne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A népszavazáson elutasították a bankok \"pénzteremtési\" jogának betiltását, de elfogadták, hogy a hazai kaszinók működtethessenek online szerencsejátékot.","shortLead":"A népszavazáson elutasították a bankok \"pénzteremtési\" jogának betiltását, de elfogadták, hogy a hazai kaszinók...","id":"20180610_Dontottek_a_svajciak_nem_forgatjak_fel_teljesen_a_bankrendszeruket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1e5f0f-bd08-4619-970e-ad2b1ae73d3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Dontottek_a_svajciak_nem_forgatjak_fel_teljesen_a_bankrendszeruket","timestamp":"2018. június. 10. 19:15","title":"Döntöttek a svájciak: nem forgatják fel teljesen a bankrendszerüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszország és Málta is megtiltotta, hogy a menekültekkel teli mentőhajó kikössön náluk, Spanyolország és Korzika viszont jelezte, hogy fogadná a hajót. A menekülteket végül Spanyolországba szállítják, olasz segítséggel.","shortLead":"Olaszország és Málta is megtiltotta, hogy a menekültekkel teli mentőhajó kikössön náluk, Spanyolország és Korzika...","id":"20180612_Korzika_is_fogadna_a_menekulteket_szallito_hajot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d3b8c8-8df4-4ab4-8caa-7b8f96d1aae8","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Korzika_is_fogadna_a_menekulteket_szallito_hajot","timestamp":"2018. június. 12. 08:32","title":"Olasz hajók segítenek Spanyolországba szállítani a kimentett menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8155f77-7ceb-48cc-8668-fe3e63f378ab","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csütörtökön kezdődik az oroszországi focivébé, felvezető sorozatunk első részében az A és a B csoport csapatait mutatjuk be. ","shortLead":"Csütörtökön kezdődik az oroszországi focivébé, felvezető sorozatunk első részében az A és a B csoport csapatait...","id":"20180612_foci_vb_csoportok_a_csoport_b_csoport","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8155f77-7ceb-48cc-8668-fe3e63f378ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624465fa-773c-4aa3-941a-9a6f135604a6","keywords":null,"link":"/sport/20180612_foci_vb_csoportok_a_csoport_b_csoport","timestamp":"2018. június. 12. 16:03","title":"Nagyágyúkkal indul a focivébé: bemutatjuk az A és B csoportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4270fdbe-b4c9-4ff6-9272-bbc3b1508374","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyar állami vállalat vásárolta meg és újítja fel Szatmárnémeti reprezentatív épületét. A vételárról egyelőre nincs hír.","shortLead":"Magyar állami vállalat vásárolta meg és újítja fel Szatmárnémeti reprezentatív épületét. A vételárról egyelőre nincs...","id":"20180610_A_magyar_allame_lett_Erdely_egyik_legszebb_szecesszios_epulete","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4270fdbe-b4c9-4ff6-9272-bbc3b1508374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b71caf-8c7e-49ce-8915-03e1f2048c68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_A_magyar_allame_lett_Erdely_egyik_legszebb_szecesszios_epulete","timestamp":"2018. június. 10. 17:54","title":"A magyar államé lett Erdély egyik legszebb szecessziós épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]