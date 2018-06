Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flash Player nevű segédprogram rengeteg számítógépen ott van, sokszor olyanokén is, akik nem is tudnak róla. Egy elég fontos frissítés érkezett hozzá.","shortLead":"A Flash Player nevű segédprogram rengeteg számítógépen ott van, sokszor olyanokén is, akik nem is tudnak róla. Egy elég...","id":"20180611_flash_player_frissites_serulekenyseg_szoftverfrissites_30_verzio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea774b5a-091a-4857-9d44-7634a9d4de69","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_flash_player_frissites_serulekenyseg_szoftverfrissites_30_verzio","timestamp":"2018. június. 11. 08:03","title":"Telepítse mielőbb: 1-es prioritású frissítést adtak ki a számítógépekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f583a99-fba3-4835-9b24-6e6fc3f1cb04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány méterrel a sofőr autója előtt ütközött össze két autó, a karambolt egy gyors manőverrel sikerült kikerülnie.","shortLead":"Néhány méterrel a sofőr autója előtt ütközött össze két autó, a karambolt egy gyors manőverrel sikerült kikerülnie.","id":"20180611_kozlekedesi_baleset_utkozes_karambol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f583a99-fba3-4835-9b24-6e6fc3f1cb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec716f40-87cf-40d1-9032-f557a3f2f208","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_kozlekedesi_baleset_utkozes_karambol","timestamp":"2018. június. 11. 04:01","title":"Hatalmas mázli vagy profi sofőr? Centikre kerülte el a karambolt az autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer arról beszélt az Echo TV-n, hogy Ujhelyi azt mondta, szégyelli, hogy magyar. Pedig nem ezt mondta.","shortLead":"Bayer arról beszélt az Echo TV-n, hogy Ujhelyi azt mondta, szégyelli, hogy magyar. Pedig nem ezt mondta.","id":"20180611_Ujhelyi_Istvan_feljelentette_Bayer_Zsoltot_mert_megmasitotta_szavait","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae664321-152e-4da1-8f4b-5253eb2c2e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Ujhelyi_Istvan_feljelentette_Bayer_Zsoltot_mert_megmasitotta_szavait","timestamp":"2018. június. 11. 13:01","title":"Ujhelyi István feljelentette Bayer Zsoltot, mert megmásította szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6aa3fb-0931-4e75-a09a-17e3441e8d87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bongo dominanciára törekedett, ezért inkább másik lakhelyet kerestek neki.","shortLead":"Bongo dominanciára törekedett, ezért inkább másik lakhelyet kerestek neki.","id":"20180611_Osszeveszett_apjaval_inkabb_Lengyelorszagba_koltoztetnek_egy_budapesti_gorillat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e6aa3fb-0931-4e75-a09a-17e3441e8d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167457c2-49a5-40fc-8e0e-39024551818e","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Osszeveszett_apjaval_inkabb_Lengyelorszagba_koltoztetnek_egy_budapesti_gorillat","timestamp":"2018. június. 11. 13:07","title":"Összeveszett apjával, inkább Lengyelországba költöztetnek egy budapesti gorillát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf12acf-190d-4123-9fb2-3a2c4ba6b0fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180612_Ronaldo_es_Messi_is_mar_a_negyedikre_keszul_de_nem_az_o_labukban_van_a_legtobb_vebemeccs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bf12acf-190d-4123-9fb2-3a2c4ba6b0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9955cbed-cce4-478b-9c89-aae5a33bc351","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Ronaldo_es_Messi_is_mar_a_negyedikre_keszul_de_nem_az_o_labukban_van_a_legtobb_vebemeccs","timestamp":"2018. június. 12. 11:33","title":"Ronaldo és Messi is már a negyedikre készül, de nem az ő lábukban van a legtöbb vébémeccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b84108-edf1-4514-98aa-faeddff28557","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az otthoni kocsimosás talán már nem annyira népszerű hétvégi hobbi, mint régebben volt. De sokan még mindig inkább maguk szeretik kozmetikázni a járművüket.","shortLead":"Az otthoni kocsimosás talán már nem annyira népszerű hétvégi hobbi, mint régebben volt. De sokan még mindig inkább...","id":"20180611_kocsimoso_nagy_nyomas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b84108-edf1-4514-98aa-faeddff28557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec528963-100c-4b7c-93e3-b7f377f6509d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_kocsimoso_nagy_nyomas","timestamp":"2018. június. 11. 17:22","title":"Az otthoni autókozmetikusok nagy kincse lenne egy ilyen alvázmosó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ede67e7-a8f7-45ed-b3e1-195755bfb0bf","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető keddi szingapúri találkozója előtt az észak-koreai diktátor van kedvezőbb helyzetben, ő ugyanis már részben elérte azt, amit akart: hajlandó vele közvetlenül szóba állni a világ legnagyobb hatalmának az első embere. Trump viszont sokat kockáztat, ha ugyanis a történelmi találkozó rosszul sül el, úgy tűnhet a világnak, hogy a távol-keleti kommunista diktatúra felültette az amerikai elnököt. Ami után persze azonnal előtérbe kerülnek Trump tanácsadói, akik közül sokan már most meghúznák a ravaszt.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető keddi szingapúri találkozója előtt az észak-koreai...","id":"20180611_Megvaltoztathatja_a_vilagot_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_talalkozoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ede67e7-a8f7-45ed-b3e1-195755bfb0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7c1a61-29fb-4283-a2fd-8be722dd7afd","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Megvaltoztathatja_a_vilagot_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_talalkozoja","timestamp":"2018. június. 11. 18:06","title":"Van min aggódni, merre változik a világ Trump és Kim Dzsong Un találkozója után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b3f5c7-e87d-40e8-a5c7-c90dc5a82452","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magasabb légköri szén-dioxid-szint hatására csökken a fehérje- és tápanyagtartalom a rizsben, e miatt a betegségek hangsúlyosabbak lesznek, és egyes vidékeken a gyerekkori fejlődést is veszélyezteti.","shortLead":"A magasabb légköri szén-dioxid-szint hatására csökken a fehérje- és tápanyagtartalom a rizsben, e miatt a betegségek...","id":"20180611_Ebbol_nagy_baj_lehet_csokkenti_a_rizs_tapanyagtartalmat_a_klimavaltozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b3f5c7-e87d-40e8-a5c7-c90dc5a82452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ed785f-03e2-479e-80b5-e3c7253dcf26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Ebbol_nagy_baj_lehet_csokkenti_a_rizs_tapanyagtartalmat_a_klimavaltozas","timestamp":"2018. június. 11. 12:51","title":"Ebből nagy baj lehet: csökkenti a rizs tápanyagtartalmát a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]