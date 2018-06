Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több lépcsőben a személyi jövedelemadó kulcsa egy számjegyűre csökkenhet, de ez nem elegendő a kisvállalkozások segítéséhez: az Állami Számvevőszék elnöke szerint az adminisztratív könnyítések önmagukban is felérnének egy adócsökkentéssel.","shortLead":"Több lépcsőben a személyi jövedelemadó kulcsa egy számjegyűre csökkenhet, de ez nem elegendő a kisvállalkozások...","id":"20180612_ASZelnok_Helytelen_hogy_a_bank_a_csaladi_ezustre_teszi_ra_a_kezet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc00a7e-a72e-4b55-b2ec-4d14583f2dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_ASZelnok_Helytelen_hogy_a_bank_a_csaladi_ezustre_teszi_ra_a_kezet","timestamp":"2018. június. 12. 09:57","title":"ÁSZ-elnök: „Helytelen, hogy a bank a családi ezüstre teszi rá a kezét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d75cbb-9ae1-44a4-a541-425cb2e7a842","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Gyöngyösi és miskolci, szegregátumokban élő roma gyerekek tölthetnek öt napot nyaralásként egy tanyán, ahol játszva és élményekkel tanulhatnak, kikapcsolódhatnak. A nyaralás egyben az önbecsülésük erősítésének is fontos. A szervezőknek viszont még szükségük lenne egy kis segítségre.\r

\r

","shortLead":"Gyöngyösi és miskolci, szegregátumokban élő roma gyerekek tölthetnek öt napot nyaralásként egy tanyán, ahol játszva és...","id":"20180612_Nyomorban_elo_roma_gyerekek_taboroztatasara_gyujtenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d75cbb-9ae1-44a4-a541-425cb2e7a842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8038e903-8e60-4ef9-b46a-788c567a16fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Nyomorban_elo_roma_gyerekek_taboroztatasara_gyujtenek","timestamp":"2018. június. 12. 15:43","title":"Nyomorban élő roma gyerekek táboroztatására gyűjtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el a szlovák határt. A 600 méter hosszú, ferdekábeles híd összsúlya 5400 tonna lesz, kétszer egysávos főút vezet majd át a Duna felett, de kerékpárutat és járdát is kialakítanak rajta.","shortLead":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el...","id":"20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcbdf38-07e3-4364-b9b8-e5ac084428a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","timestamp":"2018. június. 11. 17:24","title":"Formálódik az új Duna-híd, helyükre kerületek az első pályaelemek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e48e109-e2d6-462e-9471-30c0864ab328","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre csak nő az Operaház felújításának költsége, a kormány legutóbb körülbelül hétmilliárd forinttal toldotta meg a költségvetését. ","shortLead":"Egyre csak nő az Operaház felújításának költsége, a kormány legutóbb körülbelül hétmilliárd forinttal toldotta meg...","id":"20180613_ujabb_milliardokat_ad_a_kormany_az_operahaz_felujitasara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e48e109-e2d6-462e-9471-30c0864ab328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5305507a-3d2e-49ea-892a-809725ee97b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_ujabb_milliardokat_ad_a_kormany_az_operahaz_felujitasara","timestamp":"2018. június. 13. 08:22","title":"Újabb milliárdokat ad a kormány az Operaház felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A méhnyakrák vezető haláloknak számít Magyarországon, és az esetek 99 százalékánál kimutatható a HPV. Évente 1200-1300 magyar nőnél diagnosztizálják a betegséget, az érintettek fele életét veszti a daganatos megbetegedés miatt.","shortLead":"A méhnyakrák vezető haláloknak számít Magyarországon, és az esetek 99 százalékánál kimutatható a HPV. Évente 1200-1300...","id":"20180612_tizezer_szulo_nem_kerte_lanyanak_az_ingyenes_hpv_oltast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03908815-a8bc-445f-a0ce-5ea6f7aac57e","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_tizezer_szulo_nem_kerte_lanyanak_az_ingyenes_hpv_oltast","timestamp":"2018. június. 12. 05:46","title":"Tízezer szülő nem kérte lányának az ingyenes HPV-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79670ae-9cf2-40af-a966-7a6a089075c4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Évszázados állatszobrocskákat is találtak az Óvárosi városháza felújításakor.","shortLead":"Évszázados állatszobrocskákat is találtak az Óvárosi városháza felújításakor.","id":"20180612_Csalodott_a_pragai_szobrasz_Tamas_apostolba_rejtette_az_uzenetet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e79670ae-9cf2-40af-a966-7a6a089075c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4310bc-fd80-4945-a6b8-305154893dac","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Csalodott_a_pragai_szobrasz_Tamas_apostolba_rejtette_az_uzenetet","timestamp":"2018. június. 12. 15:35","title":"Csalódott a prágai szobrász, Tamás apostolba rejtette az üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b3ce97-9d1e-4e95-b20b-54e5a37caee5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung saját márkás böngészője jelzi, ha valamelyik alkalmazás túl sok adatforgalmat generál, de lehetőséget nyújt a titkosított böngészésre is.","shortLead":"A Samsung saját márkás böngészője jelzi, ha valamelyik alkalmazás túl sok adatforgalmat generál, de lehetőséget nyújt...","id":"20180613_samsung_max_bongeszo_mobilnet_adatforgalom_sporolas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19b3ce97-9d1e-4e95-b20b-54e5a37caee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88188f5-0c38-4fe8-a12d-ddc95a193fb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_samsung_max_bongeszo_mobilnet_adatforgalom_sporolas","timestamp":"2018. június. 13. 07:02","title":"Ha Samsung telefonja van, ezt töltse le rá gyorsan, sok mobilnetet megspórolhat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92f04a7-2bd2-450f-a7a1-03706ae2b588","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi ambiciózus projekt célja feltérképezni a városok valós és képzelt hangjait.","shortLead":"Az alábbi ambiciózus projekt célja feltérképezni a városok valós és képzelt hangjait.","id":"20180611_cities_and_mamory_varosok_hangjai_a_google_terkepen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a92f04a7-2bd2-450f-a7a1-03706ae2b588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f58283-fdd9-4256-8b25-d33686057375","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_cities_and_mamory_varosok_hangjai_a_google_terkepen","timestamp":"2018. június. 11. 17:03","title":"Ezen a weboldalon meghallgathatja, hogyan szól egy város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]