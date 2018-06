Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56aad294-6216-42ea-a75b-1be1376e2b11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszeres ötkarikás győztes Madaras Norbert és az egyszeres bajnok Varga Dániel döntött így.","shortLead":"A kétszeres ötkarikás győztes Madaras Norbert és az egyszeres bajnok Varga Dániel döntött így.","id":"20180611_visszavonult_ket_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56aad294-6216-42ea-a75b-1be1376e2b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b032724e-4417-48f0-a216-a5fb9740a44d","keywords":null,"link":"/sport/20180611_visszavonult_ket_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","timestamp":"2018. június. 11. 13:55","title":"Visszavonult két olimpiai bajnok vízilabdázónk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyugodtan meghívhatja a barátait, hogy ők is töltsék az eszközeiket az alábbi USB-s töltővel, és nem lesz lökdösődés, mindenkinek jut az energiából.","shortLead":"Nyugodtan meghívhatja a barátait, hogy ők is töltsék az eszközeiket az alábbi USB-s töltővel, és nem lesz lökdösődés...","id":"20180612_hatvan_portos_eszkoztolto_usb_tolto_tobb_keszulek_toltse_egyszerre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edf5636-4f38-45b0-84bc-7eb8cf821763","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_hatvan_portos_eszkoztolto_usb_tolto_tobb_keszulek_toltse_egyszerre","timestamp":"2018. június. 12. 20:03","title":"Nem vicc: 60 eszközt tölthet egyszerre ezzel a töltővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e1d669-6d45-41a1-bcec-78c34d2d699d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le kellett zárni a mezőberényi ligetet, ahol ártalmatlanítják a rovarokat. Azzal egyetért, hogy javítani kell az orvos-beteg kommunikáción, de azt mondja, nagyon nehéz minden beteget minden pillanatban megfelelően tájékoztatni, \"főleg hajnali négykor\".","shortLead":"A Honvédkórház sürgősségi osztályát vezető Zacher Gábor szerint sem az orvosok, sem a betegek nem kezelik megfelelően...","id":"20180612_Zacher_Ez_nem_a_Veszhelyzet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc9ba69-2793-4569-9d40-62d86f301c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Zacher_Ez_nem_a_Veszhelyzet","timestamp":"2018. június. 12. 13:15","title":"Zacher: \"Ez nem a Vészhelyzet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdcd9f5-5178-4600-8245-8e32f6a83ab2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Yaya Touré korábban azzal vádolta a Manchester City spanyol trénerét, hogy nem véletlenül nem játszatja az afrikai játékosokat.","shortLead":"Yaya Touré korábban azzal vádolta a Manchester City spanyol trénerét, hogy nem véletlenül nem játszatja az afrikai...","id":"20180611_valaszolt_a_rasszizmusvadra_guardiola","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fdcd9f5-5178-4600-8245-8e32f6a83ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7359f250-da65-4328-822f-bb75005ac95d","keywords":null,"link":"/sport/20180611_valaszolt_a_rasszizmusvadra_guardiola","timestamp":"2018. június. 11. 14:25","title":"Válaszolt a rasszizmusvádra Guardiola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]