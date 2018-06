Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hangfelvétel bizonyíthatja, hogy havonta pár millió forintot fizetnek ki feketén a dolgozóknak annál a betegszállító és orvosi ügyeleteket ellátó, a ceglédi kórházat kiszolgáló cégnél, erről a a vállalkozás betegszállítási részlegének vezetője beszél.","shortLead":"Hangfelvétel bizonyíthatja, hogy havonta pár millió forintot fizetnek ki feketén a dolgozóknak annál a betegszállító és...","id":"20180611_Feketen_fizethetik_a_betegszallitokat_es_az_ugyelo_orvosokat_Cegleden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66985420-e70e-4c57-bcc0-ca7e8d09e9ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Feketen_fizethetik_a_betegszallitokat_es_az_ugyelo_orvosokat_Cegleden","timestamp":"2018. június. 11. 15:05","title":"Feketén fizethetik a betegszállítókat és az ügyelő orvosokat Cegléden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f19f115-54f4-401d-aa67-f9e0d7554662","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Sikeresen megoperálták a Nyíregyházi Állatpark hároméves afrikai elefántbikáját, a másfél órás beavatkozás során az állat begyulladt agyarát távolították el magyar és dél-afrikai állatorvosok.","shortLead":"Sikeresen megoperálták a Nyíregyházi Állatpark hároméves afrikai elefántbikáját, a másfél órás beavatkozás során...","id":"20180612_fogorvosnal_jart_a_nyiregyhazi_elefant_kimutottek_az_agyarat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f19f115-54f4-401d-aa67-f9e0d7554662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c244b-3718-44aa-9e92-1626ae4f0cea","keywords":null,"link":"/elet/20180612_fogorvosnal_jart_a_nyiregyhazi_elefant_kimutottek_az_agyarat","timestamp":"2018. június. 12. 12:16","title":"Fogorvosnál járt a nyíregyházi elefánt, kiműtötték az agyarát – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f27bee-d045-4476-b78a-14fa8878f7fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villanyautók gyártásához kevesebb munkaerő szükséges, mint a belső égésű motorosokéhoz.","shortLead":"A villanyautók gyártásához kevesebb munkaerő szükséges, mint a belső égésű motorosokéhoz.","id":"20180613_elektromos_hibrid_auto_villanyauto_dizel_benzinmotor_autogyartas_hajtaslanc_nemet_munkahelyek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f27bee-d045-4476-b78a-14fa8878f7fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88376679-f54f-4842-aca8-3b93a6f48926","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_elektromos_hibrid_auto_villanyauto_dizel_benzinmotor_autogyartas_hajtaslanc_nemet_munkahelyek","timestamp":"2018. június. 13. 06:41","title":"Tömegek kerülhetnek utcára az elektromos autók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21381113-75d1-4197-87bf-75fbb06dd8f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A posztapokaliptikus világban játszódó The Last of Us első része is brutális hullámvasút volt, a folytatásban azonban a korábbiaknál is sokkal drámaibb eseményekre készülhetnek a játékosok. Mutatjuk a PlayStation egyik legütősebb címének folytatásából készült első gameplay videót.","shortLead":"A posztapokaliptikus világban játszódó The Last of Us első része is brutális hullámvasút volt, a folytatásban azonban...","id":"20180612_the_last_of_us_2_gameplay_video_trailer_naughty_dog_e3_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21381113-75d1-4197-87bf-75fbb06dd8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b390327-20cb-4749-b97a-cebc5e7f5f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_the_last_of_us_2_gameplay_video_trailer_naughty_dog_e3_2018","timestamp":"2018. június. 12. 19:03","title":"Itt a PlayStation újabb nagyágyúja: kegyetlen világ vár a játékosra a Last of Us 2-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058ba445-2d21-4e11-8d0e-d75a93046eaa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szerdán reggel dönt moszkvai kongresszusán a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) arról, hogy hol legyen a 2026-os torna.","shortLead":"Szerdán reggel dönt moszkvai kongresszusán a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) arról, hogy hol legyen a 2026-os...","id":"20180612_Szerdan_dont_a_FIFA_arrol_hol_legyen_a_2026os_vebe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=058ba445-2d21-4e11-8d0e-d75a93046eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8823d64a-b86c-4196-97a7-db4b0ade529d","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Szerdan_dont_a_FIFA_arrol_hol_legyen_a_2026os_vebe","timestamp":"2018. június. 12. 15:58","title":"Szerdán dönt a FIFA arról, hol legyen a 2026-os vébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d921c4f-9b7b-4f30-9a1a-16635bca2284","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 4-én az Arénában dübörög majd a Livin’ la Vida Loca.","shortLead":"Szeptember 4-én az Arénában dübörög majd a Livin’ la Vida Loca.","id":"20180612_Jon_Ricky_Martin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d921c4f-9b7b-4f30-9a1a-16635bca2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfda31b-dfbd-4c04-aa8d-ba496203a5c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Jon_Ricky_Martin","timestamp":"2018. június. 12. 10:27","title":"Jön Ricky Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b80393b-339d-483a-9c24-af97c0f45499","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ház falának rohant egy autó éjjel a XX. kerületi Nagysándor József utca és Mártírok útja kereszteződésénél, miután egy másik kocsival csattant. Egy ember súlyos, kettő könnyebb sérüléseket szenvedett. A másik autó egy oszlopnak hajtott. Mindkét kocsi alaposan összetört. Az épületben, amelynek az egyik nekirohant, valószínűleg egy üzlet működött, és annak a bejárati ajtaja is rommá tört.\r

\r

","shortLead":"Egy ház falának rohant egy autó éjjel a XX. kerületi Nagysándor József utca és Mártírok útja kereszteződésénél, miután...","id":"20180613_tort_az_ajto_es_az_uveg_haznak_rohant_egy_auto_a_XX_keruletben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b80393b-339d-483a-9c24-af97c0f45499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727badab-223f-47a1-8ac5-078101d26210","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_tort_az_ajto_es_az_uveg_haznak_rohant_egy_auto_a_XX_keruletben","timestamp":"2018. június. 13. 08:33","title":"Tört az ajtó és az üveg, háznak rohant egy autó a XX. kerületben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1fcd48-4f5a-4938-a348-87400ad426bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zavaró szaghatások, zajok és illegális hulladéklerakók bejelentésére hozott létre weboldalt az iASK: az EnviroMind nevű, magyar nyelven is elérhető környezetvédelmi honlapon nem csak panaszt tehetnek a lakókörnyezetükben tapasztalt kellemetlenségekről a felhasználók, a fejlesztők arra is törekednek, hogy a gond híre el is jusson a települések illetékeseihez.","shortLead":"Zavaró szaghatások, zajok és illegális hulladéklerakók bejelentésére hozott létre weboldalt az iASK: az EnviroMind...","id":"20180613_iask_enviromind_kornyezetvedelem_problema_bejelentese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b1fcd48-4f5a-4938-a348-87400ad426bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defb590d-53a0-427a-8290-de43e5317ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_iask_enviromind_kornyezetvedelem_problema_bejelentese","timestamp":"2018. június. 13. 10:03","title":"Zavaró szagot érez a környéken? Vagy furcsa zajt hall? Itt pár kattintással bejelentheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]