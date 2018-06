Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84f6ad01-910a-4f89-a4f2-2aafe16a138c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A 650 ezer forintosra leértékelt szupertévétől a 25 forintos papírpohárig szinte mindent el lehet adni a foci-vb-vel. Körbenéztünk, mennyire lódul meg a boltosok fantáziája, és nem csalódtunk.","shortLead":"A 650 ezer forintosra leértékelt szupertévétől a 25 forintos papírpohárig szinte mindent el lehet adni a foci-vb-vel...","id":"20180612_vb_vasarlas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84f6ad01-910a-4f89-a4f2-2aafe16a138c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3c3c77-5b0e-46d3-a1d6-b5d151676256","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_vb_vasarlas","timestamp":"2018. június. 12. 10:30","title":"Mindent megpróbálnak ránk sózni a vb-vel, de Luke Skywalker lenyomta Messit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az interneten ingyenesen nézhető meccsközvetítések, izgalmas hírlevelek, ingyenes wifi hotspotok. A csütörtökön kezdődő 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnoksággal kapcsolatban mind a helyszínre utazókat, mind az otthonról szurkolókat óvatosságra intik a biztonsági cégek.","shortLead":"Az interneten ingyenesen nézhető meccsközvetítések, izgalmas hírlevelek, ingyenes wifi hotspotok. A csütörtökön kezdődő...","id":"20180611_foci_vb_kiberbiztonsag_atveros_weboldalak_csalas_online_megtekintes_stream_virus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bdbec2-c65e-4185-bf99-0f656645e7cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_foci_vb_kiberbiztonsag_atveros_weboldalak_csalas_online_megtekintes_stream_virus","timestamp":"2018. június. 11. 15:50","title":"Indul a focivébéláz, ön meg csak ül a gépe előtt, és végignézi, ahogy átverik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1448fea8-6dad-4d01-8ab7-d168a0829dfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Növények, fák, egy buszmegálló, egy díszrács és egy tábla is áldozatul esett. Egy 17 éves fiú volt a rongáló.","shortLead":"Növények, fák, egy buszmegálló, egy díszrács és egy tábla is áldozatul esett. Egy 17 éves fiú volt a rongáló.","id":"20180611_kizavartak_a_balbol_duheben_szetverte_a_falu_kozpontjat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1448fea8-6dad-4d01-8ab7-d168a0829dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0818ca12-e566-445e-9ca6-696c050b3929","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_kizavartak_a_balbol_duheben_szetverte_a_falu_kozpontjat","timestamp":"2018. június. 11. 14:45","title":"Kizavarták a bálból, dühében szétverte a falu központját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3a1b04-9cb4-46d7-b7c6-37bae4883cac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövőben nem lehet majd csak úgy drónokat reptetni az EU területén az Európai Parlament vonatkozó szabálytervezete szerint, ami azt is kimondja, hogy bizonyos kategória felett az irányítóknak képzésen kell átesniük, ha használni akarják légi eszközüket. ","shortLead":"A jövőben nem lehet majd csak úgy drónokat reptetni az EU területén az Európai Parlament vonatkozó szabálytervezete...","id":"20180612_Egyseges_drontorvenyt_dolgoz_ki_az_unio_kotelezo_lesz_kepzesre_jarni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f3a1b04-9cb4-46d7-b7c6-37bae4883cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590fdf31-bde0-45a2-adb1-f7c9c91f4db3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_Egyseges_drontorvenyt_dolgoz_ki_az_unio_kotelezo_lesz_kepzesre_jarni","timestamp":"2018. június. 12. 15:47","title":"Egységes dróntörvény jön az EU-ban, kötelező lesz képzésre járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mobiltelefon, a számítógép és a különóra is alapszükséglet egy iskolásnak – ma már ezeket is figyelembe veszik a tartásdíj megállapításakor.","shortLead":"A mobiltelefon, a számítógép és a különóra is alapszükséglet egy iskolásnak – ma már ezeket is figyelembe veszik...","id":"20180613_Sajat_magukat_buktatjak_le_a_tartasdijjal_trukkozo_szulok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0390d83-c962-403c-9f18-3abd3727221b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Sajat_magukat_buktatjak_le_a_tartasdijjal_trukkozo_szulok","timestamp":"2018. június. 13. 12:41","title":"Saját magukat buktatják le a tartásdíjjal trükköző szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csökkent a szponzori pénz a futball-világbajnokságra, pedig ez a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség fő bevételi forrása: négy éve Brazíliában ez 1629 millió dollár volt, idén Oroszországban viszont csak 1490 millió dollár – közli a kínos számokat a Nielsen Sports.","shortLead":"Csökkent a szponzori pénz a futball-világbajnokságra, pedig ez a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség fő bevételi forrása...","id":"20180612_A_finnyas_nyugati_szponzorok_egy_resze_kihatralt_a_FIFA_mogul_masok_nem_ilyen_aggalyoskodok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b9b58b-45d3-4515-9faa-0302b8d2d47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_A_finnyas_nyugati_szponzorok_egy_resze_kihatralt_a_FIFA_mogul_masok_nem_ilyen_aggalyoskodok","timestamp":"2018. június. 12. 11:14","title":"A finnyás nyugati szponzorok egy része kihátrált a FIFA mögül, mások nem ilyen aggályoskodók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc96c1a-e9af-49cd-8492-3bb8f6bfca58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn munkába állt a világ minden bizonnyal eddigi legpontosabb \"mérlege\". A németországi Karlsruhei Technológiai Intézetben (KIT) működő szerkezet a legkönnyebb elemi részecske, a neutrínó tömegének meghatározásában hívatott segíteni. A Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment nevű projekt után Katrinnak hívott elektrosztatikus spektrométert 15 évig építették. ","shortLead":"Hétfőn munkába állt a világ minden bizonnyal eddigi legpontosabb \"mérlege\". A németországi Karlsruhei Technológiai...","id":"20180612_a_vilag_legpontosabb_merlege_katrin_neutrino_tomege_karlsruhei_technologiai_intezet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccc96c1a-e9af-49cd-8492-3bb8f6bfca58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25559e20-668d-4b16-bea1-1f8e86796f91","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_a_vilag_legpontosabb_merlege_katrin_neutrino_tomege_karlsruhei_technologiai_intezet","timestamp":"2018. június. 12. 10:03","title":"Munkába állt a világ legpontosabb mérlege – hatalmas nagy, pedig nagyon apró dolgot mér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7a34ce-85af-43b9-84aa-60e7f87ebfa9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jeff Sessions igazságügyi miniszter közölte ezt, miután személyesen járt közben egy El Salvador-i nő menedékjogának megtagadása érdekében. ","shortLead":"Jeff Sessions igazságügyi miniszter közölte ezt, miután személyesen járt közben egy El Salvador-i nő menedékjogának...","id":"20180612_jeff_sessions_egyesult_allamok_menedekjog_csaladon_beluli_eroszak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e7a34ce-85af-43b9-84aa-60e7f87ebfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6508083-2e5b-447e-92a5-258cf5b019ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_jeff_sessions_egyesult_allamok_menedekjog_csaladon_beluli_eroszak","timestamp":"2018. június. 12. 05:57","title":"Amerikai miniszter: \"A menedékjog nem a nehézségek elől menekülés joga\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]