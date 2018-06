Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyugodtan meghívhatja a barátait, hogy ők is töltsék az eszközeiket az alábbi USB-s töltővel, és nem lesz lökdösődés, mindenkinek jut az energiából.","shortLead":"Nyugodtan meghívhatja a barátait, hogy ők is töltsék az eszközeiket az alábbi USB-s töltővel, és nem lesz lökdösődés...","id":"20180612_hatvan_portos_eszkoztolto_usb_tolto_tobb_keszulek_toltse_egyszerre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edf5636-4f38-45b0-84bc-7eb8cf821763","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_hatvan_portos_eszkoztolto_usb_tolto_tobb_keszulek_toltse_egyszerre","timestamp":"2018. június. 12. 20:03","title":"Nem vicc: 60 eszközt tölthet egyszerre ezzel a töltővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kedden este a Fox televízióban beszélt az észak-koreai vezetőről, miután Szingapúrban csúcstalálkozót tartottak.\r

","shortLead":"Az amerikai elnök kedden este a Fox televízióban beszélt az észak-koreai vezetőről, miután Szingapúrban csúcstalálkozót...","id":"20180613_trump_dicseri_kim_dzsong_unt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c91a70-a7cc-41a2-9d97-870bd7803971","keywords":null,"link":"/vilag/20180613_trump_dicseri_kim_dzsong_unt","timestamp":"2018. június. 13. 07:06","title":"Erős, okos, jópofa – Trump így dicséri Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43976416-9d01-442a-87c3-b6b1477c422a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szanyi és Bródy visszalépett, így három ember között dől el az elnöki poszt: Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila és Tóth Bertalan között. ","shortLead":"Szanyi és Bródy visszalépett, így három ember között dől el az elnöki poszt: Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila és Tóth...","id":"20180611_Harman_indulnak_az_MSZP_elnoki_posztjaert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43976416-9d01-442a-87c3-b6b1477c422a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543fedcb-b6d4-4b5a-b058-5ee370dba7bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Harman_indulnak_az_MSZP_elnoki_posztjaert","timestamp":"2018. június. 11. 21:04","title":"Hárman indulnak az MSZP elnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4944cb-ce60-4000-a9d6-b6c7c4717ae2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az országon átvonuló vihar szinte mindenütt károkat okozott, a tűzoltókat kidőlt fák, elárasztott pincék miatt riasztották szerdára virradó éjjel – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. ","shortLead":"Az országon átvonuló vihar szinte mindenütt károkat okozott, a tűzoltókat kidőlt fák, elárasztott pincék miatt...","id":"20180613_mindenfele_karokat_okozott_az_ejjeli_vihar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c4944cb-ce60-4000-a9d6-b6c7c4717ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4111c9-ee7c-44d7-9abe-b76cbe8d03a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_mindenfele_karokat_okozott_az_ejjeli_vihar","timestamp":"2018. június. 13. 05:41","title":"Durva károkat okozott az éjjeli vihar, 39 ezer háztartás van még áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180611_A_COF_jol_megkutatta_hogy_nincs_baj_Magyarorszagon_civilugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163b076e-1a0f-41fc-91a7-251a6f0f4496","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_A_COF_jol_megkutatta_hogy_nincs_baj_Magyarorszagon_civilugyben","timestamp":"2018. június. 11. 10:44","title":"A CÖF jól megkutatta, hogy nincs baj Magyarországon civilügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39da2e84-3bb1-4aed-b285-8971de7af474","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A 60-as évektől próbálta szétfeszíteni az akkori egyenoktatás kereteit, majd 1988-ban megalakította az első alternatív iskolát, a most 30 éves Kincskeresőt. Úgy véli, a játék, a mozgás, a gondolkodni tanítás a legfontosabb az iskolában, és ezeket bármilyen rendszerben, bármilyen felügyelet mellett el lehet érni, ha a tanító rendelkezik belső szabadsággal. Winkler Mártával beszélgettünk, aki szerint az értelmetlen iskolai szabadság ugyanolyan káros, mint az értelmetlen előírások betartása.



","shortLead":"A 60-as évektől próbálta szétfeszíteni az akkori egyenoktatás kereteit, majd 1988-ban megalakította az első alternatív...","id":"20180611_winkler_marta_tanitas_oktatas_modszerek_alternativ_pedagogia_kincskereso_iskola","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39da2e84-3bb1-4aed-b285-8971de7af474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2d44a2-f31a-4242-944e-b6256cc7502f","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_winkler_marta_tanitas_oktatas_modszerek_alternativ_pedagogia_kincskereso_iskola","timestamp":"2018. június. 11. 13:40","title":"Winkler Márta: \"A nehezen kezelhető diákok edzettek tanítóvá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecddd167-70fc-4ca2-a647-ea1a15a0ffc3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művész 76 éves volt. ","shortLead":"A művész 76 éves volt. ","id":"20180611_Meghalt_Birkas_Akos_festo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecddd167-70fc-4ca2-a647-ea1a15a0ffc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce858622-07f4-4c64-b0d9-b2deffcb2c78","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Meghalt_Birkas_Akos_festo","timestamp":"2018. június. 11. 11:21","title":"Meghalt Birkás Ákos festőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7e3e36-c68b-4050-b05c-0b305bebe362","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel hat évre börtönbe vonul Inaki Urdangarin, a spanyol király sógora, miután a legfelső bíróság is bűnösnek találta őt közpénzek elsikkasztásában. ","shortLead":"Közel hat évre börtönbe vonul Inaki Urdangarin, a spanyol király sógora, miután a legfelső bíróság is bűnösnek találta...","id":"20180612_Bortonbe_vonul_a_spanyol_kiraly_sikkaszto_sogora","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b7e3e36-c68b-4050-b05c-0b305bebe362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ee85ec-912c-4e8d-80ca-e0ad2270037e","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Bortonbe_vonul_a_spanyol_kiraly_sikkaszto_sogora","timestamp":"2018. június. 12. 12:18","title":"Börtönbe vonul a spanyol király sikkasztó sogóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]