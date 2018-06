Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leggazdagabb fideszes újonc \"szociális érzékenysége\" most egészen különös módon nyilvánul meg.","shortLead":"A leggazdagabb fideszes újonc \"szociális érzékenysége\" most egészen különös módon nyilvánul meg.","id":"20180612_bajkai_fidesz_hajlektalan_alaptorveny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e3bcd1-2fa5-4190-a779-add02d553d41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_bajkai_fidesz_hajlektalan_alaptorveny","timestamp":"2018. június. 12. 15:40","title":"A kampányban tojást és tejet osztott, most ő állt ki a hajléktalanság betiltásának ötletével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e853a3ec-1b79-4b79-a4ac-20a05a589f83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezért kellett Meghan Markle-nek Katalin mögött állnia.","shortLead":"Ezért kellett Meghan Markle-nek Katalin mögött állnia.","id":"20180613_A_csipesi_sorrend_az_angol_kiralyi_csaladban_is_szigoru","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e853a3ec-1b79-4b79-a4ac-20a05a589f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca52a22-100a-4f3a-9e50-0826dfa613df","keywords":null,"link":"/elet/20180613_A_csipesi_sorrend_az_angol_kiralyi_csaladban_is_szigoru","timestamp":"2018. június. 13. 14:32","title":"A csípési sorrend az angol királyi családban is szigorú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba20d1b2-0b65-4ec7-9ed1-1acac453f238","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az ős GTi hátulról indított, az előző Sport-modellek finom cselekkel meghódították a középpályát és a turbó erejét élvező teljesen új Sport most ívesen kapura rúgja a játékszert. Hazai vallatáson a lakossági sportkocsi friss generációja.","shortLead":"Az ős GTi hátulról indított, az előző Sport-modellek finom cselekkel meghódították a középpályát és a turbó erejét...","id":"20180613_suzuki_swift_sport_menetproba_tokoli_repter_autoteszt_japan_gti_sportauto_tuning_kipufogo_turbomotor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba20d1b2-0b65-4ec7-9ed1-1acac453f238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f213740d-7dda-4492-a29f-f95348b2a07d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_suzuki_swift_sport_menetproba_tokoli_repter_autoteszt_japan_gti_sportauto_tuning_kipufogo_turbomotor","timestamp":"2018. június. 13. 18:57","title":"Gólhelyzet: zárt pályán nyúztuk az új Suzuki Swift Sportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0991e9ae-739f-406b-af2c-f49d204baf69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180612_Ma_65_eves_az_egyik_legfontosabb_magyar_zeneszerzogitaros_akit_szinte_elfeledtek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0991e9ae-739f-406b-af2c-f49d204baf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e22b3cf-4652-4af9-84f2-9c541a2ba36e","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Ma_65_eves_az_egyik_legfontosabb_magyar_zeneszerzogitaros_akit_szinte_elfeledtek","timestamp":"2018. június. 12. 22:30","title":"Ma 65 éves az egyik legfontosabb magyar zeneszerző-gitáros, akit szinte elfeledtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A liverpooli támadó még a Real elleni BL-döntőn sérült meg. ","shortLead":"A liverpooli támadó még a Real elleni BL-döntőn sérült meg. ","id":"20180612_Tovabbra_sem_biztos_hogy_Szalah_palyara_tud_lepni_a_vebe_nyitomeccsen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d970c04-8e86-40a0-9aff-d108dc988c28","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Tovabbra_sem_biztos_hogy_Szalah_palyara_tud_lepni_a_vebe_nyitomeccsen","timestamp":"2018. június. 12. 16:25","title":"Továbbra sem biztos, hogy Szalah pályára tud lépni a vébé nyitómeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy hónapja, hogy aktivizálta magát a Kilauea, de továbbra sem tűnik olyannak a helyzet, hogy a vulkánkitörés rövid időn belül abbamaradna. Amerikai geológusok közben folyamatosan méréseket végeznek, néhány döbbenetes eredményt pedig meg is osztottak.","shortLead":"Több mint egy hónapja, hogy aktivizálta magát a Kilauea, de továbbra sem tűnik olyannak a helyzet, hogy a vulkánkitörés...","id":"20180613_vulkan_kitores_kilaeua_lava_hawaii","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ad1f5f-e63a-4ade-9668-049c46c7e1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_vulkan_kitores_kilaeua_lava_hawaii","timestamp":"2018. június. 13. 19:03","title":"113 500 000 köbméter lávát lövellt ki öt hét alatt a Hawaii szigetén tomboló vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédkórház sürgősségi osztályát vezető Zacher Gábor szerint sem az orvosok, sem a betegek nem kezelik megfelelően a sürgősségi ellátást, vannak indokolatlanul ott megjelenő vagy beutalt betegek is. Azzal egyetért, hogy javítani kell az orvos-beteg kommunikáción, de azt mondja, nagyon nehéz minden beteget minden pillanatban megfelelően tájékoztatni, \"főleg hajnali négykor\".","shortLead":"A Honvédkórház sürgősségi osztályát vezető Zacher Gábor szerint sem az orvosok, sem a betegek nem kezelik megfelelően...","id":"20180612_Zacher_Ez_nem_a_Veszhelyzet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc9ba69-2793-4569-9d40-62d86f301c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Zacher_Ez_nem_a_Veszhelyzet","timestamp":"2018. június. 12. 13:15","title":"Zacher: \"Ez nem a Vészhelyzet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe08a18-d44e-4f2c-a448-a1e2395a4901","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol válogatott edzője lesz a Real trénere, megvan Zidane utódja.","shortLead":"A spanyol válogatott edzője lesz a Real trénere, megvan Zidane utódja.","id":"20180612_Megvan_a_Real_Madrid_uj_edzoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbe08a18-d44e-4f2c-a448-a1e2395a4901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853cbaa4-8fa8-4f9a-b3e8-efbb49367a95","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Megvan_a_Real_Madrid_uj_edzoje","timestamp":"2018. június. 12. 17:11","title":"Megvan a Real Madrid új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]