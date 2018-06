Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német autógyártó-csoportnak a kirobbant dízelbotrány miatt 1 milliárd eurót kell kifizetnie. A Volkswagen elismerte, hogy 482 ezer dízeljármű kipufogó-mérőműszerét machinálta meg.","shortLead":"A német autógyártó-csoportnak a kirobbant dízelbotrány miatt 1 milliárd eurót kell kifizetnie. A Volkswagen elismerte...","id":"20180613_Egymilliard_eurora_birsagoltak_a_Volkswagencsoportot_Nemetorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bace1b8-e20c-44b8-84b9-1794bbe7c00f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_Egymilliard_eurora_birsagoltak_a_Volkswagencsoportot_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 13. 19:59","title":"Dízelbotrány: több mint 300 milliárd forintra büntették a Volkswagent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" A Magyar Labdarúgó Szövetség megpályázza a 2021-es labdarúgótorna rendezését – írta a Világgazdaság szerdán a Fővárosi Közgyűlés előzetesen nyilvánosságra hozott napirendje alapján.\r

","shortLead":" A Magyar Labdarúgó Szövetség megpályázza a 2021-es labdarúgótorna rendezését – írta a Világgazdaság szerdán a Fővárosi...","id":"20180613_u21es_europa_bajnoksagra_palyazik_budapest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3faff3ab-6ff7-4008-b5ca-2a682877d90c","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_u21es_europa_bajnoksagra_palyazik_budapest","timestamp":"2018. június. 13. 05:56","title":"U21-es Európa-bajnokságra pályázik Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8aeaf92-0c6e-4a3f-9c12-1ef0fecc9577","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GQ szinte tényként ír arról, hogy a világ egyik legeredményesebb teniszezője hosszú idő után szerződést bont a már szinte hozzánőtt Nike-val. ","shortLead":"A GQ szinte tényként ír arról, hogy a világ egyik legeredményesebb teniszezője hosszú idő után szerződést bont a már...","id":"20180612_Gigantikus_penzt_fizetne_egy_japan_ruhamarka_Federernek_ha_otthagyja_a_Niket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8aeaf92-0c6e-4a3f-9c12-1ef0fecc9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc0cc96-07b2-42f7-bea4-d5ebca6bff9b","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_Gigantikus_penzt_fizetne_egy_japan_ruhamarka_Federernek_ha_otthagyja_a_Niket","timestamp":"2018. június. 12. 19:26","title":"Gigantikus pénzt fizetne egy japán ruhamárka Federernek, ha otthagyja a Nike-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e48e109-e2d6-462e-9471-30c0864ab328","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre csak nő az Operaház felújításának költsége, a kormány legutóbb körülbelül hétmilliárd forinttal toldotta meg a költségvetését. ","shortLead":"Egyre csak nő az Operaház felújításának költsége, a kormány legutóbb körülbelül hétmilliárd forinttal toldotta meg...","id":"20180613_ujabb_milliardokat_ad_a_kormany_az_operahaz_felujitasara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e48e109-e2d6-462e-9471-30c0864ab328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5305507a-3d2e-49ea-892a-809725ee97b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_ujabb_milliardokat_ad_a_kormany_az_operahaz_felujitasara","timestamp":"2018. június. 13. 08:22","title":"Újabb milliárdokat ad a kormány az Operaház felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b80393b-339d-483a-9c24-af97c0f45499","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ház falának rohant egy autó éjjel a XX. kerületi Nagysándor József utca és Mártírok útja kereszteződésénél, miután egy másik kocsival csattant. Egy ember súlyos, kettő könnyebb sérüléseket szenvedett. A másik autó egy oszlopnak hajtott. Mindkét kocsi alaposan összetört. Az épületben, amelynek az egyik nekirohant, valószínűleg egy üzlet működött, és annak a bejárati ajtaja is rommá tört.\r

\r

","shortLead":"Egy ház falának rohant egy autó éjjel a XX. kerületi Nagysándor József utca és Mártírok útja kereszteződésénél, miután...","id":"20180613_tort_az_ajto_es_az_uveg_haznak_rohant_egy_auto_a_XX_keruletben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b80393b-339d-483a-9c24-af97c0f45499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727badab-223f-47a1-8ac5-078101d26210","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_tort_az_ajto_es_az_uveg_haznak_rohant_egy_auto_a_XX_keruletben","timestamp":"2018. június. 13. 08:33","title":"Tört az ajtó és az üveg, háznak rohant egy autó a XX. kerületben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be9d522-31b4-4ef1-8dc6-8b77082e10b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180614_Nem_az_ordog_az_ember__Csak_elmebeteg__itt_az_uj_Quimbyklip","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be9d522-31b4-4ef1-8dc6-8b77082e10b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103c1064-5fc9-42fa-a2bd-e20be017ead9","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Nem_az_ordog_az_ember__Csak_elmebeteg__itt_az_uj_Quimbyklip","timestamp":"2018. június. 14. 10:10","title":"„Nem ördög az ember / Csak elmebeteg” – itt az új Quimby-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Alapvető emberi tulajdonság úgy megbecsülni egy termék vagy szolgáltatás értékét, hogy annak nincs sok köze a valós értékhez. Íme a viselkedési közgazdaságtan tippjei az alapvető pénzügyi hibák elkerülésére, helyesbítésére vagy enyhítésére.","shortLead":"Alapvető emberi tulajdonság úgy megbecsülni egy termék vagy szolgáltatás értékét, hogy annak nincs sok köze a valós...","id":"20180614_Mar_megint_atvertek_egy_vasarlas_soran_Legkozelebb_ezeket_gondolja_at","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc13cc85-3880-483d-a865-20fb8f723c7d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180614_Mar_megint_atvertek_egy_vasarlas_soran_Legkozelebb_ezeket_gondolja_at","timestamp":"2018. június. 14. 13:15","title":"Már megint átverték egy vásárlás során? Legközelebb ezeket gondolja át!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A múltkor néhány száz méterre ücsörögtek egymástól, arra várva, hogy odamenjen a másik. Most tényleg megtörtént a találkozó, de nem tudni, miről egyeztettek, mert Lázár azt mondta, szeretné megtartani maguknak a beszélgetést.","shortLead":"A múltkor néhány száz méterre ücsörögtek egymástól, arra várva, hogy odamenjen a másik. Most tényleg megtörtént...","id":"20180614_Lazar_titkolozik_egy_orat_beszelgetett_MarkiZay_Peterrel_de_nem_mondja_meg_mirol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cc9326-4533-45a6-a29e-30b40500003e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Lazar_titkolozik_egy_orat_beszelgetett_MarkiZay_Peterrel_de_nem_mondja_meg_mirol","timestamp":"2018. június. 14. 09:52","title":"Lázár titkolózik, egy órát beszélgetett Márki-Zay Péterrel, de nem mondja meg, miről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]