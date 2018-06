Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8d75cbb-9ae1-44a4-a541-425cb2e7a842","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Gyöngyösi és miskolci, szegregátumokban élő roma gyerekek tölthetnek öt napot nyaralásként egy tanyán, ahol játszva és élményekkel tanulhatnak, kikapcsolódhatnak. A nyaralás egyben az önbecsülésük erősítésének is fontos. A szervezőknek viszont még szükségük lenne egy kis segítségre.\r

","shortLead":"Gyöngyösi és miskolci, szegregátumokban élő roma gyerekek tölthetnek öt napot nyaralásként egy tanyán, ahol játszva és...","id":"20180612_Nyomorban_elo_roma_gyerekek_taboroztatasara_gyujtenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d75cbb-9ae1-44a4-a541-425cb2e7a842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8038e903-8e60-4ef9-b46a-788c567a16fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Nyomorban_elo_roma_gyerekek_taboroztatasara_gyujtenek","timestamp":"2018. június. 12. 15:43","title":"Nyomorban élő roma gyerekek táboroztatására gyűjtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903882ef-4e46-4141-9529-756e9c0e9573","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten és számos vidéki helyszínen is zajlanak a felújítások, a beruházók célja, hogy még vonzóbbak legyenek a plázák, és a közösségi élet valódi központjaivá váljanak.","shortLead":"Budapesten és számos vidéki helyszínen is zajlanak a felújítások, a beruházók célja, hogy még vonzóbbak legyenek...","id":"20180614_Tenyleg_azt_akarjak_a_befektetok_hogy_plazakban_eljuk_az_eletunket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=903882ef-4e46-4141-9529-756e9c0e9573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cb4eac-01a2-444a-9336-ef6093ec3c65","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Tenyleg_azt_akarjak_a_befektetok_hogy_plazakban_eljuk_az_eletunket","timestamp":"2018. június. 14. 12:46","title":"Tényleg azt akarják a befektetők, hogy plázákban éljük az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7cf8a6-6e32-4d0e-a4a8-b9458de1892a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több, hazánk útjain is közlekedő Mercedes esetében rendelt el visszahívást a gyártó a német kormánnyal folyatott tárgyalás után.","shortLead":"Több, hazánk útjain is közlekedő Mercedes esetében rendelt el visszahívást a gyártó a német kormánnyal folyatott...","id":"20180612_mercedes_dizelbotrany_visszahivas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7cf8a6-6e32-4d0e-a4a8-b9458de1892a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44794965-aa45-4845-a6e6-39ea8a8e8418","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_mercedes_dizelbotrany_visszahivas","timestamp":"2018. június. 12. 17:31","title":"774 ezer autót hív vissza a Mercedes Európában – az öné is köztük van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420f7996-f53f-453f-aa4b-0bca4a0f5647","c_author":"","category":"sport","description":"Az egyiptomi edző elárulta, játszhat-e legnagyobb sztárja az első csoportmeccsen vagy sem. ","shortLead":"Az egyiptomi edző elárulta, játszhat-e legnagyobb sztárja az első csoportmeccsen vagy sem. ","id":"20180614_Eldolt_Szalah_sorsa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=420f7996-f53f-453f-aa4b-0bca4a0f5647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1de244-ea67-40a8-8b42-23d8ddf9986f","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Eldolt_Szalah_sorsa","timestamp":"2018. június. 14. 14:48","title":"Eldőlt Szalah sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc7aba7-7c0e-44e7-9436-cd1b81aabfbe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átadta Sylvester Stallone nemierőszak-ügyét a Santa Monica-i rendőrség a Los Angeles-i kerületi ügyészségnek. Hamarosan megvizsgálják a filmsztár ellen felmerült szexuális bűncselekmény vádját – jelentette be Greg Riesling, az ügyészség szóvivője.","shortLead":"Átadta Sylvester Stallone nemierőszak-ügyét a Santa Monica-i rendőrség a Los Angeles-i kerületi ügyészségnek. Hamarosan...","id":"20180614_Mar_az_ugyeszseg_elott_van_Stallone_szexbotranya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dc7aba7-7c0e-44e7-9436-cd1b81aabfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ef13ad-7515-4bff-94c6-8fb78e3382fe","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Mar_az_ugyeszseg_elott_van_Stallone_szexbotranya","timestamp":"2018. június. 14. 10:54","title":"Már az ügyészség előtt van Stallone szexbotránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180613_Az_Amnestyt_megtrollkodo_Hollik_Istvan_felretett_egy_matricat_Karacsony_Gergelynek_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358842eb-bf91-4417-97b8-3df280c2e141","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Az_Amnestyt_megtrollkodo_Hollik_Istvan_felretett_egy_matricat_Karacsony_Gergelynek_is","timestamp":"2018. június. 13. 12:35","title":"Az Amnestyt megtrollkodó Hollik István félretett egy matricát Karácsony Gergelynek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8155f77-7ceb-48cc-8668-fe3e63f378ab","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csütörtökön kezdődik az oroszországi focivébé, felvezető sorozatunk első részében az A és a B csoport csapatait mutatjuk be. ","shortLead":"Csütörtökön kezdődik az oroszországi focivébé, felvezető sorozatunk első részében az A és a B csoport csapatait...","id":"20180612_foci_vb_csoportok_a_csoport_b_csoport","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8155f77-7ceb-48cc-8668-fe3e63f378ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624465fa-773c-4aa3-941a-9a6f135604a6","keywords":null,"link":"/sport/20180612_foci_vb_csoportok_a_csoport_b_csoport","timestamp":"2018. június. 12. 16:03","title":"Nagyágyúkkal indul a focivébé: bemutatjuk az A és B csoportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e265dab8-a48d-4780-b0fb-74464b61585b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis az IQ-szint csökkenését állapították meg norvég kutatók az elmúlt bő négy évtized eredményeit tekintve. A korábbi IQ-növekedést az egészségügy és oktatás fejlődésével magyarázták a kutatók, a mostani romlást a környezetszennyezésnek, illetve a kevesebb olvasásnak és több számítógépes játéknak tudják be.","shortLead":"Legalábbis az IQ-szint csökkenését állapították meg norvég kutatók az elmúlt bő négy évtized eredményeit tekintve...","id":"20180613_A_70es_evekig_okosabbak_lettek_azota_butulnak_az_emberek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e265dab8-a48d-4780-b0fb-74464b61585b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010b542c-06f4-4529-b066-a001dc6adafa","keywords":null,"link":"/elet/20180613_A_70es_evekig_okosabbak_lettek_azota_butulnak_az_emberek","timestamp":"2018. június. 13. 16:53","title":"A '70-es évekig okosabbak lettek, azóta butulnak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]