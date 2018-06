Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b900f2ea-ea61-4134-a0a3-c4095c7489fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vakon vizsgázott kitűnőre szakácsként a kisteleki Kurucsai Szabolcs, trükkös megoldásokkal oldotta meg, hogy nem lát. Pedig alig találtak neki gyakorló helyet.","shortLead":"Vakon vizsgázott kitűnőre szakácsként a kisteleki Kurucsai Szabolcs, trükkös megoldásokkal oldotta meg, hogy nem lát...","id":"20180612_Bebizonyitotta_vakon_is_lehet_szakacs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b900f2ea-ea61-4134-a0a3-c4095c7489fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a050d6d-a7e8-400b-818d-af5e4b589f84","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_Bebizonyitotta_vakon_is_lehet_szakacs","timestamp":"2018. június. 12. 11:35","title":"Bebizonyította, vakon is lehet szakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó ideje kiterjedt megfigyelőrendszer pásztázza Kína publikus helyszíneit. A mindent látó “szemek” rövidesen az iskolákban is megjelennek, a cél pedig ugyanaz: látni akarják, mit csinál egy diák, ha nem a tanárra figyel éppen. ","shortLead":"Jó ideje kiterjedt megfigyelőrendszer pásztázza Kína publikus helyszíneit. A mindent látó “szemek” rövidesen...","id":"20180612_kina_kamera_rendszer_arcfelismeres_napszemuveg_iskola_osztaly","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd677ef-1eec-4ac7-806c-10406096310a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_kina_kamera_rendszer_arcfelismeres_napszemuveg_iskola_osztaly","timestamp":"2018. június. 12. 12:03","title":"Ön is beleborzong, ha meglátja, hogyan figyelik meg az iskolásokat Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalkorú elkövetők és gyermekkorú társuk az aznap felvett nyugdíját vették el a sértettől. ","shortLead":"A fiatalkorú elkövetők és gyermekkorú társuk az aznap felvett nyugdíját vették el a sértettől. ","id":"20180613_95_eves_ferfit_rabolt_ki_harom_tizeneves","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55f1961-880c-44d2-960f-6894731b5306","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_95_eves_ferfit_rabolt_ki_harom_tizeneves","timestamp":"2018. június. 13. 12:21","title":"95 éves férfit rabolt ki három tizenéves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A liverpooli támadó még a Real elleni BL-döntőn sérült meg. ","shortLead":"A liverpooli támadó még a Real elleni BL-döntőn sérült meg. ","id":"20180612_Tovabbra_sem_biztos_hogy_Szalah_palyara_tud_lepni_a_vebe_nyitomeccsen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d970c04-8e86-40a0-9aff-d108dc988c28","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Tovabbra_sem_biztos_hogy_Szalah_palyara_tud_lepni_a_vebe_nyitomeccsen","timestamp":"2018. június. 12. 16:25","title":"Továbbra sem biztos, hogy Szalah pályára tud lépni a vébé nyitómeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a867a2f1-7978-4c92-b2a8-ec6754565efb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pszichiátriai kezelését követően két gyerekgyilkosság körülményeit kell majd felderítenie Amy Adamsnek. Nem lesz könnyű menet. ","shortLead":"Pszichiátriai kezelését követően két gyerekgyilkosság körülményeit kell majd felderítenie Amy Adamsnek. Nem lesz könnyű...","id":"20180612_Felall_az_ember_hatan_a_szor_az_uj_HBOsorozat_elozetesetol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a867a2f1-7978-4c92-b2a8-ec6754565efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b17015-86a6-4fe1-8bff-e2545b67f59f","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Felall_az_ember_hatan_a_szor_az_uj_HBOsorozat_elozetesetol","timestamp":"2018. június. 12. 16:15","title":"Feláll az ember hátán a szőr az új HBO-sorozat előzetesétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország, 2018.","shortLead":"Magyarország, 2018.","id":"20180613_Ketszer_annyian_hallottak_a_szurikatarol_mint_arrol_hogy_ki_a_Jobbik_uj_elnoke","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb56f78-6774-48ad-a00c-b5356d104570","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Ketszer_annyian_hallottak_a_szurikatarol_mint_arrol_hogy_ki_a_Jobbik_uj_elnoke","timestamp":"2018. június. 13. 14:51","title":"Kétszer annyian hallottak a szurikátáról, mint arról, hogy ki a Jobbik új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c7d1af-5eac-4ad1-b4bd-03ee77a93ebc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy washingtoni kerületi bíró szabad utat engedett kedden annak, hogy az AT&T telekommunikációs vállalat felvásárolja a Time Warner médiakonszernt.","shortLead":"Egy washingtoni kerületi bíró szabad utat engedett kedden annak, hogy az AT&T telekommunikációs vállalat felvásárolja...","id":"20180613_osszejon_a_gigauzlet_viheti_az_att_a_time_warnert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c7d1af-5eac-4ad1-b4bd-03ee77a93ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a0995f-8a8a-4638-9345-d7a6be113a3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_osszejon_a_gigauzlet_viheti_az_att_a_time_warnert","timestamp":"2018. június. 13. 06:25","title":"Összejön a gigaüzlet: viheti az AT&T a Time Warnert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45664b1e-66e2-4fdb-9ceb-5beb655e72a7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda válogatott 22-26-ra kikapott Szlovénia csapatától, így 51-50-es összesítéssel kijutott a jövő januári, dán-német közös rendezésű világbajnokságra.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda válogatott 22-26-ra kikapott Szlovénia csapatától, így 51-50-es összesítéssel kijutott a jövő...","id":"20180613_tulelte_a_dramat_kijutott_a_vebere_a_ferfi_kezilabdavalogatott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45664b1e-66e2-4fdb-9ceb-5beb655e72a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d18c5e-d9e7-4a44-89f1-a3d0005717c8","keywords":null,"link":"/sport/20180613_tulelte_a_dramat_kijutott_a_vebere_a_ferfi_kezilabdavalogatott","timestamp":"2018. június. 13. 20:45","title":"Túlélte a drámát, kijutott a vébére a férfi kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]