[{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Shane Tusup bírósághoz is fordulhat azért, ha Hosszú Katinka még mindig az ő edzéstervét használja.","shortLead":"Shane Tusup bírósághoz is fordulhat azért, ha Hosszú Katinka még mindig az ő edzéstervét használja.","id":"20180613_hosszu_shane_edzesterv","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7ca38a-3b0c-4fc1-8338-0e85765377b6","keywords":null,"link":"/sport/20180613_hosszu_shane_edzesterv","timestamp":"2018. június. 13. 09:48","title":"Újabb fronton támadhatja Tusup Hosszút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809f1c9e-ac73-4b4b-b162-d7b80b7db97e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen akkor vált újra elérhető, amikor igazán konfliktusokkal terhelt lett a Jobbik és sorra léptek ki a pártból a politikusok.","shortLead":"Éppen akkor vált újra elérhető, amikor igazán konfliktusokkal terhelt lett a Jobbik és sorra léptek ki a pártból...","id":"20180613_Ujra_mukodik_a_parlamentben_a_kurucinfo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=809f1c9e-ac73-4b4b-b162-d7b80b7db97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9926a72b-ade4-4182-bef3-61c19b196b67","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Ujra_mukodik_a_parlamentben_a_kurucinfo","timestamp":"2018. június. 13. 20:44","title":"Újra működik a parlamentben a kuruc.info","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A köztisztviselők és a dolgozni kívánó nyugdíjasok örülhetnek a legjobban a kormány jövő évi gazdasági terveinek, amelyek alapját, a költségvetést most mutatta be Varga Mihály pénzügyminiszter. Mások annyira nem örülhetnek, bár különösebb nyoma nincs az Orbán Viktor által vizionált válságnak sem.

","shortLead":"A köztisztviselők és a dolgozni kívánó nyugdíjasok örülhetnek a legjobban a kormány jövő évi gazdasági terveinek...","id":"20180613_Beremeles_johet_az_allami_szferaban_de_adocsokkentesre_hiaba_varunk__itt_az_uj_koltsegvetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c183612-245c-4306-b0a3-8ecaab77c6d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Beremeles_johet_az_allami_szferaban_de_adocsokkentesre_hiaba_varunk__itt_az_uj_koltsegvetes","timestamp":"2018. június. 13. 17:05","title":"Béremelés jöhet az állami szférában, de adócsökkentésre hiába várunk – itt az új költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7a2511-e72f-4e37-81e2-e5b2c845999b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kitört a pánik.","shortLead":"Kitört a pánik.","id":"20180612_Kinai_nagypapa_ovoda_panik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e7a2511-e72f-4e37-81e2-e5b2c845999b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79658300-01b3-47aa-b91c-dc349ea36c8f","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Kinai_nagypapa_ovoda_panik","timestamp":"2018. június. 12. 16:58","title":"Véletlenül rossz gyereket hozott el egy kínai nagypapa az óvodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" A Magyar Labdarúgó Szövetség megpályázza a 2021-es labdarúgótorna rendezését – írta a Világgazdaság szerdán a Fővárosi Közgyűlés előzetesen nyilvánosságra hozott napirendje alapján.\r

","shortLead":" A Magyar Labdarúgó Szövetség megpályázza a 2021-es labdarúgótorna rendezését – írta a Világgazdaság szerdán a Fővárosi...","id":"20180613_u21es_europa_bajnoksagra_palyazik_budapest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3faff3ab-6ff7-4008-b5ca-2a682877d90c","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_u21es_europa_bajnoksagra_palyazik_budapest","timestamp":"2018. június. 13. 05:56","title":"U21-es Európa-bajnokságra pályázik Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c64e1d0-b138-464b-a473-36c01542518d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Summit – magyarul csúcs, csúcspont, tetőpont. A sokszor, sok helyen használt angol kifejezés a számítástechnikába is bevonul, az amerikaiak ugyanis megépítették a világ immár legerősebb szuperszámítógépét, a Summitot.","shortLead":"Summit – magyarul csúcs, csúcspont, tetőpont. A sokszor, sok helyen használt angol kifejezés a számítástechnikába is...","id":"20180613_summit_a_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_specifikacio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c64e1d0-b138-464b-a473-36c01542518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ae05f4-4603-46d0-83bb-e911a630b2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_summit_a_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_specifikacio","timestamp":"2018. június. 13. 15:03","title":"Mégis mi van a világ leggyorsabb számítógépében, mitől ilyen erős?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9362ffe0-df63-4b9f-95cd-ec1365483c18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az elemző szerint a kormányfő nem háborút, csak csatát nyert. Az ellenzék pedig nem képes saját témákat felmutatni, csak technikai kérdésekkel foglalkozik.","shortLead":"De az elemző szerint a kormányfő nem háborút, csak csatát nyert. Az ellenzék pedig nem képes saját témákat felmutatni...","id":"20180612_Torok_Gabor_Orban_Viktor_Fidesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9362ffe0-df63-4b9f-95cd-ec1365483c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b6150a-da69-45dd-bbfd-5d5c49b12b44","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Torok_Gabor_Orban_Viktor_Fidesz","timestamp":"2018. június. 12. 11:28","title":"Török Gábor: Az ellenzék elfogadta, hogy Orbán addig lesz hatalmon, amíg akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"vilag","description":"Az egész világ ünnepli most a koreai-amerikai megállapodást, de az már most látszik, nagyon az út elején járnak a \"tartós béke\" megteremtésében. Az egyik legfontosabb kérdés, milyen biztonsági biztosítékokkal lenne elégedett Kim Dzson Un a nukleáris leszerelésért cserébe, hiszen atomfegyvere országa biztonsága mellett saját politikai rendszerének érinthetetlenségét is biztosítja. Még az is lehet, hogy a phenjani vezér átverte Trumpot – de akár országa sorsfordulója is lehet a mai nap.\r

\r

","shortLead":"Az egész világ ünnepli most a koreai-amerikai megállapodást, de az már most látszik, nagyon az út elején járnak...","id":"20180612_Kim_es_Trump__A_legnagyobb_sorsfordulo_vagy_atveres_a_vilagtortenelemben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61b7a97-1572-4e2a-afcc-40eb51ce96f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Kim_es_Trump__A_legnagyobb_sorsfordulo_vagy_atveres_a_vilagtortenelemben","timestamp":"2018. június. 12. 17:40","title":"Trump és Kim: A világtörténelem legnagyobb sorsfordulója vagy átverés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]