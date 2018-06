Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A köztisztviselők és a dolgozni kívánó nyugdíjasok örülhetnek a legjobban a kormány jövő évi gazdasági terveinek, amelyek alapját, a költségvetést most mutatta be Varga Mihály pénzügyminiszter. Mások annyira nem örülhetnek, bár különösebb nyoma nincs az Orbán Viktor által vizionált válságnak sem.

","shortLead":"A köztisztviselők és a dolgozni kívánó nyugdíjasok örülhetnek a legjobban a kormány jövő évi gazdasági terveinek...","id":"20180613_Beremeles_johet_az_allami_szferaban_de_adocsokkentesre_hiaba_varunk__itt_az_uj_koltsegvetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c183612-245c-4306-b0a3-8ecaab77c6d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Beremeles_johet_az_allami_szferaban_de_adocsokkentesre_hiaba_varunk__itt_az_uj_koltsegvetes","timestamp":"2018. június. 13. 17:05","title":"Béremelés jöhet az állami szférában, de adócsökkentésre hiába várunk – itt az új költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Shane Tusup bírósághoz is fordulhat azért, ha Hosszú Katinka még mindig az ő edzéstervét használja.","shortLead":"Shane Tusup bírósághoz is fordulhat azért, ha Hosszú Katinka még mindig az ő edzéstervét használja.","id":"20180613_hosszu_shane_edzesterv","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7ca38a-3b0c-4fc1-8338-0e85765377b6","keywords":null,"link":"/sport/20180613_hosszu_shane_edzesterv","timestamp":"2018. június. 13. 09:48","title":"Újabb fronton támadhatja Tusup Hosszút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0552bf-6b07-43ca-a8f9-8b4d1e2d080a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Poénnak sem volt rossz, de még eredményes is volt annak a keceli fiatalnak az akciója, aki sajátos netes videóval tiltakozott az utak tűrhetetlen állapota miatt.","shortLead":"Poénnak sem volt rossz, de még eredményes is volt annak a keceli fiatalnak az akciója, aki sajátos netes videóval...","id":"20180613_Megorult_a_net_a_tocsaatuszo_fiatalert_rogton_kijavitottak_az_utat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c0552bf-6b07-43ca-a8f9-8b4d1e2d080a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb98ad6-6380-4f18-a567-704495a91114","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Megorult_a_net_a_tocsaatuszo_fiatalert_rogton_kijavitottak_az_utat","timestamp":"2018. június. 13. 10:24","title":"Megőrült a net a tócsaátúszó videóért, rögtön kijavították az utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc év után első fokon felmentéssel zárult az a büntetőügy, amelyben a Postapalota eladása miatt hűtlen kezeléssel vádolták a Magyar Posta korábbi vezetőit. Tóth Erzsébet bíró finoman odamondogatott a vád állam nevében eljáró képviselőinek is.","shortLead":"Nyolc év után első fokon felmentéssel zárult az a büntetőügy, amelyben a Postapalota eladása miatt hűtlen kezeléssel...","id":"20180614_Politikai_felhangokrol_beszelt_Gyurcsany_miniszterenek_felmentesekor_a_biro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1b32fa-34d2-4420-88f4-3a79bea3700a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Politikai_felhangokrol_beszelt_Gyurcsany_miniszterenek_felmentesekor_a_biro","timestamp":"2018. június. 14. 14:02","title":"Politikai felhangokról beszélt Gyurcsány miniszterének felmentésekor a bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely. A magyar kormány csak olyan EU-s költségvetést tud támogatni, amely nem bünteti azokat, akik mögött teljesítmény van. A mostani tervezet ilyen. Erről és az alkotmánymódosításról is beszélt a miniszter.","shortLead":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely. A magyar kormány csak olyan EU-s költségvetést tud támogatni, amely nem bünteti...","id":"20180614_Gulyas_Elfogadhatatlan_az_EUs_koltsegvetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50563a49-9e6f-4956-b825-e2e3b6c524ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Gulyas_Elfogadhatatlan_az_EUs_koltsegvetes","timestamp":"2018. június. 14. 10:23","title":"Gulyás: Aki hajléktalan, be kell vinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal pár állítja, ők csak egyszer csókolták meg egymást, miután az Uber-sofőr félreállt, és kiszállította őket. Az Uber szabályzata szerint tilos az autóban csókolózni. A sofőrt azonban az eset kivizsgálása után kirúgták.","shortLead":"A fiatal pár állítja, ők csak egyszer csókolták meg egymást, miután az Uber-sofőr félreállt, és kiszállította őket...","id":"20180613_Kirugtak_az_ubersofort_aki_kitett_ket_csokolozo_not_az_autojabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5200fb-059c-48e1-83ce-e0b8412c3637","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Kirugtak_az_ubersofort_aki_kitett_ket_csokolozo_not_az_autojabol","timestamp":"2018. június. 13. 14:20","title":"Kirúgták az Uber-sofőrt, aki kitett két csókolózó nőt az autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af15c80-d674-4730-bd37-ee738f8ab0d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A holland törvényhozás kedden hagyta jóvá az Ukrajnával kötött tavalyi megállapodást, amely szerint Hollandiában fogják bíróság elé állítani a tragédia felelőseit.","shortLead":"A holland törvényhozás kedden hagyta jóvá az Ukrajnával kötött tavalyi megállapodást, amely szerint Hollandiában fogják...","id":"20180613_holland_birosag_targyaljak_az_ukrajnaban_lelott_utasszalito_gep_ugyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af15c80-d674-4730-bd37-ee738f8ab0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ba0811-86d9-4e11-8892-066cb083f1ff","keywords":null,"link":"/vilag/20180613_holland_birosag_targyaljak_az_ukrajnaban_lelott_utasszalito_gep_ugyet","timestamp":"2018. június. 13. 10:51","title":"Holland bíróságon tárgyalják az Ukrajnában lelőtt utasszállító gép ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21381113-75d1-4197-87bf-75fbb06dd8f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A posztapokaliptikus világban játszódó The Last of Us első része is brutális hullámvasút volt, a folytatásban azonban a korábbiaknál is sokkal drámaibb eseményekre készülhetnek a játékosok. Mutatjuk a PlayStation egyik legütősebb címének folytatásából készült első gameplay videót.","shortLead":"A posztapokaliptikus világban játszódó The Last of Us első része is brutális hullámvasút volt, a folytatásban azonban...","id":"20180612_the_last_of_us_2_gameplay_video_trailer_naughty_dog_e3_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21381113-75d1-4197-87bf-75fbb06dd8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b390327-20cb-4749-b97a-cebc5e7f5f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_the_last_of_us_2_gameplay_video_trailer_naughty_dog_e3_2018","timestamp":"2018. június. 12. 19:03","title":"Itt a PlayStation újabb nagyágyúja: kegyetlen világ vár a játékosra a Last of Us 2-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]