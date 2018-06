Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dea3820-d52b-4aa8-8621-4adeb2f70837","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő mindig is hitt abban, hogy ez meg fog történni. És most meghatódott. ","shortLead":"Ő mindig is hitt abban, hogy ez meg fog történni. És most meghatódott. ","id":"20180612_Dennis_Rodman_elsirta_magat_KIm_Dzsong_Un_es_Donald_Trump_talalkozojan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dea3820-d52b-4aa8-8621-4adeb2f70837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b865c2-be6d-43a6-b245-a539e634b0bb","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Dennis_Rodman_elsirta_magat_KIm_Dzsong_Un_es_Donald_Trump_talalkozojan","timestamp":"2018. június. 12. 08:45","title":"Dennis Rodman elsírta magát Kim Dzsong Un és Donald Trump találkozóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Majdnem egy centiméterrel növelte a világ tengereinek szintjét az 1990-es évek eleje óta a gyorsuló antarktiszi jégolvadás, a kontinens háromezer milliárd tonna jeget veszített el 1992 és 2017 között a Nature című tudományos folyóiratban szerdán közzétett tanulmány szerint.","shortLead":"Majdnem egy centiméterrel növelte a világ tengereinek szintjét az 1990-es évek eleje óta a gyorsuló antarktiszi...","id":"20180614_antarktisz_jegolvadas_felgyorsult_tengerszint_emelkedese_klimavaltozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d42d61-7e60-4a0a-ad92-0bd27e0f7808","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_antarktisz_jegolvadas_felgyorsult_tengerszint_emelkedese_klimavaltozas","timestamp":"2018. június. 14. 06:03","title":"Na, ez baj: felgyorsult a jégolvadás az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473e7b2-a737-4156-b457-5f1628447c7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még áprilisban rögzítette a svéd utakon egy autós fedélzeti kamerája, ahogy egy Volvo frontálisan karambolozik egy kamionnal.","shortLead":"Még áprilisban rögzítette a svéd utakon egy autós fedélzeti kamerája, ahogy egy Volvo frontálisan karambolozik...","id":"20180614_scania_kamion_volvo_xc70_frontalis_utkozes_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4473e7b2-a737-4156-b457-5f1628447c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644d5a3d-8fa3-4682-9bec-88b5366c353f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_scania_kamion_volvo_xc70_frontalis_utkozes_baleset_video","timestamp":"2018. június. 14. 04:01","title":"Szemből érkező kamionnal ütközött a Volvo, mégis megmenekült a sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f27bee-d045-4476-b78a-14fa8878f7fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villanyautók gyártásához kevesebb munkaerő szükséges, mint a belső égésű motorosokéhoz.","shortLead":"A villanyautók gyártásához kevesebb munkaerő szükséges, mint a belső égésű motorosokéhoz.","id":"20180613_elektromos_hibrid_auto_villanyauto_dizel_benzinmotor_autogyartas_hajtaslanc_nemet_munkahelyek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f27bee-d045-4476-b78a-14fa8878f7fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88376679-f54f-4842-aca8-3b93a6f48926","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_elektromos_hibrid_auto_villanyauto_dizel_benzinmotor_autogyartas_hajtaslanc_nemet_munkahelyek","timestamp":"2018. június. 13. 06:41","title":"Tömegek kerülhetnek utcára az elektromos autók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hunyorítva terepjárónak tűnő emelt karosszériás személyautók népszerűsége az egekben, és még nincs vége a térnyerésnek.","shortLead":"A hunyorítva terepjárónak tűnő emelt karosszériás személyautók népszerűsége az egekben, és még nincs vége...","id":"20180613_suv_divatterepjaro_suzuki_vitara_audi_q8_lamborghini_urus_rollsroyce_cullinan_ferrari","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd70f22-2047-4fd4-976a-bb66248a9edb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_suv_divatterepjaro_suzuki_vitara_audi_q8_lamborghini_urus_rollsroyce_cullinan_ferrari","timestamp":"2018. június. 13. 08:21","title":"Nem kérdés, mindent letarolnak a divatterepjárók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A férfi szerint elektromos tűz volt, senki sem sérült meg, de \"valaki rosszul lett az idegességtől, hozzá hívtak mentőt. Robbanás nem volt, de a raktár és a tartalma porrá égett.\"","shortLead":"A férfi szerint elektromos tűz volt, senki sem sérült meg, de \"valaki rosszul lett az idegességtől, hozzá hívtak...","id":"20180613_Szemtanu_a_tuzesetrol_A_raktar_porra_egett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb85dd50-a0db-488f-b3a7-a375c76cf5b0","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Szemtanu_a_tuzesetrol_A_raktar_porra_egett","timestamp":"2018. június. 13. 11:15","title":"Szemtanú a tűzesetről: \"A Ramiris raktára porrá égett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e8cd2e-1a90-401c-b0f9-c62d8232ca8c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jöhetnek a drónok az Országos Mentőszolgálathoz. Ezek gyorsabban a helyszínre érkezhetnek ugyanis, mint egy mentőautó.","shortLead":"Jöhetnek a drónok az Országos Mentőszolgálathoz. Ezek gyorsabban a helyszínre érkezhetnek ugyanis, mint egy mentőautó.","id":"20180612_dron_hozna_itthon_a_defibrillatort_ha_baj_van","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e8cd2e-1a90-401c-b0f9-c62d8232ca8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d8b936-bb2e-4374-b806-ac0c56c88256","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_dron_hozna_itthon_a_defibrillatort_ha_baj_van","timestamp":"2018. június. 12. 18:22","title":"Drón hozná itthon a defibrillátort, ha baj van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leggazdagabb fideszes újonc \"szociális érzékenysége\" most egészen különös módon nyilvánul meg.","shortLead":"A leggazdagabb fideszes újonc \"szociális érzékenysége\" most egészen különös módon nyilvánul meg.","id":"20180612_bajkai_fidesz_hajlektalan_alaptorveny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e3bcd1-2fa5-4190-a779-add02d553d41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_bajkai_fidesz_hajlektalan_alaptorveny","timestamp":"2018. június. 12. 15:40","title":"A kampányban tojást és tejet osztott, most ő állt ki a hajléktalanság betiltásának ötletével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]