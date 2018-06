Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b8b7a85-1de2-4b04-a2c8-05024993207f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mosoly-tréninget a moszkvai metró és az állami vasút dolgozóinak, illetve a FIFA embereinek kell elvégezniük.\r

","shortLead":"A mosoly-tréninget a moszkvai metró és az állami vasút dolgozóinak, illetve a FIFA embereinek kell elvégezniük.\r

","id":"20180613_Mosolyogni_tanitjak_az_orosz_dolgozokat_a_focivb_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b8b7a85-1de2-4b04-a2c8-05024993207f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bad43b-2273-4610-af34-25c2151a737f","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Mosolyogni_tanitjak_az_orosz_dolgozokat_a_focivb_elott","timestamp":"2018. június. 13. 20:21","title":"Mosolyogni tanítják az orosz dolgozókat a foci-vb előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26644ee1-d3ba-4e0a-a54d-44f2bd8d368d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény már most is büntethetővé teszi az életvitelszerű közterületen tartózkodást, ezek után már csak azt húzhatja a Fidesz, ha az egész országban betiltja a hajléktalanságot. A hatóságok most is felléphetnének ugyan a hajléktalanok ellen, az adatok alapján mégsem teszik. Legutóbb 2016 őszén intézkedtek életvitelszerű közterületen élés miatt. Választások környékén a hajléktalanok elleni kampány is felpörög.","shortLead":"Az Alaptörvény már most is büntethetővé teszi az életvitelszerű közterületen tartózkodást, ezek után már csak azt...","id":"20180613_alkotmanymodositas_fidesz_hajlektalan_varos_mindenkie_tasz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26644ee1-d3ba-4e0a-a54d-44f2bd8d368d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283a9903-ec56-4aa0-a771-8209668c114f","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_alkotmanymodositas_fidesz_hajlektalan_varos_mindenkie_tasz","timestamp":"2018. június. 13. 12:30","title":"Mit akar a Fidesz a hajléktalanság tiltásával? \"Ez valószínűleg inkább hecckampány lesz\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hollandia mellett Horvátország és Spanyolország került még a magyar női kézilabda-válogatott csoportjába a november 29-én kezdődő és december 16-ig tartó Európa-bajnokságon.","shortLead":"Hollandia mellett Horvátország és Spanyolország került még a magyar női kézilabda-válogatott csoportjába a november...","id":"20180612_kezilabda_eb_kemeny_ellenfelek_a_magyar_csoportban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4701107e-e67e-4409-be13-54e752d819c4","keywords":null,"link":"/sport/20180612_kezilabda_eb_kemeny_ellenfelek_a_magyar_csoportban","timestamp":"2018. június. 12. 13:18","title":"Kézilabda-Eb: kemény ellenfelek a magyar csoportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd8e1c-379f-464a-bfae-1de317ebdad1","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Valter Adam Casotto tökéletesen érti a ráncainkat, olvassa a bőrünk textúráját. Pedig nem bőrgyógyász, nem is plasztikai sebész, Casotto képzőművész, aki a Trónok harcában és a Harry Potterben maszkmesterként is dolgozott. Jelenlegi, olaszországi kiállítására viszont hiperrealisztikus szobrokat készített „emberi bőrből”. A kültakarónk tökéletlensége láttán keletkezett zavarunkat interjúval lepleztük.","shortLead":"Valter Adam Casotto tökéletesen érti a ráncainkat, olvassa a bőrünk textúráját. Pedig nem bőrgyógyász, nem is...","id":"20180613_A_borunk_rancosodik_elcsunyul_de_legbelul_gyerekkorunk_ota_nem_valtozunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd8e1c-379f-464a-bfae-1de317ebdad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f1a84e-5a6b-46a2-a4b1-1958810e37a0","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_A_borunk_rancosodik_elcsunyul_de_legbelul_gyerekkorunk_ota_nem_valtozunk","timestamp":"2018. június. 13. 20:00","title":"A bőrünk ráncosodik, elcsúnyul, de legbelül nem változunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak az a kérdés, büntetés vagy kitüntetett feladat ez a belvárosban a választások idején alulmaradt képviselő számára?","shortLead":"Már csak az a kérdés, büntetés vagy kitüntetett feladat ez a belvárosban a választások idején alulmaradt képviselő...","id":"20180612_Uj_fegyvert_vet_be_a_Fidesz_a_migracio_ellen_ugy_hivjak_Hollik_Istvan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd8b899-c211-49a7-a7da-bff66de91766","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Uj_fegyvert_vet_be_a_Fidesz_a_migracio_ellen_ugy_hivjak_Hollik_Istvan","timestamp":"2018. június. 12. 17:27","title":"Új fegyvert vet be a Fidesz a migráció ellen, úgy hívják: Hollik István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe08a18-d44e-4f2c-a448-a1e2395a4901","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol válogatott edzője lesz a Real trénere, megvan Zidane utódja.","shortLead":"A spanyol válogatott edzője lesz a Real trénere, megvan Zidane utódja.","id":"20180612_Megvan_a_Real_Madrid_uj_edzoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbe08a18-d44e-4f2c-a448-a1e2395a4901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853cbaa4-8fa8-4f9a-b3e8-efbb49367a95","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Megvan_a_Real_Madrid_uj_edzoje","timestamp":"2018. június. 12. 17:11","title":"Megvan a Real Madrid új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02532a33-41c5-4359-970d-642dfc091194","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rongálás miatt indítanak eljárást.","shortLead":"Rongálás miatt indítanak eljárást.","id":"20180613_Eljarast_indit_a_rendorseg_az_angyalfoldi_raktartuz_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02532a33-41c5-4359-970d-642dfc091194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01e3a75-fba9-40b0-b4e6-eeecb1256bfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Eljarast_indit_a_rendorseg_az_angyalfoldi_raktartuz_miatt","timestamp":"2018. június. 13. 15:45","title":"Eljárást indít a rendőrség az angyalföldi raktártűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478916f8-9bbb-4e17-83b8-2f5ac83d4425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy angol dizájner, Tim Holmes, 32 Grand Prix-autót öltöztetett nemzeti mezbe.","shortLead":"Egy angol dizájner, Tim Holmes, 32 Grand Prix-autót öltöztetett nemzeti mezbe.","id":"20180614_A_foci_VB_elott_befutottak_a_focimezes_Forma1es_autok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=478916f8-9bbb-4e17-83b8-2f5ac83d4425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b2db99-f2cc-40b4-97c2-adebe3f8db55","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_A_foci_VB_elott_befutottak_a_focimezes_Forma1es_autok","timestamp":"2018. június. 14. 09:24","title":"A vb előtt befutottak a focimezes Forma–1-es autók is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]