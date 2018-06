Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce6f7654-641f-41f6-a1fd-da9d5a0a2c1b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kifejezetten üdítően hatna Ukrajna sokfelé igencsak lepukkant közlekedési rendszerére, ha egyszer valóság lenne a hyperloopként ismert vákuumvasút, és ott is lehetne vele napi szinten utazni. Ilyen elképzelések vannak már más országokban is. Ukrajnában Dnyipro városban építenének tesztpályát.","shortLead":"Kifejezetten üdítően hatna Ukrajna sokfelé igencsak lepukkant közlekedési rendszerére, ha egyszer valóság lenne...","id":"20180614_ukrajna_is_hyperloopot_szeretne_kerdes_valosag_lesze_valaha","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce6f7654-641f-41f6-a1fd-da9d5a0a2c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096de890-3b85-4acd-a829-87bd6a44cec5","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_ukrajna_is_hyperloopot_szeretne_kerdes_valosag_lesze_valaha","timestamp":"2018. június. 14. 14:44","title":"Ukrajna is hyperloopot szeretne, kérdés, valóság lesz-e valaha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kormányhoz és a tűzhöz is közel álló sportlap szerint a Magyar Labdarúgó-szövetség elkezdte feltérképezni a jelölteket, akik válthatják a kapitányt.","shortLead":"A kormányhoz és a tűzhöz is közel álló sportlap szerint a Magyar Labdarúgó-szövetség elkezdte feltérképezni...","id":"20180614_Kilovesi_engedely_A_Nemzeti_Sport_mar_Leekens_utodjarol_ir","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9549e962-779a-4b47-a6ef-d2af1ccd8716","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Kilovesi_engedely_A_Nemzeti_Sport_mar_Leekens_utodjarol_ir","timestamp":"2018. június. 14. 06:23","title":"Kilövési engedély? A Nemzeti Sport már Leekens utódjáról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54840a6c-8ea9-40fc-9bee-36b696585c03","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy nappal a vb rajtja előtt menesztették a korábbi kapitányt, aki időközben aláírt a Real Madridhoz. Az új spanyol irányító sajtótájékoztatón mutatkozott be a jelenlévőknek. ","shortLead":"Egy nappal a vb rajtja előtt menesztették a korábbi kapitányt, aki időközben aláírt a Real Madridhoz. Az új spanyol...","id":"20180613_Bemutatkozott_a_spanyol_valogatott_villamgyorsan_kinevezett_uj_kapitanya__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54840a6c-8ea9-40fc-9bee-36b696585c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e064c556-845a-40f7-b50d-bec6243715a9","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Bemutatkozott_a_spanyol_valogatott_villamgyorsan_kinevezett_uj_kapitanya__video","timestamp":"2018. június. 13. 19:14","title":"Bemutatkozott a spanyol válogatott villámgyorsan kinevezett új kapitánya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Máris ellentmondó és különböző értelmezéseket kap a két napja nyélbe ütött amerikai–észak-koreai, nagyon elvi nyilatkozat a két ország részéről. Phenjan a szankciók feloldásának és a leszerelés egymás mellettiségről beszél, Trump viszont előfeltételnek tekintené a leszerelést.\r

\r

","shortLead":"Máris ellentmondó és különböző értelmezéseket kap a két napja nyélbe ütött amerikai–észak-koreai, nagyon elvi...","id":"20180614_Rogton_be_is_fuccsol_a_TrumpKim_megallapodas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9737768d-5a30-4725-ac42-c487fcc9c427","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Rogton_be_is_fuccsol_a_TrumpKim_megallapodas","timestamp":"2018. június. 14. 15:21","title":"Rögtön be is fuccsol a Trump–Kim-megállapodás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A múltkor néhány száz méterre ücsörögtek egymástól, arra várva, hogy odamenjen a másik. Most tényleg megtörtént a találkozó, de nem tudni, miről egyeztettek, mert Lázár azt mondta, szeretné megtartani maguknak a beszélgetést.","shortLead":"A múltkor néhány száz méterre ücsörögtek egymástól, arra várva, hogy odamenjen a másik. Most tényleg megtörtént...","id":"20180614_Lazar_titkolozik_egy_orat_beszelgetett_MarkiZay_Peterrel_de_nem_mondja_meg_mirol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cc9326-4533-45a6-a29e-30b40500003e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Lazar_titkolozik_egy_orat_beszelgetett_MarkiZay_Peterrel_de_nem_mondja_meg_mirol","timestamp":"2018. június. 14. 09:52","title":"Lázár titkolózik, egy órát beszélgetett Márki-Zay Péterrel, de nem mondja meg, miről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561e1132-d2e7-496f-a54d-698d24a2bd5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Néhány percre az orosz trikolór színeiben pompázott a világ legmagasabb épülete, a Burdzs Kalifa.","shortLead":"Néhány percre az orosz trikolór színeiben pompázott a világ legmagasabb épülete, a Burdzs Kalifa.","id":"20180615_Orosz_szinekben_pompazott_a_vilag_legmagasabb_epulete","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=561e1132-d2e7-496f-a54d-698d24a2bd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7980d30d-8205-4035-bf41-a549fc5c1eac","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180615_Orosz_szinekben_pompazott_a_vilag_legmagasabb_epulete","timestamp":"2018. június. 15. 12:09","title":"Orosz színekben pompázott a világ legmagasabb épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809f1c9e-ac73-4b4b-b162-d7b80b7db97e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen akkor vált újra elérhető, amikor igazán konfliktusokkal terhelt lett a Jobbik és sorra léptek ki a pártból a politikusok.","shortLead":"Éppen akkor vált újra elérhető, amikor igazán konfliktusokkal terhelt lett a Jobbik és sorra léptek ki a pártból...","id":"20180613_Ujra_mukodik_a_parlamentben_a_kurucinfo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=809f1c9e-ac73-4b4b-b162-d7b80b7db97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9926a72b-ade4-4182-bef3-61c19b196b67","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Ujra_mukodik_a_parlamentben_a_kurucinfo","timestamp":"2018. június. 13. 20:44","title":"Újra működik a parlamentben a kuruc.info","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amikor utoljára felbukkant a szennyezett tojás Európában, Magyarországon is találtak belőle.","shortLead":"Amikor utoljára felbukkant a szennyezett tojás Európában, Magyarországon is találtak belőle.","id":"20180614_Ujra_szennyezett_tojast_talaltak_Europaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ec5926-84d8-4846-88f4-645ee9b66d67","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Ujra_szennyezett_tojast_talaltak_Europaban","timestamp":"2018. június. 14. 05:10","title":"Újra szennyezett tojást találtak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]