[{"available":true,"c_guid":"66449b51-334a-4224-b113-53783ad24b49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Térdműtéten esett át Hanga Ádám, az FC Barcelona magyar kosárlabdázója.","shortLead":"Térdműtéten esett át Hanga Ádám, az FC Barcelona magyar kosárlabdázója.","id":"20180614_Megmutottek_a_Barca_magyar_kosarasat_Hanga_Adamot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66449b51-334a-4224-b113-53783ad24b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36635e74-fa0e-4650-84b2-59738f1007eb","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Megmutottek_a_Barca_magyar_kosarasat_Hanga_Adamot","timestamp":"2018. június. 14. 05:22","title":"Megműtötték a Barca magyar kosarasát, Hanga Ádámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910d9367-44cb-4916-9f10-dbbdcc8cea47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányt ideológiák helyett a vagyongyűjtés jellemzi.","shortLead":"A kormányt ideológiák helyett a vagyongyűjtés jellemzi.","id":"20180614_Reformatus_puspok_biralta_a_Fidesz_korrupciojat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=910d9367-44cb-4916-9f10-dbbdcc8cea47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf91e309-7229-41c1-8dfb-6ceea18eb4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Reformatus_puspok_biralta_a_Fidesz_korrupciojat","timestamp":"2018. június. 14. 07:03","title":"Református püspök bírálta a Fidesz korrupcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fec0876-2a5d-4903-a50e-4e0c5cce5087","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Boldogság, szorongás, félelem és gyűlölet – ezek vesznek körül minket a mindennapokban. De egészen pontosan kiket és miért? A Policy Solutions elkészítette a magyar rémálomkutatást, és ebből kiderült, merőben befolyásolja érzéseinket az, hogy milyen a pártszimpátiánk.","shortLead":"Boldogság, szorongás, félelem és gyűlölet – ezek vesznek körül minket a mindennapokban. De egészen pontosan kiket és...","id":"20180614_A_Fidesz_szavazoi_gyulolkodnek_a_baloldalon_felnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fec0876-2a5d-4903-a50e-4e0c5cce5087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b63be2c-a11e-4d13-97b5-03738aab1053","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_A_Fidesz_szavazoi_gyulolkodnek_a_baloldalon_felnek","timestamp":"2018. június. 14. 11:15","title":"Elkészült a rémálomkutatás: a Fidesz szavazói gyűlölködnek, a baloldaliak félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6078632-4dac-490d-83b2-2da83f808109","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Operabemutatóival, színházi előadásaival és hangversenyeivel a Salzburgi Ünnepi Játékok lassan egy évszázada a világ egyik legjelentősebb kulturális fesztiválja. Ahogy a hagyományosan július végén kezdődő, öthetes rendezvénysorozat felejthetetlen színpadi bemutatókat, úgy vaskos botrányokat is megért története során.","shortLead":"Operabemutatóival, színházi előadásaival és hangversenyeivel a Salzburgi Ünnepi Játékok lassan egy évszázada a világ...","id":"feelaustria_20180612_10_erv_amiert_kihagyhatatlanok_a_Salzburgi_Unnepi_Jatekok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6078632-4dac-490d-83b2-2da83f808109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f75ec2-1e0a-4915-9bbd-74756127eb3b","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180612_10_erv_amiert_kihagyhatatlanok_a_Salzburgi_Unnepi_Jatekok","timestamp":"2018. június. 15. 07:30","title":"10 érv, amiért kihagyhatatlanok a Salzburgi Ünnepi Játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"3226af1a-5589-4111-a88b-e204766d1d1b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszeres aranylabdás szerint honfitársai képesek arra, hogy megszerezzék Brazília hatodik világbajnoki aranyérmet.","shortLead":"A kétszeres aranylabdás szerint honfitársai képesek arra, hogy megszerezzék Brazília hatodik világbajnoki aranyérmet.","id":"20180613_Ronado_szerint_epp_itt_az_ideje_egy_ujabb_vbgyozelemnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3226af1a-5589-4111-a88b-e204766d1d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb8b35a-c73d-4767-bfcb-e7d5aa4f2075","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Ronado_szerint_epp_itt_az_ideje_egy_ujabb_vbgyozelemnek","timestamp":"2018. június. 13. 12:58","title":"Ronaldo szerint épp itt az ideje egy újabb brazil vb-győzelemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ország mégis több fővel képviseltetheti magát. ","shortLead":"Több ország mégis több fővel képviseltetheti magát. ","id":"20180613_Errol_is_a_Brexit_tehet_kisebb_lesz_az_EP","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2964297a-62fb-4136-9674-e025e23c96d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Errol_is_a_Brexit_tehet_kisebb_lesz_az_EP","timestamp":"2018. június. 13. 17:28","title":"Erről is a Brexit tehet: kisebb lesz az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelenleg egy márkás sportcipő európai eladási árának a 2,5 százaléka jut munkabérként a kosár-, tenisz- vagy focicipőt gyártó kambodzsai, vietnami, indonéz munkásnak. A sztárok nevével ékesített, 90 euróért eladott focimezek bevételéből még kevesebb, 1 százalék, tehát mindössze kilencven cent jut az ázsiai dolgozóknak. ","shortLead":"Jelenleg egy márkás sportcipő európai eladási árának a 2,5 százaléka jut munkabérként a kosár-, tenisz- vagy focicipőt...","id":"20180614_Aki_vesz_28_ezer_forintert_egy_mezt_gondol_arra_hogy_mennyi_jut_ebbol_a_csoro_varrononek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b087141d-ebb9-4616-a51a-d1a903444d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Aki_vesz_28_ezer_forintert_egy_mezt_gondol_arra_hogy_mennyi_jut_ebbol_a_csoro_varrononek","timestamp":"2018. június. 14. 10:42","title":"Aki vesz 28 ezer forintért egy mezt, gondol arra, hogy mennyi jut ebből a varrónőnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fontos állami megrendelései is vannak a cégnek, amelynek a raktára leégett.","shortLead":"Fontos állami megrendelései is vannak a cégnek, amelynek a raktára leégett.","id":"20180613_Milliardos_kart_is_okozhatott_a_budapesti_tuz_volt_miniszter_uzlettarsai_foghatjak_a_fejuket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ca08ee-ed8f-4e8e-9801-a3233a9d5413","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Milliardos_kart_is_okozhatott_a_budapesti_tuz_volt_miniszter_uzlettarsai_foghatjak_a_fejuket","timestamp":"2018. június. 13. 15:19","title":"Milliárdos kárt is okozhatott a budapesti tűz, volt miniszter üzlettársai foghatják a fejüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]