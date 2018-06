Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén másodjára. ","shortLead":"Idén másodjára. ","id":"20180613_Megint_emelt_a_kamaton_a_Fed","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71aadd7-e804-4ead-a82a-48d1103feeb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Megint_emelt_a_kamaton_a_Fed","timestamp":"2018. június. 13. 20:38","title":"Megint emelt a kamaton a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e300ce0-f7d2-437a-b094-7afe89703eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hat embert letartóztattak, hármat pedig őrizetbe vettek Rómában, ahol az új focistadion építése kapcsán felmerült bűnügyekbe számos ismert politikus bukhat bele.","shortLead":"Hat embert letartóztattak, hármat pedig őrizetbe vettek Rómában, ahol az új focistadion építése kapcsán felmerült...","id":"20180614_Beindultak_a_letartoztatasok_a_stadionepiteshez_kapcsolodo_bunugyekben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e300ce0-f7d2-437a-b094-7afe89703eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433bc4fa-7cdb-4c42-9d89-3712203e1d95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Beindultak_a_letartoztatasok_a_stadionepiteshez_kapcsolodo_bunugyekben","timestamp":"2018. június. 14. 10:42","title":"Beindultak a letartóztatások a stadionépítéshez kapcsolódó bűnügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak Simonka, de más kormánypárti polgármester sem bírja cérnával, annyit nyaggatják őket a kampányban beígért, de a fával tüzelőknél végül elmaradt 12 ezer forint miatt. Többen már levelet is írtak a Belügyminisztériumnak, most Simonka György ígérte meg a Viharsarokban, hogy az asztalra csap, mert a térségi faluvezetők meg már őt ostromolták.","shortLead":"Nemcsak Simonka, de más kormánypárti polgármester sem bírja cérnával, annyit nyaggatják őket a kampányban beígért, de...","id":"20180615_A_Fideszes_Simonka_nekimegy_a_kormanynak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0dfe5d6-a547-4b03-9ae0-a56ce1094139","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_A_Fideszes_Simonka_nekimegy_a_kormanynak","timestamp":"2018. június. 15. 11:45","title":"A fideszes Simonka nekimegy a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ebb4b9-94d5-49c0-9891-b920228b7bdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. ","shortLead":"Nyolc megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. ","id":"20180614_Sargaban_a_fel_orszag_ma_is_sok_eso_johet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3ebb4b9-94d5-49c0-9891-b920228b7bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fdf58d-8dd1-45c5-b5b9-467af277f5fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Sargaban_a_fel_orszag_ma_is_sok_eso_johet","timestamp":"2018. június. 14. 09:01","title":"Sárgában a fél ország, ma is sok eső jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Előd korábban tömegekről beszélt, akik elhagyták a Jobbikot, miután Toroczkai Lászlót kizárták. Ezt a párt szóvivője, Mirkóczki Ádám cáfolta.","shortLead":"Novák Előd korábban tömegekről beszélt, akik elhagyták a Jobbikot, miután Toroczkai Lászlót kizárták. Ezt a párt...","id":"20180614_Szazan_leptek_ki_eddig_a_Jobbikbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e850c0ce-cef2-451f-9d0d-17b715468dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Szazan_leptek_ki_eddig_a_Jobbikbol","timestamp":"2018. június. 14. 05:31","title":"Százan léptek ki eddig a Jobbikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc1fb71-48a2-41aa-921f-ce9c240d1046","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz-szaúdi nyitómeccsel kezdődik ma a 21. labdarúgó-vb. A nap eseményeit és a nyitómeccset folyamatosan követjük a hvg.hu-n.","shortLead":"Orosz-szaúdi nyitómeccsel kezdődik ma a 21. labdarúgó-vb. A nap eseményeit és a nyitómeccset folyamatosan követjük...","id":"20180614_Indul_a_vilagbajnoksag__percrol_percre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc1fb71-48a2-41aa-921f-ce9c240d1046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a594fc1-be4d-4bef-a5a6-a6a0e4037898","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Indul_a_vilagbajnoksag__percrol_percre","timestamp":"2018. június. 14. 09:45","title":"Oroszország-Szaúd-Arábia – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Ewan McGregorral folytatódik a Ragyogás című kulthorror.","shortLead":"Ewan McGregorral folytatódik a Ragyogás című kulthorror.","id":"20180614_Visszater_a_vaszonra_Stephen_King_elatkozott_szallodaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefe7598-d290-42ac-a1eb-89e67462ffbf","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Visszater_a_vaszonra_Stephen_King_elatkozott_szallodaja","timestamp":"2018. június. 14. 14:09","title":"Visszatér a vászonra Stephen King elátkozott szállodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2a044a-89f9-47fd-b0fe-79ce7ad1a112","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tóta W. Árpád folytatja országjáró körútját, hogy beugorjon ott, ahol éppen munkaerőt keresnek. Ezúttal egy balatoni büfé konyhájára. Vessen rá egy pillantást, hamarosan jön a teljes videó.","shortLead":"Tóta W. Árpád folytatja országjáró körútját, hogy beugorjon ott, ahol éppen munkaerőt keresnek. Ezúttal egy balatoni...","id":"20180614_Jon_jon_jon_a_Nemzet_Napszamosa_bevetesen_a_Balatonnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab2a044a-89f9-47fd-b0fe-79ce7ad1a112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b26638-1ce3-44c4-8f0e-fe0b46baf6a3","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Jon_jon_jon_a_Nemzet_Napszamosa_bevetesen_a_Balatonnal","timestamp":"2018. június. 14. 18:40","title":"Jön, jön, jön: a Nemzet Napszámosa bevetésen a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]