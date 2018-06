Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a856f49-9314-498a-a3b1-e890ed0a9722","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Visszavonták a másodfokú figyelmeztetéseket, de továbbra is az egész országban várhatók heves esőzések.","shortLead":"Visszavonták a másodfokú figyelmeztetéseket, de továbbra is az egész országban várhatók heves esőzések.","id":"20180613_Nincs_olyan_megye_ahol_ne_szakadna_le_az_eg_az_elkovetkezo_orakban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a856f49-9314-498a-a3b1-e890ed0a9722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a21585-41fd-46e6-90f0-0596407fa98d","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Nincs_olyan_megye_ahol_ne_szakadna_le_az_eg_az_elkovetkezo_orakban","timestamp":"2018. június. 13. 19:48","title":"Nincs olyan megye, ahol ne szakadna le az ég az elkövetkező órákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 54 éves nőt egy napja keresték, amikor rátaláltak a kígyóra. Felvágták, a gyomrában pedig megtalálták az ép holttestét. ","shortLead":"A 54 éves nőt egy napja keresték, amikor rátaláltak a kígyóra. Felvágták, a gyomrában pedig megtalálták az ép...","id":"20180615_Egeszben_lenyelt_embert_talaltak_egy_piton_gyomraban_Indoneziaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe022b24-31be-4031-871c-ac301cbeef6e","keywords":null,"link":"/vilag/20180615_Egeszben_lenyelt_embert_talaltak_egy_piton_gyomraban_Indoneziaban","timestamp":"2018. június. 15. 12:06","title":"Egészben lenyelt embert találtak egy piton gyomrában Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen ez az orbáni kereszténydemokrácia.","shortLead":"Ilyen ez az orbáni kereszténydemokrácia.","id":"20180614_Csillagos_hazat_ragasztottak_le_a_Hollikot_utanzo_ifju_keresztenydemokratak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc65bea-788c-489b-9590-7900d5380665","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Csillagos_hazat_ragasztottak_le_a_Hollikot_utanzo_ifju_keresztenydemokratak","timestamp":"2018. június. 14. 11:28","title":"Csillagos házat ragasztottak le a Hollikot utánzó ifjú kereszténydemokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b65ded-a482-4a80-b57c-42621aa65683","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"9 milliárd forintból tatarozhat a ZÁÉV Építőipari Zrt.","shortLead":"9 milliárd forintból tatarozhat a ZÁÉV Építőipari Zrt.","id":"20180614_A_stadionepiteseknel_is_felbukkano_ceg_ujithatja_fel_a_kaposvari_szinhazat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b65ded-a482-4a80-b57c-42621aa65683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90388f80-290c-4fb5-95ff-d00b622ed294","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_A_stadionepiteseknel_is_felbukkano_ceg_ujithatja_fel_a_kaposvari_szinhazat","timestamp":"2018. június. 14. 16:32","title":"A stadionépítéseknél is felbukkanó cég újíthatja fel a kaposvári színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Budapesten született, de az 1956-os forradalom után Amerikába ment Tibor Peter Nagy Jr. lehet az elnök afrikai ügyekért felelős államtitkára a Magyar Hírlap cikke szerint.","shortLead":"A Budapesten született, de az 1956-os forradalom után Amerikába ment Tibor Peter Nagy Jr. lehet az elnök afrikai...","id":"20180615_Ujabb_magyar_szegodhet_Trump_szolgalataba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0d2b9a-a9c4-4386-82a0-4835798a59be","keywords":null,"link":"/vilag/20180615_Ujabb_magyar_szegodhet_Trump_szolgalataba","timestamp":"2018. június. 15. 05:40","title":"Amerikai magyar államtitkára lehet Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legbefolyásosabb gazdasági hetilapja, az Economist közöl vezércikket arról, mivel járhat a liberális demokrácia leépülése. Magyarországot is példaként említik.","shortLead":"A világ egyik legbefolyásosabb gazdasági hetilapja, az Economist közöl vezércikket arról, mivel járhat a liberális...","id":"20180615_Elcsalt_valasztas_bortonbe_vetett_ellenzek__ez_johet_Magyarorszagon_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb0434b-139e-4b05-b95f-1cfaaab7cbde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Elcsalt_valasztas_bortonbe_vetett_ellenzek__ez_johet_Magyarorszagon_is","timestamp":"2018. június. 15. 15:16","title":"Elcsalt választás, börtönbe vetett ellenzék – ez jöhet Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oroszok első embere szerint a villanyautók nem igazán tekinthetők környezetbarát járműveknek. ","shortLead":"Az oroszok első embere szerint a villanyautók nem igazán tekinthetők környezetbarát járműveknek. ","id":"20180615_vlagyimir_putyin_elektromos_auto_villanyauto_gazhajtas_suritett_foldgaz_oroszorszag_kozlekedes_uzemanyag_lopas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0310112c-9bcf-487a-bbe6-10e59af7f308","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_vlagyimir_putyin_elektromos_auto_villanyauto_gazhajtas_suritett_foldgaz_oroszorszag_kozlekedes_uzemanyag_lopas","timestamp":"2018. június. 15. 08:21","title":"Putyin nem az elektromos, hanem a gázos autókban látja a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7c154a-6e0f-42dc-940e-d8199cc65b65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén megyében közel 30 ezer rászoruló gyereknek kértek szünidei étkeztetést. ","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén megyében közel 30 ezer rászoruló gyereknek kértek szünidei étkeztetést. ","id":"20180614_A_tavalyinal_kevesebb_raszorulo_gyerek_kap_iden_nyari_ingyen_etkeztetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7c154a-6e0f-42dc-940e-d8199cc65b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa849f41-471b-4bac-961b-b3056cc27347","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_A_tavalyinal_kevesebb_raszorulo_gyerek_kap_iden_nyari_ingyen_etkeztetest","timestamp":"2018. június. 14. 15:43","title":"A tavalyinál kevesebb rászoruló gyerek kap idén nyáron ingyenes étkeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]