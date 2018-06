Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"289b96a4-0ebf-42d1-90b3-063c24770061","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Cristiano Ronaldo még csak 37 éves lesz négy év múlva, de így is vannak a mostani világbajnokságon nagy focisták, akik szinte biztos, hogy a 2022-es vb-n már nem lesznek ott.","shortLead":"Cristiano Ronaldo még csak 37 éves lesz négy év múlva, de így is vannak a mostani világbajnokságon nagy focisták, akik...","id":"20180614_Ot_legenda_akiknek_ez_lesz_az_utolso_vbjuk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=289b96a4-0ebf-42d1-90b3-063c24770061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5403cb79-791b-4f49-86f0-609c9731ddf6","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Ot_legenda_akiknek_ez_lesz_az_utolso_vbjuk","timestamp":"2018. június. 14. 15:25","title":"Öt legenda, akiknek ez lesz az utolsó vb-jük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak Simonka, de más kormánypárti polgármester sem bírja cérnával, annyit nyaggatják őket a kampányban beígért, de a fával tüzelőknél végül elmaradt 12 ezer forint miatt. Többen már levelet is írtak a Belügyminisztériumnak, most Simonka György ígérte meg a Viharsarokban, hogy az asztalra csap, mert a térségi faluvezetők meg már őt ostromolták.","shortLead":"Nemcsak Simonka, de más kormánypárti polgármester sem bírja cérnával, annyit nyaggatják őket a kampányban beígért, de...","id":"20180615_A_Fideszes_Simonka_nekimegy_a_kormanynak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0dfe5d6-a547-4b03-9ae0-a56ce1094139","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_A_Fideszes_Simonka_nekimegy_a_kormanynak","timestamp":"2018. június. 15. 11:45","title":"A fideszes Simonka nekimegy a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lesz jó vége a kereskedelmi háborúnak – figyelmeztették az amerikai elnököt, de ő hajthatatlan.","shortLead":"Nem lesz jó vége a kereskedelmi háborúnak – figyelmeztették az amerikai elnököt, de ő hajthatatlan.","id":"20180615_Trump_ujabb_fegyvert_sutott_el_a_kereskedelmi_haboruban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8403ef45-c213-416e-b31c-22ae9a398ff9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Trump_ujabb_fegyvert_sutott_el_a_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. június. 15. 16:22","title":"Trump újabb fegyvert sütött el a kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e63f3c7-549d-4a78-93b6-b38e55aa52de","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Van még mit csiszolni ezen a megoldáson.","shortLead":"Van még mit csiszolni ezen a megoldáson.","id":"20180615_Lecserelte_a_Fradicimert_egy_osztrak_ujsag__de_hogyan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e63f3c7-549d-4a78-93b6-b38e55aa52de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47de3a1-86f6-491c-b6e0-0808d6b64c6e","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Lecserelte_a_Fradicimert_egy_osztrak_ujsag__de_hogyan","timestamp":"2018. június. 15. 17:23","title":"Lecserélte a Fradi-címert egy osztrák újság – de hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó ötlete szerint a közeljövőben érkező rendőrautók könnyű szerrel tudják majd titkolni valódi mivoltukat.","shortLead":"Az amerikai gyártó ötlete szerint a közeljövőben érkező rendőrautók könnyű szerrel tudják majd titkolni valódi...","id":"20180615_ford_rendorseg_civil_uj_lopakodo_alomauto_jeloletlen_rendorauto_szemelyauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6f8de7-7e52-493c-a942-b921944bd427","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_ford_rendorseg_civil_uj_lopakodo_alomauto_jeloletlen_rendorauto_szemelyauto","timestamp":"2018. június. 15. 06:41","title":"A Ford megcsinálja a rendőrség civilnek tűnő új lopakodó álomautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak hogy legyen valami jó is a vulkánkitörésben.","shortLead":"Csak hogy legyen valami jó is a vulkánkitörésben.","id":"20180614_Dragakoeso_hullik_az_egbol_Hawaiin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948b5bdd-d494-4779-9a4a-ca7d198f1ead","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Dragakoeso_hullik_az_egbol_Hawaiin","timestamp":"2018. június. 14. 10:57","title":"Drágakőeső hullik az égből Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f840d6-08ee-4025-9d36-b6947052e189","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"S nem pulykakakast venni, hanem gourmetnek lenni a Nagyerdőben: Debrecziner Gourmet Fesztivál június 15-17.","shortLead":"S nem pulykakakast venni, hanem gourmetnek lenni a Nagyerdőben: Debrecziner Gourmet Fesztivál június 15-17.","id":"20180613_Debrecenbe_kene_menni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47f840d6-08ee-4025-9d36-b6947052e189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fbfba8-6af7-4114-bef9-4c2f93931813","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Debrecenbe_kene_menni","timestamp":"2018. június. 14. 20:03","title":"Debrecenbe kéne menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449eb63a-d0f9-469a-b685-2f871a893e75","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A költségvetési törvény módosítását kérte a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége azután, hogy elvonnák tőlük a kutatóintézeteknek szánt pénz jelentős részét. Palkovics László miniszter szerint nem sérül a Magyar Tudományos Akadémia függetlensége azzal, hogy a jövőben a tárcán keresztül érkezik az összeg, Lovász László MTA-elnök ennyitől nem nyugodott meg, garanciákat akar. A miniszter mindenesetre elment az Akadémia rendkívüli elnökségi ülésére, és a tárgyalásokat hétfőn is folytatják. ","shortLead":"A költségvetési törvény módosítását kérte a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége azután, hogy elvonnák tőlük...","id":"20180615_palkovics_lovasz_laszlo_mta_fuggetlenseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449eb63a-d0f9-469a-b685-2f871a893e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcec984-e8d7-40c4-a624-eb061aa64d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_palkovics_lovasz_laszlo_mta_fuggetlenseg","timestamp":"2018. június. 15. 15:38","title":"Orbán pitbulljában megbíznak az MTA-nál, de másban már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]