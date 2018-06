Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dc7aba7-7c0e-44e7-9436-cd1b81aabfbe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átadta Sylvester Stallone nemierőszak-ügyét a Santa Monica-i rendőrség a Los Angeles-i kerületi ügyészségnek. Hamarosan megvizsgálják a filmsztár ellen felmerült szexuális bűncselekmény vádját – jelentette be Greg Riesling, az ügyészség szóvivője.","shortLead":"Átadta Sylvester Stallone nemierőszak-ügyét a Santa Monica-i rendőrség a Los Angeles-i kerületi ügyészségnek. Hamarosan...","id":"20180614_Mar_az_ugyeszseg_elott_van_Stallone_szexbotranya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dc7aba7-7c0e-44e7-9436-cd1b81aabfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ef13ad-7515-4bff-94c6-8fb78e3382fe","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Mar_az_ugyeszseg_elott_van_Stallone_szexbotranya","timestamp":"2018. június. 14. 10:54","title":"Már az ügyészség előtt van Stallone szexbotránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a8ab8f-565f-4f9c-bc49-7a6177efe3dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erika még nincs harmincéves, de már háromszor majdnem kisiklott az élete. Amikor kiemelték vér szerinti családjából, amikor várandósan börtönbe került, és amikor tőle is elvették a kisbabáját. Az SOS Gyermekfalvak kampányával az állami gondoskodásból kikerülő fiatalok helyzetére hívja fel a figyelmet.\r

\r

","shortLead":"Erika még nincs harmincéves, de már háromszor majdnem kisiklott az élete. Amikor kiemelték vér szerinti családjából...","id":"20180614_Messzi_mama_Messzi_papa__Mi_lesz_a_Bortonben_szuletett_gyerekkel_2","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33a8ab8f-565f-4f9c-bc49-7a6177efe3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af476f3a-c7c5-47ec-95e2-d55b33f0417b","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Messzi_mama_Messzi_papa__Mi_lesz_a_Bortonben_szuletett_gyerekkel_2","timestamp":"2018. június. 14. 14:07","title":"„Messzi mama, Messzi papa” – Mi lesz a börtönben született gyerekkel? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b65ded-a482-4a80-b57c-42621aa65683","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"9 milliárd forintból tatarozhat a ZÁÉV Építőipari Zrt.","shortLead":"9 milliárd forintból tatarozhat a ZÁÉV Építőipari Zrt.","id":"20180614_A_stadionepiteseknel_is_felbukkano_ceg_ujithatja_fel_a_kaposvari_szinhazat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b65ded-a482-4a80-b57c-42621aa65683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90388f80-290c-4fb5-95ff-d00b622ed294","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_A_stadionepiteseknel_is_felbukkano_ceg_ujithatja_fel_a_kaposvari_szinhazat","timestamp":"2018. június. 14. 16:32","title":"A stadionépítéseknél is felbukkanó cég újíthatja fel a kaposvári színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc8aff6-7389-4acc-9452-634b5d384870","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fox nem győzött bocsánatot kérni a nézőktől.","shortLead":"A Fox nem győzött bocsánatot kérni a nézőktől.","id":"20180615_Robbie_Williams_nagyon_kinos_helyzetbe_hozta_az_egyik_amerikai_tevecsatornat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcc8aff6-7389-4acc-9452-634b5d384870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b39ecf-eaba-4e79-88e5-561ff42c42c6","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Robbie_Williams_nagyon_kinos_helyzetbe_hozta_az_egyik_amerikai_tevecsatornat","timestamp":"2018. június. 15. 15:28","title":"Robbie Williams nagyon kínos helyzetbe hozta az egyik amerikai tévécsatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c2497f-b558-4669-b9cc-cbaa9b38ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz rendelték az MTA összköltségvetésének csaknem felét, több mint 25 milliárd forintot. Információink szerint a forrongó Akadémián rendkívüli elnökségi ülést hívtak össze péntekre, s felvetődött egy rendkívüli közgyűlés ötlete is.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz rendelték az MTA összköltségvetésének csaknem felét, több mint 25...","id":"20180614_Allamosithatjak_az_MTA_kutatointezeteit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8c2497f-b558-4669-b9cc-cbaa9b38ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295972f6-1b31-4aa7-a9e3-d1daceb4953a","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Allamosithatjak_az_MTA_kutatointezeteit","timestamp":"2018. június. 14. 13:20","title":"Államosíthatják az MTA kutatóintézeteit, 25 milliárdot kap Palkovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ae32d6-903a-4360-9fc0-489f1683c7b1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Lenyomja-e bárki Putyin oligarcháit? A brazil vagy az argentin politikusok lopnak pofátlanabbul? Ki esik ki az orosz-szaúdi-egyiptomi halálcsoportból? ","shortLead":"Lenyomja-e bárki Putyin oligarcháit? A brazil vagy az argentin politikusok lopnak pofátlanabbul? Ki esik ki...","id":"20180614_Foci_helyett_vesztegetes__lejatszottuk_a_korrupcios_vbt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7ae32d6-903a-4360-9fc0-489f1683c7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b4dc6f-d914-4fb9-ad6a-4682b2734680","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Foci_helyett_vesztegetes__lejatszottuk_a_korrupcios_vbt","timestamp":"2018. június. 14. 15:15","title":"Foci helyett vesztegetés – lejátszottuk a korrupciós vb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oroszok első embere szerint a villanyautók nem igazán tekinthetők környezetbarát járműveknek. ","shortLead":"Az oroszok első embere szerint a villanyautók nem igazán tekinthetők környezetbarát járműveknek. ","id":"20180615_vlagyimir_putyin_elektromos_auto_villanyauto_gazhajtas_suritett_foldgaz_oroszorszag_kozlekedes_uzemanyag_lopas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0310112c-9bcf-487a-bbe6-10e59af7f308","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_vlagyimir_putyin_elektromos_auto_villanyauto_gazhajtas_suritett_foldgaz_oroszorszag_kozlekedes_uzemanyag_lopas","timestamp":"2018. június. 15. 08:21","title":"Putyin nem az elektromos, hanem a gázos autókban látja a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595916fc-945e-445e-a5fa-4dfc379ce2c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tenyésztője szerint a sertésnek különleges képességei vannak. Állítólag ő már tudja, kik jutnak be az elődöntőbe.","shortLead":"Tenyésztője szerint a sertésnek különleges képességei vannak. Állítólag ő már tudja, kik jutnak be az elődöntőbe.","id":"20180615_ismerjek_meg_marcust_a_josmalacot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=595916fc-945e-445e-a5fa-4dfc379ce2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54b6db5-cf4e-42c9-bbb8-8f6a083deeaa","keywords":null,"link":"/elet/20180615_ismerjek_meg_marcust_a_josmalacot","timestamp":"2018. június. 15. 14:55","title":"Ismerjék meg Marcust, a jósmalacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]