[{"available":true,"c_guid":"7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a bankkártyás fizetések száma és összértéke növekszik továbbra is iszonyatosan sok készpénz a gazdaságban.","shortLead":"Bár a bankkártyás fizetések száma és összértéke növekszik továbbra is iszonyatosan sok készpénz a gazdaságban.","id":"20180616_Megorulnek_a_magyarok_a_keszpenzert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708ed6d3-05e0-4caa-8760-81db85fa49ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180616_Megorulnek_a_magyarok_a_keszpenzert","timestamp":"2018. június. 16. 12:22","title":"Megőrülnek a magyarok a készpénzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c24b268-7acd-44f5-9d8e-79c874664e3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"59 hitelintézetből 41 174 milliárd forint nyereséget, a maradék 18 pedig 2 milliárd forint veszteséget könyvelt el az első negyedévben – közölte az MNB.","shortLead":"59 hitelintézetből 41 174 milliárd forint nyereséget, a maradék 18 pedig 2 milliárd forint veszteséget könyvelt el...","id":"20180615_Tovabbra_is_jol_megy_a_magyar_bankoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c24b268-7acd-44f5-9d8e-79c874664e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33b0565-5c14-4ea2-b575-94661d1c2e9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Tovabbra_is_jol_megy_a_magyar_bankoknak","timestamp":"2018. június. 15. 10:10","title":"Továbbra is jól megy a magyar bankoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd04ec8-fb39-4222-a2b3-d9e025dc1856","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A következő idénytől két magyar csapattal, a DVTK Jegesmedvék és a MAC Budapest együttesével 12 résztvevősre bővül a szlovák jégkorongbajnokság élvonala, a Tipsport liga.","shortLead":"A következő idénytől két magyar csapattal, a DVTK Jegesmedvék és a MAC Budapest együttesével 12 résztvevősre bővül...","id":"20180614_ujabb_nagy_lepes_a_magyar_jegkorongnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bd04ec8-fb39-4222-a2b3-d9e025dc1856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f13967-def3-4479-9c00-61d27e66ffd2","keywords":null,"link":"/sport/20180614_ujabb_nagy_lepes_a_magyar_jegkorongnak","timestamp":"2018. június. 14. 17:07","title":"Újabb nagy lépés a magyar jégkorongnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0163cf70-09da-4c3d-82df-86f15d56eff9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentőmotoros sérültet látott el. Futótűzként terjed egy fotó egy suzukis csalóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71229f7c-1291-48be-802e-677ac1800203","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csillagászok két független csoportja is bizonyítékot talált három kölyökbolygó létezésére egy gyermekcsillag körül egy új bolygókutató módszer alkalmazásával.","shortLead":"Csillagászok két független csoportja is bizonyítékot talált három kölyökbolygó létezésére egy gyermekcsillag körül...","id":"20180615_chile_atacama_sivatag_alma_radiotavcso_radioteleszkop_hd_163296_csillag_kolyokbolygo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71229f7c-1291-48be-802e-677ac1800203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42724403-d534-42bb-8539-0b2d8f80cca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_chile_atacama_sivatag_alma_radiotavcso_radioteleszkop_hd_163296_csillag_kolyokbolygo","timestamp":"2018. június. 15. 17:03","title":"3 kölyökbolygót szúrt ki egy rádióteleszkóp egy újonnan született csillag körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]